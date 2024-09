Guida TV Sky Cinema e NOW: Contromano, Mercoledi 18 Settembre 2024

Mercoledi 18 Settembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301 puoi vedere Contromano, una commedia diretta e interpretata da Antonio Albanese. Il film racconta la storia di Mario, un commerciante di Milano che, in preda alla disperazione per la concorrenza di Oba, un venditore ambulante senegalese, decide di rapirlo e riportarlo in Senegal. Questo viaggio inaspettato si trasforma però in un'occasione per Mario di riflettere su pregiudizi e umanità, affrontando i suoi timori culturali in modo divertente ma profondo. Su Sky Cinema Due HD, sempre alle 21:15 sul canale 302, sarà trasmesso The Fabelmans, il film più personale di Steven Spielberg. Ambientato nell'America del dopoguerra, narra la storia di Sammy Fabelman, un giovane che scopre la sua passione per il cinema in un contesto familiare complesso. Con straordinarie interpretazioni di Michelle Williams e Paul Dano, il film è un’ode al cinema e una riflessione sulla famiglia e il processo creativo. Se preferisci un film d'azione, su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303 c'è Shazam! Furia degli dei, dove Billy Batson e i suoi fratelli affrontano le potenti Figlie di Atlante, in un’avventura che mescola umorismo e azione con un messaggio sulla famiglia.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, puoi guardare Qua la zampa 2 - Un amico è per sempre, la storia di Bailey, un cane che si reincarna per continuare a proteggere la nipote del suo amato padrone Ethan. Per chi ama l'avventura, su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305 c’è Indiana Jones e l'ultima crociata, in cui Harrison Ford e Sean Connery partono alla ricerca del Santo Graal in un’epica lotta contro i nazisti. Se ti piace il noir, su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306 trovi Detective Marlowe, un thriller con Liam Neeson nei panni del celebre detective Philip Marlowe, ingaggiato per risolvere un misterioso caso nella Los Angeles degli anni '30.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, puoi immergerti nella struggente storia d'amore di Cold War, ambientata nell'Europa della Guerra Fredda. Se invece preferisci un biopic emozionante, su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, puoi vedere Whitney - Una voce diventata leggenda, il ritratto della vita e carriera di Whitney Houston, interpretata da Naomi Ackie. Per un tocco di nostalgia, su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309 c’è il cult anni '80 Ghostbusters - Acchiappafantasmi, con le leggendarie performance di Bill Murray e Dan Aykroyd.

Se hai perso qualcosa, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310 puoi recuperare To Catch A Killer - L'uomo che odiava tutti, un intenso thriller con Shailene Woodley nei panni di una poliziotta reclutata dall’FBI per dare la caccia a un killer. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311 puoi vedere Le confessioni, un film intrigante e riflessivo diretto da Roberto Andò, con Toni Servillo e Pierfrancesco Favino, ambientato durante un incontro tra i ministri del G8 che prende una piega misteriosa.

