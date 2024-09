Guida TV Sky Cinema e NOW: Nemico Pubblico, Domenica 15 Settembre 2024

Domenica 15 Settembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, va in onda Nemico Pubblico, diretto da Michael Mann. La storia è un biopic che narra la vita del famigerato gangster John Dillinger, interpretato da Johnny Depp, che terrorizzò l'America durante gli anni '30. Il film, con un cast stellare che include Christian Bale e Marion Cotillard, mescola azione e storia, raccontando l’ascesa e la caduta di un uomo che divenne sia un simbolo di ribellione che di paura per un’intera nazione, offrendo una riflessione sul crimine, la legge e il fascino pericoloso del fuorilegge. Se cerchi qualcosa di diverso, su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, trovi Gloria!, il primo lungometraggio della regista, attrice e cantante Margherita Vicario. Ambientato a Venezia alla fine del '700, il film segue la storia di Teresa, una ragazza dotata di un talento musicale fuori dal comune, che crea una musica capace di travalicare i secoli. Con una narrazione intensa e un forte impatto visivo, Gloria! offre un'immersione nei colori e nelle atmosfere della Venezia settecentesca, mescolando storia, passione e il potere senza tempo della musica. Per chi è in vena di un cinecomic epico, su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, c’è Batman V Superman: Dawn of Justice. Diretto da Zack Snyder, il film vede Batman, interpretato da Ben Affleck, contrapporsi a Superman, interpretato da Henry Cavill, in una lotta che divide l’umanità. Tuttavia, mentre i due supereroi sono impegnati in una battaglia personale, una nuova minaccia emerge, costringendoli a mettere da parte le loro divergenze per salvare il mondo. Un film ricco di azione e momenti iconici, che pone le basi per l'universo esteso DC.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, non perdere Paddington 2. L’orso più amato dai bambini ritorna per una seconda avventura, questa volta alle prese con un misterioso ladro che ha rubato un prezioso libro destinato alla zia Lucy. Con Hugh Grant nel ruolo del villain, il film è un mix perfetto di umorismo, tenerezza e avventura, capace di conquistare sia grandi che piccini. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, c'è The Painter, un thriller d'azione con Charlie Weber e Jon Voight. La trama segue la vita di un ex agente della CIA, ora pittore, che si trova improvvisamente trascinato in un pericoloso complotto che mette a rischio la sua vita. Costretto a fare i conti con il suo passato e a usare le sue vecchie abilità, il protagonista si ritrova in una lotta per la sopravvivenza in un mondo dove nessuno è chi sembra essere. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, va in onda Ai confini del male, un thriller italiano targato Sky Original, diretto da Vincenzo Alfieri. Con Edoardo Pesce e Massimo Popolizio, il film racconta la storia di due carabinieri che indagano sulla scomparsa di due ragazzi dopo un rave. In un piccolo paese, terrorizzato e scosso da segreti inquietanti, i due protagonisti si trovano di fronte a un'indagine che scava nel buio delle anime umane.

Per una commedia romantica, su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307 trovi Matrimonio con sorpresa. La pellicola, prodotta da HBO, racconta di un imbroglione che seduce la figlia di un senatore americano con l'intento di appropriarsi dei fondi del politico. Tuttavia, dopo il matrimonio, l’uomo si rende conto di essersi innamorato davvero della ragazza, complicando i suoi piani e creando situazioni imprevedibili e divertenti. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, va in onda Moana, la miniserie che racconta la vita della celebre pornostar italiana Moana Pozzi, interpretata da Violante Placido. Il film esplora la vita privata e pubblica di Moana, tracciando un ritratto affascinante e complesso di una donna che ha cambiato le regole del gioco nell’industria cinematografica per adulti, diventando un’icona di trasgressione e libertà personale. Se vuoi ridere con una commedia all’italiana, su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, c’è Bar Sport, tratto dall’omonimo romanzo di Stefano Benni. La pellicola è una raccolta di storie tragicomiche che si intrecciano all'interno di un bar degli anni '70, dove si avvicendano personaggi buffi e situazioni surreali. Con Claudio Bisio e Giuseppe Battiston, il film regala risate e un pizzico di nostalgia per un’epoca lontana.

Per chi ha perso la programmazione di ieri, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, c’è il divertente Insospettabili sospetti, che vede protagonisti Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin. Tre amici scoprono che i loro fondi pensione sono stati azzerati e decidono di organizzare una rapina in banca per riappropriarsi dei loro soldi, dando vita a una serie di situazioni comiche. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, trovi Santa Maradona, il film di esordio alla regia di Marco Ponti, vincitore di due David di Donatello. Con Stefano Accorsi, Libero De Rienzo e Anita Caprioli, il film racconta la vita di Andrea, un giovane che vive in modo apatico, fino a quando l'incontro con Dolores cambia il corso della sua esistenza.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Nemico pubblico

Michael Mann dirige Johnny Depp, Christian Bale e Marion Cotillard nella biografia di John Dillinger, il famigerato gangster che impaurì e affascinò l’America degli anni 30.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Gloria!

Gloria! è il primo lungometraggio della regista, attrice e cantante Margherita Vicario. Venezia, fine 700: Teresa, una ragazza dal talento visionario, crea una musica che scavalca i secoli.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Batman V Superman: Dawn of Justice

Zack Snyder dirige Ben Affleck, Henry Cavill e un cast di star in un blockbuster cinecomic. Mentre Batman e Superman sono in guerra tra loro, una nuova minaccia incombe sull'umanità.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Paddington 2

Seconda avventura per l'orso pasticcione affiancato da Hugh Grant. Paddington insegue il misterioso ladro che ha rubato un antico libro destinato alla zia Lucy.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Painter

Charlie Weber e Jon Voight in un action nel mondo dello spionaggio. Un ex agente della CIA, divenuto nel frattempo pittore, viene catapultato in una pericolosa lotta per la sopravvivenza

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Ai confini del male

Edoardo Pesce e Massimo Popolizio nel thriller Sky Original di Vincenzo Alfieri. Due ragazzi scomparsi dopo un rave, un paese terrorizzato. I carabinieri Meda e Rio sono chiamati a indagare.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Matrimonio con sorpresa

Commedia targata HBO. Un imbroglione seduce la figlia di un senatore degli Stati Uniti per impadronirsi dei fondi del padre. Dopo il matrimonio si accorge però che ne è davvero innamorato.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Moana

Violante Placido interpreta la pornostar che ha riscritto le regole della trasgressione, nella miniserie targata Sky Cinema. Un ritratto appassionato di una diva del nostro tempo.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Bar Sport

Dal romanzo-cult di Stefano Benni, commedia con Claudio Bisio e Giuseppe Battiston. Buffi personaggi si avvicendano in un bar degli anni 70, fra racconti tragicomici e aneddoti leggendari.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Insospettabili sospetti

Colpo grosso in grande stile in una commedia con Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin. Tre amici di lunga data scoprono che i loro fondi pensione sono andati in fumo.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Santa Maradona

2 David di Donatello per l'esordio alla regia di Marco Ponti con Stefano Accorsi, Libero De Rienzo e Anita Caprioli. La vita di Andrea scorre noiosa e piatta finché non incontra Dolores.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)