Guida TV Sky Cinema e NOW: In amore niente regole, Sabato 21 Settembre 2024

Venerdi 20 Settembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, trovi In amore niente regole, una commedia romantica che segue le disavventure di due uomini mentre cercano di gestire le loro relazioni amorose in un contesto sportivo. Con uno stile leggero e frizzante, il film esplora il caos e le dinamiche complicate che nascono dall’intrecciarsi di amore e competizione. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, il film The Son, con Hugh Jackman, Laura Dern e Anthony Hopkins, è un toccante dramma familiare che esplora le difficoltà di un adolescente segnato dal divorzio dei suoi genitori. Il ragazzo chiede di andare a vivere con il padre, ma la nuova convivenza porta alla luce dolori e incomprensioni, mentre il film affronta con delicatezza il tema della depressione adolescenziale e delle dinamiche familiari. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15, Una notte da leoni porta sullo schermo una delle commedie più irriverenti degli ultimi anni. Protagonisti sono tre amici che, dopo una notte folle a Las Vegas, si svegliano senza ricordi e con lo sposo scomparso. Per ritrovarlo, devono ricostruire gli eventi assurdi della notte precedente. Il film, ricco di situazioni esilaranti, è diventato un cult per il suo umorismo sfrenato.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00, va in onda Lassie - Una nuova avventura. Questo classico del cinema per famiglie vede il famoso cane Lassie tornare al centro di una storia piena di azione e avventura. Durante una vacanza in Alto Adige, Lassie e il suo inseparabile amico Flo indagano sulla misteriosa scomparsa di diversi cani, tra cui Pippa, una nuova amica di Lassie. Il film, con paesaggi mozzafiato e una trama che appassiona grandi e piccoli, è perfetto per una serata in famiglia. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00, Rambo III porta Sylvester Stallone di nuovo nei panni del leggendario John Rambo. Questa volta, l'eroe solitario si reca in Afghanistan per salvare il suo ex comandante, catturato dai russi. Tra scontri a fuoco, azione adrenalinica e paesaggi desertici, Rambo affronta nemici formidabili in una missione all'ultimo respiro, dimostrando ancora una volta la sua determinazione e abilità. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00, Focus - Niente è come sembra è un thriller romantico con Will Smith e Margot Robbie. Il film segue un maestro della truffa che prende sotto la sua ala una giovane apprendista. Tuttavia, la loro crescente intesa complica le cose, e ben presto il confine tra affari e sentimenti si fa confuso. Con un mix di tensione e intrighi, la trama mantiene alta l’attenzione fino all’ultimo colpo di scena.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00, Nove lune e mezza racconta la storia di due sorelle interpretate da Claudia Gerini e Michela Andreozzi. Una di loro, nonostante l'opposizione del fidanzato, decide di fare da madre surrogata per l'altra. La commedia mescola momenti divertenti e situazioni commoventi, esplorando le dinamiche familiari e il desiderio di maternità in modo leggero ma toccante. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00, Still Alice propone una toccante interpretazione di Julianne Moore, che ha vinto l'Oscar per questo ruolo. Il film segue la vita di Alice, una docente universitaria che scopre di avere una forma precoce di Alzheimer. Mentre la malattia progredisce, Alice deve affrontare la lenta perdita della propria identità e delle sue capacità mentali, in un dramma intenso che riflette sulla fragilità della memoria e delle relazioni. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00, Lockdown all'italiana di Enrico Vanzina è una commedia che riflette in modo leggero sugli effetti della pandemia di Covid-19. Due coppie, già in crisi prima del lockdown, sono costrette a convivere sotto lo stesso tetto durante la quarantena. Il film esplora, con umorismo e situazioni paradossali, i problemi e le sfide della vita domestica forzata.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, torna Night Swim, un horror-thriller in cui una piscina apparentemente innocua nasconde segreti inquietanti. Un ex giocatore di baseball, trasferitosi in una nuova casa, scopre che la piscina della villa ha un'influenza oscura e sinistra, trasformando il sogno di una nuova vita in un incubo. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, viene riproposto Chiamami col tuo nome, il delicato dramma di Luca Guadagnino ambientato nell'estate del 1983. Il film racconta l'incontro tra Elio, un giovane italiano, e Oliver, uno studente americano, in un'intensa storia di scoperta e amore.

