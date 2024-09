Guida TV Sky Cinema e NOW: Confidenza, Mercoledi 11 Settembre 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Mercoledi 11 Settembre su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, e su Sky Cinema Romance HD alle 21:45, viene trasmesso Confidenza, una pellicola di Daniele Luchetti con Elio Germano, Federica Rosellini e Vittoria Puccini. Il film racconta la vita di un rispettato professore di liceo che viene sconvolta da un segreto mai rivelato. Questa drammatica rivelazione cambierà il corso della sua esistenza, portando a conseguenze imprevedibili sia per la sua carriera che per la sua vita personale. Su Sky Cinema Due HD, alle 21:15 sul canale 302, viene proiettato Molto forte, incredibilmente vicino, una toccante storia tratta dal romanzo di Jonathan Safran Foer, con Tom Hanks e Max von Sydow. La trama segue un bambino che, dopo la tragica morte del padre nell'attentato dell'11 settembre, si imbarca in un viaggio per risolvere il mistero legato a una chiave che il padre aveva lasciato. Il film affronta temi di perdita, dolore e la ricerca di un significato dietro eventi drammatici. Per gli amanti della magia, su Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 sul canale 303, c'è Harry Potter e l'Ordine della Fenice. In questo quinto capitolo della celebre saga, Harry Potter scopre l'esistenza di un'organizzazione segreta che si oppone al ritorno di Voldemort. Mentre il giovane mago cerca di contrastare le forze oscure, dovrà affrontare le sue paure più profonde e prepararsi alla battaglia che si preannuncia all'orizzonte.

Per una serata di avventura d'animazione, su Sky Cinema Family HD, alle 21:00 sul canale 304, trovi Le 5 leggende, un'emozionante pellicola della DreamWorks. Babbo Natale riunisce una squadra speciale composta da vari personaggi mitologici, come la Fatina dei denti e Jack Frost, per combattere l'Uomo Nero, che minaccia di trasformare i sogni dei bambini in incubi. Su Sky Cinema Action HD, alle 21:00 sul canale 305, torna un grande classico con Indiana Jones e il tempio maledetto. Harrison Ford veste i panni del celebre archeologo che, in questa seconda avventura, si ritrova in India a scoprire un oscuro tempio in cui vengono compiuti sacrifici umani. Il film, diretto da Steven Spielberg, ha vinto un Oscar per i migliori effetti speciali ed è considerato uno dei capolavori del cinema d'avventura. Gli appassionati del genere catastrofico possono sintonizzarsi su Sky Cinema Suspense HD, alle 21:00 sul canale 306, per vedere L'inferno di cristallo, un film con Paul Newman e Steve McQueen che ha vinto 3 Oscar e 2 Golden Globe. La pellicola racconta la storia di un grattacielo a San Francisco che, durante la sua inaugurazione, rischia di trasformarsi in un teatro di tragedia a causa di un devastante incendio.

Per chi preferisce un dramma psicologico, su Sky Cinema Drama HD, alle 21:00 sul canale 308, viene trasmesso Chiudi gli occhi, con Blake Lively e Jason Clarke. Il film segue la vita di Gina, che, dopo aver riacquistato la vista grazie a un trapianto, inizia a vedere il mondo e la sua relazione con il marito in modo diverso, fino a mettere in discussione tutto ciò che prima riteneva sicuro. Se cerchi una commedia italiana, su Sky Cinema Comedy HD, alle 21:00 sul canale 309, c'è Compromessi sposi, con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme. La trama racconta di un imprenditore del nord e un sindaco del sud che cercano in ogni modo di impedire il matrimonio dei rispettivi figli. Con il tipico umorismo all'italiana, la commedia esplora le differenze tra nord e sud Italia e le dinamiche familiari. Su Sky Cinema Uno +24 HD, alle 21:15 sul canale 310, torna Un uomo sopra la legge, un action con Liam Neeson. Ambientato al confine tra Messico e Stati Uniti, il film segue un veterano del Vietnam che decide di difendere un giovane bambino immigrato da un pericoloso cartello del narcotraffico, affrontando nemici spietati e scontri mortali. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sul canale 311, c'è Due partite, una commedia drammatica che esplora le dinamiche del mondo femminile attraverso due generazioni. Negli anni '60, quattro amiche si incontrano per condividere i loro segreti. Trent'anni dopo, sono le loro figlie a fare i conti con gli stessi dilemmi e complessità delle relazioni e della vita.

Confidenza

Successo in sala per la pellicola di Daniele Luchetti con Elio Germano, Federica Rosellini e Vittoria Puccini. Un segreto mai rivelato cambierà la vita di uno stimato professore di liceo.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.45/canale 307)

Molto forte, incredibilmente vicino Romantico

Toccante storia con Tom Hanks e Max von Sydow, dal romanzo di Jonathan Safran Foer. Un bambino insegue il mistero di una chiave appartenuta al padre, morto nell'attentato dell'11 settembre

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Harry Potter e l'Ordine della Fenice

Quinta avventura per Daniel Radcliffe nei panni di Harry Potter. Il giovane mago scopre l'esistenza di un'associazione segreta che vuole uccidere Voldemort, che sta per tornare a Hogwarts.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Le 5 leggende

Avventura d'animazione targata DreamWorks. Babbo Natale forma una squadra speciale per fermare l'Uomo Nero, che minaccia di trasformare i sogni dei bambini in incubi.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Indiana Jones e il tempio maledetto

Oscar agli effetti speciali per la seconda avventura con Harrison Ford, diretta da Steven Spielberg. In India, l'archeologo scopre l’esistenza di un tempio dove si compiono sacrifici umani

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

L'inferno di cristallo

3 Oscar e 2 Golden Globe al film precursore del genere catastrofico con Paul Newman e Steve McQueen. L'inaugurazione di un grattacielo a San Francisco rischia di trasformarsi in tragedia.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Chiudi gli occhi

Blake Lively e Jason Clarke in un dramma psicologico. Grazie a un trapianto Gina ritrova l'uso della vista e la voglia di vivere, ma il rapporto con suo marito cambia radicalmente.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Compromessi sposi

Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme in una commedia di Francesco Micciche'. Un imprenditore del Nord e un sindaco del Sud si alleano per impedire le nozze dei rispettivi figli

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Un uomo sopra la legge

Action con Liam Neeson al confine tra Messico e Stati Uniti. Un allevatore, veterano del Vietnam, difende un bambino immigrato dagli implacabili assassini di un cartello del narcotraffico.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Due partite

Commedia dolce-amara sul mondo femminile con un cast di stelle italiane. Anni 60: quattro amiche si incontrano per confidarsi. Trent'anni dopo e' la volta delle loro figlie.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)