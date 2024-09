Guida TV Sky Cinema e NOW: Upgrade, Giovedi 12 Settembre 2024

Giovedi 12 Settembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 (canale 301), viene trasmesso Upgrade, un film di fantascienza con Logan Marshall-Green. La trama segue la vita di Grey, un uomo rimasto paralizzato dopo un'aggressione in cui ha perso anche la moglie. Per vendicarsi, Grey accetta di farsi impiantare un chip sperimentale che gli permetterà di muoversi e compiere la sua missione di giustizia. Un action futuristico che riflette sui confini tra uomo e macchina. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 (canale 302), troviamo Il capitale umano, diretto da Paolo Virzì, con Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Bentivoglio e Valeria Golino. Ambientato in Brianza, il film racconta come un incidente mortale influisca sul destino di due famiglie, rivelando segreti nascosti e tensioni sociali in un crescendo di dramma e suspence. Per gli appassionati della saga di Harry Potter, su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 (canale 303) va in onda Harry Potter e il principe mezzosangue, diretto da David Yates. In questa sesta avventura, Harry trova un misterioso manuale di magia nera che lo aiuta a imparare incantesimi proibiti. Tuttavia, per sconfiggere Voldemort, avrà bisogno dell'aiuto del professore Lumacorno.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 (canale 304) viene trasmesso un classico dell'avventura, I Goonies, diretto da Richard Donner e ideato da Steven Spielberg. La pellicola narra le vicende di un gruppo di ragazzi che trovano una mappa del tesoro e si imbarcano in una pericolosa avventura alla ricerca del leggendario bottino di un pirata. Se preferisci un film action, su Sky Cinema Action HD alle 21:00 (canale 305), puoi guardare Precious Cargo - Resa dei Conti, con Bruce Willis, Mark-Paul Gosselar e Claire Forlani. La storia segue un ladro internazionale che viene coinvolto in una pericolosa rapina organizzata dalla sua ex fidanzata, mettendo in gioco la sua vita e la sua carriera criminale. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 (canale 306), si proietta Pride and Glory - Il prezzo dell'onore, con Edward Norton e Colin Farrell. Questo dramma poliziesco, ambientato a New York, vede un detective costretto a scegliere tra il rispetto della legge e la lealtà alla sua famiglia, quando scopre la colpevolezza del cognato in un caso di corruzione.

Per una serata romantica, su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 (canale 307), viene trasmessa la commedia Two Weeks Notice - Due settimane per innamorarsi, con Sandra Bullock e Hugh Grant. La trama segue Lucy, un brillante avvocato ambientalista che viene assunta da un magnate degli immobili per impedire la demolizione di un antico edificio. Tra loro nascerà un'inaspettata storia d'amore. Se preferisci un dramma intenso, su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 (canale 308) puoi guardare Oltre le regole - The Messenger, con Ben Foster e Woody Harrelson. Il film, premiato a Berlino, racconta la toccante storia di un ufficiale americano incaricato di comunicare alle famiglie la perdita dei propri cari caduti in guerra, e che si innamora di una delle vedove. Per una serata di risate, su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 (canale 309) viene trasmessa la commedia Io c'è, con Edoardo Leo, Margherita Buy e Giuseppe Battiston. Il film segue un albergatore che, per risollevare le sorti della sua attività, decide di fondare una nuova religione, creando una serie di situazioni comiche e surreali.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 (canale 310) torna Confidenza, il film di Daniele Luchetti che racconta la vita di un professore di liceo, sconvolta da un segreto mai rivelato che emergerà improvvisamente, portando a una drammatica trasformazione nella sua esistenza. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 (canale 311), viene trasmesso Molto forte, incredibilmente vicino, con Tom Hanks e Max von Sydow, una commovente storia ispirata al romanzo di Jonathan Safran Foer. Un bambino cerca di scoprire il mistero di una chiave appartenuta a suo padre, morto durante gli attacchi dell'11 settembre, affrontando un doloroso viaggio di scoperta e guarigione.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Upgrade

Action fantascientifico con Logan Marshall-Green. Rimasto paralizzato dopo un'aggressione in cui ha perso la moglie, Grey si fa impiantare un chip sperimentale per vendicarsi.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il capitale umano

Paolo Virzì dirige Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Bentivoglio e Valeria Golino. Brianza: un incidente mortale segna il destino di due famiglie in un lento riaffiorare di segreti.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Harry Potter e il principe mezzosangue

David Yates dirige la sesta avventura della saga. Un manuale misterioso insegna a Harry Potter i segreti della magia nera, ma per sconfiggere Voldemort avrà bisogno di Lumacorno.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

I Goonies

Richard Donner firma una memorabile avventura ideata e prodotta da Steven Spielberg. Un gruppo di ragazzi trova una mappa che conduce al leggendario tesoro di un pirata.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Precious Cargo - Resa dei Conti

Rocambolesco action con Bruce Willis, Mark-Paul Gosselar e Claire Forlani. Un ladro internazionale viene coinvolto in una pericolosa rapina miliardaria dalla sua ex fidanzata.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Pride and Glory - Il prezzo dell'onore

Edward Norton e Colin Farrell in un dramma poliziesco ambientato a New York. Un detective scopre la colpevolezza del cognato e deve scegliere fra la famiglia e il rispetto della legge.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Two Weeks Notice - Due settimane per innamorarsi

Commedia romantica con Sandra Bullock e Hugh Grant. New York: Lucy, brillante avvocato ambientalista, viene assunta da un magnate degli immobili che vuole demolire un antico edificio.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Oltre le regole - The Messenger

Ben Foster e Woody Harrelson in una toccante storia premiata a Berlino. Un ufficiale americano, incaricato di informare le famiglie dei caduti in Iraq, si innamora di una vedova.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Io c'è

Edoardo Leo, Margherita Buy e Giuseppe Battiston in una commedia 'di culto'. Per risollevare le sorti della sua attivita', un albergatore fonda una nuova religione.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Confidenza

Successo in sala per la pellicola di Daniele Luchetti con Elio Germano, Federica Rosellini e Vittoria Puccini. Un segreto mai rivelato cambierà la vita di uno stimato professore di liceo.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Molto forte, incredibilmente vicino

Toccante storia con Tom Hanks e Max von Sydow, dal romanzo di Jonathan Safran Foer. Un bambino insegue il mistero di una chiave appartenuta al padre, morto nell'attentato dell'11 settembre

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)