Guida TV Sky Cinema e NOW: Insospettabili sospetti, Sabato 14 Settembre 2024

Sabato 14 Settembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, va in onda "Insospettabili sospetti", una commedia frizzante con Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin. Il film narra la storia di tre amici anziani che, scoprendo che i loro fondi pensione sono stati persi a causa di un sistema finanziario corrotto, decidono di rapinare una banca per riprendersi ciò che è loro. Attraverso situazioni comiche e momenti di grande solidarietà, il film mette in luce il valore dell'amicizia e le difficoltà della terza età. Su Sky Cinema Due HD, sempre alle 21:15 sul canale 302, viene trasmesso "Santa Maradona", vincitore di 2 David di Donatello. Diretto da Marco Ponti, il film segue Stefano Accorsi nei panni di Andrea, un giovane di Torino che vive una vita priva di emozioni fino a quando incontra Dolores, interpretata da Anita Caprioli, che lo trascina in una serie di avventure che lo spingeranno a riflettere sul senso della sua vita. Su Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 sul canale 303, c'è "L'uomo d'acciaio", il ritorno di Superman sul grande schermo, con Henry Cavill nel ruolo di Clark Kent. Diretto da Zack Snyder, il film esplora le origini del supereroe e il conflitto interiore che deve affrontare nel confrontarsi con il suo passato e la minaccia del generale Zod.

Per chi preferisce una commedia italiana, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, trovi "Troppo Napoletano", un film di Gianluca Ansanelli che racconta la storia di Ciro, un ragazzino alle prese con il suo primo amore. La sua ricerca dell’amore, supportata da un analista, lo conduce in situazioni buffe e piene di napoletanità. Gli amanti dell'azione possono invece sintonizzarsi su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, dove va in onda "Rambo 2 - La vendetta", con Sylvester Stallone. In questo secondo capitolo della saga, Rambo torna in Vietnam per salvare prigionieri americani, con una trama piena di adrenalina e scene d'azione iconiche. Su Sky Cinema Suspense HD, alle 21:00 sul canale 306, c'è "Organ Trail", un thriller western con Olivia Applegate. Il film segue una giovane donna in fuga dai killer che hanno massacrato la sua famiglia, in una storia piena di tensione e dramma.

Se sei in cerca di un film romantico con un tocco di comicità, su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, c'è "Victor Victoria", una commedia di Blake Edwards con Julie Andrews, che racconta di una cantante che si finge uomo per ottenere un ingaggio, scatenando una serie di malintesi esilaranti. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, va in onda "Nato il quattro luglio", diretto da Oliver Stone e interpretato da Tom Cruise. Il film biografico racconta la storia vera di Ron Kovic, un veterano del Vietnam che diventa uno dei simboli del movimento pacifista. Per una serata più leggera, su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, puoi seguire "Miss F.B.I - Infiltrata speciale", sequel di "Miss Detective", con Sandra Bullock che torna nei panni dell'agente Gracie Hart, questa volta impegnata a risolvere un rapimento a Las Vegas.

Su Sky Cinema Uno +24 HD, alle 21:15 sul canale 310, trovi "Suburra", il noir di Stefano Sollima che narra le oscure trame di potere tra politica e malavita nella Roma moderna, con un cast stellare che include Pierfrancesco Favino e Alessandro Borghi. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sul canale 311, va in onda "La Teoria del Tutto", un biopic sull'iconico scienziato Stephen Hawking, con una performance premiata con l'Oscar di Eddie Redmayne, che racconta la sua vita e la battaglia contro la malattia neurodegenerativa.

