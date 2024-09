Guida TV Sky Cinema e NOW: Aquaman e il regno perduto, Lunedi 16 Settembre 2024

Lunedi 16 Settembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301 e Sky Cinema Collection HD alle 21:45 sul canale 303, va in onda Aquaman e il regno perduto. Jason Momoa ritorna nei panni del signore degli Oceani, Aquaman, in un'avventura che lo vede alleato con vecchi e nuovi amici per salvare Atlantide da una minaccia imminente. Al suo fianco ci sono Patrick Wilson, Amber Heard e Nicole Kidman. Questa volta, Aquaman deve formare un'improbabile alleanza per affrontare una nuova e potente minaccia che potrebbe mettere in pericolo non solo Atlantide, ma l'intero mondo. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, trovi Shakespeare in Love, una commedia romantica che ha conquistato sette Oscar e l'Orso d'argento a Berlino. Ambientata a Londra nel 1593, la trama segue William Shakespeare, interpretato da Joseph Fiennes, mentre affronta una crisi creativa fino a quando l'amore per Viola, interpretata da Gwyneth Paltrow, diventa la sua principale fonte di ispirazione per la creazione di "Romeo e Giulietta". Con un grande cast e una sceneggiatura brillante, il film esplora l’idea che l’amore possa essere la chiave per superare le sfide creative. Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, c'è Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi, un'avventura con Jim Carrey e Meryl Streep. Il film, premiato con l'Oscar per il trucco, racconta le disavventure di tre orfani che ereditano una grande fortuna e si trovano a fronteggiare il perfido Conte Olaf, che è deciso a impossessarsi del loro patrimonio. La pellicola combina umorismo nero e avventura in un racconto che è tanto affascinante quanto oscuro.

Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, non perdere Il Fuggitivo, un action con Harrison Ford e Tommy Lee Jones. Ford interpreta un medico condannato per l’omicidio della moglie, che fugge per trovare il vero colpevole e dimostrare la sua innocenza. Il film, vincitore dell'Oscar, offre una tensione costante e una trama avvincente, con una performance memorabile di Tommy Lee Jones nel ruolo del cacciatore di taglie. Su Sky Cinema Suspence HD alle 21:00 sul canale 306, c’è Il segreto dei suoi occhi, un remake del thriller argentino vincitore dell’Oscar. Nicole Kidman e Julia Roberts sono protagoniste di questa storia che segue un ex agente dell'FBI in cerca di giustizia per l'omicidio della figlia di una collega, un caso irrisolto da 13 anni. La pellicola mescola tensione e dramma in una trama avvincente e ricca di colpi di scena. Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, puoi guardare Moglie e marito, una commedia con Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak. La storia ruota attorno a un medico e sua moglie che, a seguito di un esperimento scientifico, si ritrovano nel corpo dell’altro. Questa situazione inaspettata porta a una serie di situazioni esilaranti e riflessioni sul matrimonio e la relazione.

Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308 offre Sorry We Missed You, un film di Ken Loach che mette in luce le dure realtà del lavoro precario in Inghilterra. La pellicola segue un corriere freelance che affronta le difficoltà e l’ingiustizia del suo lavoro, offrendo una critica sociale intensa e profondamente umana. Per una commedia italiana, su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309 c'è Non c'è più religione, diretto da Luca Miniero. La trama si svolge su un’isola del Mediterraneo dove la rappresentazione di un presepe vivente causa una serie di malintesi e situazioni tragicomiche, con Alessandro Gassmann e Claudio Bisio nel cast.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, riprende la programmazione di Nemico Pubblico, il biopic di Michael Mann su John Dillinger, interpretato da Johnny Depp. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, c’è Gloria!, il primo lungometraggio di Margherita Vicario che racconta la vita di Teresa, una giovane musicista visionaria nella Venezia del '700.

