Guida TV Sky Cinema e NOW: Last Knights, Giovedi 19 Settembre 2024

Giovedi 19 Settembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, Last Knights con Clive Owen e Morgan Freeman ti porta in un Medioevo epico e crudele. La storia segue un cavaliere che, dopo essere stato cacciato dal proprio castello e privato di tutto, pianifica una vendetta implacabile contro l'imperatore che ha distrutto la sua vita e la sua casata. Il film è una classica avventura di onore, tradimento e riscatto, con forti valori di lealtà e sacrificio, ambientato in un mondo di intrighi politici e battaglie sanguinose. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, Nanni Moretti presenta Aprile, una commedia pungente che è sia un'opera autobiografica che un affresco delle vicende politiche italiane tra il 1994 e il 1997. Il film racconta le ansie e i pensieri del regista stesso mentre si trova a riflettere sulle elezioni politiche e contemporaneamente sull'imminente nascita di suo figlio. Moretti mescola con maestria l’intimismo e la riflessione politica, creando una satira tagliente sullo stato dell'Italia di quel periodo. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15, Wonder Woman porta in scena Gal Gadot nel ruolo della leggendaria supereroina della DC Comics. Il film racconta la genesi di Diana, principessa delle Amazzoni, che decide di abbandonare la sua isola paradisiaca per seguire un ufficiale americano (interpretato da Chris Pine) e unirsi alla battaglia contro le forze del male nel cuore della Prima Guerra Mondiale. Diana scoprirà i suoi poteri e il suo destino come Wonder Woman, una forza della giustizia e della speranza.

Se sei alla ricerca di una storia per tutta la famiglia, su Sky Cinema Family HD alle 21:00, puoi vedere Pan - Viaggio sull'isola che non c'è, una reinvenzione del mito di Peter Pan firmata da Joe Wright. Il film segue le avventure di Peter, un orfano dodicenne che viene trasportato magicamente nell'Isola che non c'è, un mondo fantastico abitato da pirati, fate e guerrieri. Con Hugh Jackman nel ruolo del malvagio Barbanera, la pellicola è un viaggio visivamente spettacolare pieno di magia, coraggio e amicizia. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00, preparati per l'adrenalina con Skyscraper, un action movie con Dwayne Johnson e Neve Campbell. Johnson interpreta Will Sawyer, un veterano di guerra che ora lavora come esperto di sicurezza per grattacieli. Quando un gigantesco edificio futuristico viene incendiato da un gruppo di criminali, Sawyer si ritrova a dover salvare la sua famiglia intrappolata all'interno e a scoprire chi ha architettato l'attentato. Tra acrobazie spettacolari e tensione alle stelle, il film è un concentrato di azione e suspense. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00, puoi vedere K9 - Squadra Antidroga, un thriller che vede Aaron Eckhart nei panni di Rosser, un agente di polizia devastato dalla morte del suo fedele cane durante una sparatoria. Deciso a vendicare la sua perdita, Rosser intraprende una missione pericolosa per scoprire i colpevoli, affiancato da un nuovo segugio. Questo film si muove tra azione e dramma, esplorando il profondo legame tra un uomo e il suo cane.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00, viene trasmesso La febbre, una commedia drammatica con Fabio Volo. Il protagonista, Mario Bettini, è un giovane di provincia con un sogno: aprire un locale con i suoi amici. Tuttavia, la sua vita cambia radicalmente quando vince un concorso pubblico e si ritrova impiegato presso il Comune di Cremona. Il film esplora i temi del compromesso e del desiderio di libertà, in un’Italia sospesa tra burocrazia e ambizioni personali. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00, Il socio è un avvincente thriller legale basato sul best-seller di John Grisham. Tom Cruise interpreta un giovane avvocato che, appena assunto da uno studio legale di grande prestigio, scopre che dietro il successo dello studio si nascondono attività criminali. Con Gene Hackman nel cast e la regia di Sydney Pollack, il film è un mix perfetto di tensione, inganni e colpi di scena. Per una serata più leggera, su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 puoi vedere Truffatori in erba, una commedia d'azione con Charlize Theron, David Oyelowo, Joel Edgerton e Amanda Seyfried. Il film segue un manager di una compagnia farmaceutica che, nel tentativo di ottenere un riscatto dalla propria azienda, finge di essere stato rapito. Tuttavia, il suo piano va ben oltre le sue aspettative, scatenando una serie di eventi comici e pericolosi.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, viene riproposta la graffiante commedia Contromano, scritta, diretta e interpretata da Antonio Albanese. La storia è quella di Mario, un commerciante milanese che tenta di risolvere i suoi problemi economici rapendo Oba, un venditore ambulante senegalese, con l’intenzione di riportarlo nel suo paese d’origine. Tuttavia, lungo il tragitto, la loro interazione si trasforma in un viaggio di riflessione sulla convivenza e sull’integrazione. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, The Fabelmans di Steven Spielberg offre un racconto intimo e personale della sua infanzia. Attraverso la figura di Sammy Fabelman, un giovane con la passione per il cinema, Spielberg riflette sul potere dell'arte come mezzo di evasione e connessione, mentre esplora le dinamiche familiari e i contrasti che lo hanno segnato da giovane.

