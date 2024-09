Guida TV Sky Cinema e NOW: Night Swim, Venerdi 20 Settembre 2024

Venerdi 20 Settembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, Night Swim ti immerge in un horror-thriller targato Blumhouse, con Wyatt Russell. La storia segue un ex giocatore di baseball che, in cerca di una nuova vita, si trasferisce con la famiglia in una villa con piscina. Tuttavia, quella che doveva essere una nuova casa si trasforma in un incubo quando scopre che la piscina nasconde misteriose e inquietanti capacità. L'atmosfera carica di tensione e gli elementi paranormali rendono questo film perfetto per gli amanti del genere horror. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, viene trasmesso Chiamami col tuo nome, il delicato dramma diretto da Luca Guadagnino, premiato con l'Oscar per la miglior sceneggiatura. Ambientato nell'estate del 1983 nel Nord Italia, il film racconta la storia di Elio, un diciassettenne introverso, che si innamora di Oliver, uno studente americano che soggiorna nella villa di famiglia. Il film esplora con grazia i sentimenti di scoperta e desiderio, offrendo una profonda riflessione sull'amore e il passaggio all'età adulta.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15, puoi vedere The Flash, un film che fonde azione e supereroi. Ezra Miller interpreta Flash, il velocista della DC Comics, che decide di tornare indietro nel tempo per evitare l'omicidio di sua madre. Tuttavia, la sua decisione scatena una serie di eventi imprevedibili che mettono a rischio l'intero universo. Il film è caratterizzato da effetti visivi straordinari e dalla presenza di Michael Keaton nel ruolo iconico di Batman. Su Sky Cinema Family HD alle 21:00, arriva Matilda 6 mitica, una divertente e commovente commedia diretta da Danny DeVito e tratta dal romanzo di Roald Dahl. Matilda è una bambina incredibilmente intelligente e dotata di poteri telecinetici, ma viene costantemente trascurata dai suoi genitori. Solo grazie alla sua dolce insegnante, Miss Honey, Matilda riuscirà a scoprire il suo vero potenziale e a trovare una via di fuga dal mondo ingiusto che la circonda. Un film perfetto per tutta la famiglia.

Su Sky Cinema Action HD alle 21:00, l'avventura epica I tre moschettieri prende vita in una nuova versione con Vincent Cassel, Eva Green e Louis Garrel. Il classico di Alexandre Dumas viene rivisitato in un'ambientazione spettacolare, in cui il giovane D’Artagnan si unisce ai moschettieri Athos, Porthos e Aramis per affrontare intrighi di corte e sventare una minaccia che potrebbe cambiare il destino della Francia. Il film promette azione, duelli e un ritmo incalzante. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00, puoi vedere Nodo alla gola, il primo film a colori di Alfred Hitchcock, con James Stewart. Questo thriller psicologico segue due giovani che, dopo aver commesso un omicidio, nascondono il corpo in un baule durante una festa nella stessa stanza dove si trovano i loro ospiti. Mentre la tensione cresce, i protagonisti tentano di mantenere la calma, ma il gioco perverso di nascondere il delitto diventa sempre più rischioso.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00, Ti presento Patrick è una commedia romantica con un tenero cagnolino come protagonista. Sarah, un'insegnante single che fatica a mettere ordine nella sua vita, eredita Patrick, un adorabile ma pestifero carlino. Nonostante i continui guai che il cane le procura, Patrick aiuterà Sarah a ritrovare il sorriso e, inaspettatamente, anche l'amore. Un film che scalda il cuore e che strappa un sorriso. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00, Micaela Ramazzotti debutta alla regia con Felicità, un film intenso che esplora le difficoltà nei rapporti familiari. La storia segue Desire', una donna ingenua e ottimista, che si rende conto che suo fratello, un uomo tormentato e depresso, ha bisogno di lei per ritrovare la forza di vivere. Con una narrazione intima e toccante, il film riflette sulla complessità dell’amore familiare e sulla capacità di risollevarsi dalle difficoltà. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00, Un matrimonio da favola, diretto da Carlo Vanzina, è una commedia leggera e divertente che segue un gruppo di amici del liceo che si ritrova dopo vent'anni in occasione del matrimonio di uno di loro. Tra gag esilaranti e momenti di riflessione, i protagonisti si confrontano con il passato e con i bilanci delle loro vite. Il film è ricco di situazioni comiche e nostalgiche, perfetto per chi cerca una serata spensierata.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, torna l'epica avventura medievale Last Knights, con Clive Owen e Morgan Freeman. In questo film, un cavaliere disonorato pianifica una vendetta contro l'imperatore che lo ha privato del suo onore e del suo castello. Tra battaglie e intrighi, il film esplora i temi dell'onore, della lealtà e del sacrificio, in una storia di riscatto e giustizia. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, Nanni Moretti propone la commedia autobiografica Aprile, che riflette sulle sue vicende personali e politiche tra il 1994 e il 1997. Il regista offre una satira pungente sull'Italia di quegli anni, mescolando ironia, ansie personali e impegno civil

Night Swim

Il terrore torna a galla nell'horror-thriller targato Blumhouse con Wyatt Russell. Un giocatore di baseball si trasferisce in una villa la cui piscina nasconde misteriose capacità.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Chiamami col tuo nome

Delicata pellicola di Luca Guadagnino premiata con l’Oscar 2018 per la sceneggiatura. Estate 1983: il diciassettenne Elio conosce lo studente americano Oliver e ne rimane attratto.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)ù

The Flash

Ezra Miller è il supereroe DC affiancato dal Batman di Michael Keaton. Per impedire l'omicidio della madre, Flash torna indietro nel tempo innescando una catena di eventi imprevisti

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Matilda 6 mitica

Danny DeVito dirige e interpreta una commedia tratta dal libro di Roald Dahl. Una bambina intelligentissima, trascurata dai genitori, si afferma a scuola grazie all'aiuto di un'insegnante.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

I tre moschettieri

Il capolavoro di Dumas nel nuovo colossale adattamento con Vincent Cassel, Eva Green e Louis Garrel. Finito nel cuore della guerra, D’Artagnan si allea con Athos, Porthos e Aramis.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Nodo alla gola

James Stewart nel primo capolavoro a colori di Alfred Hitchcock. Prima di accogliere gli ospiti di una festa, due assassini nascondono il cadavere in un baule del loro appartamento...

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Ti presento Patrick

Commedia romantica con un cagnolino protagonista. Sarah, insegnante single, eredita il pestifero Patrick. La convivenza non è semplice ma il suo nuovo amico l'aiuterà a trovare l'amore.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Felicità

Esordio alla regia per Micaela Ramazzotti in un film sui rapporti familiari difficili. Quando il fratello entra in depressione, l'ingenua Desire' capisce di essere l'unica a poterlo aiutare

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Un matrimonio da favola

Commedia di Carlo Vanzina con Adriano Giannini e Ricky Memphis. Un gruppo di amici del liceo si ritrova dopo 20 anni in occasione di un matrimonio. Faranno un bilancio delle loro vite.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Last Knights

Clive Owen e Morgan Freeman in un'avventura ambientata nel Medioevo. Cacciato dal proprio castello, un cavaliere ordisce la sua vendetta nei confronti dell'imperatore.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Aprile

Nanni Moretti dirige e interpreta una commedia pungente che e' insieme opera autobiografica e resoconto critico delle vicende politiche, dalla primavera del 1994 all’estate del 1997

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)