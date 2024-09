Guida TV Sky Cinema e NOW: The Kill Team, Domenica 22 Settembre 2024

Domenica 22 Settembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, The Kill Team racconta la storia vera di un giovane soldato che si ritrova in conflitto con il suo superiore in Afghanistan. Interpretato da Nat Wolff e Alexander Skarsgard, il film esplora il dilemma morale di un uomo intrappolato tra la lealtà verso la sua squadra e il desiderio di fare la cosa giusta in una situazione di guerra. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, va in onda Nureyev - The White Crow, diretto da Ralph Fiennes. Questo film biografico ripercorre la vita del leggendario ballerino Rudolf Nureyev, dall'infanzia nell'Unione Sovietica alla sua celebre fuga e richiesta di asilo politico a Parigi nel 1961. Un ritratto intimo e profondo di una delle più grandi icone della danza del XX secolo. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15, Una notte da leoni 2 segue le disavventure di Phil, Stu e Alan che, dopo il disastroso addio al celibato a Las Vegas, si riuniscono per un matrimonio in Thailandia. Tuttavia, la situazione sfugge rapidamente di mano, e il trio si trova coinvolto in una nuova spirale di caos e disastri in questo sequel ricco di umorismo irriverente.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00, l'avventura per famiglie Viaggio nell'isola misteriosa porta Dwayne Johnson e Michael Caine in un mondo fantastico tratto dal romanzo di Jules Verne. Un ragazzo e il suo patrigno decifrano un misterioso messaggio e si ritrovano su un'isola piena di creature straordinarie e segreti nascosti, in una storia che affascina sia giovani che adulti. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00, Viking ci trasporta nel X secolo e racconta la storia epica del principe Vladimir, costretto all'esilio dal suo fratello sanguinario. Il film segue la sua lotta per radunare un esercito e riconquistare la sua terra, con epiche battaglie e una ricca ricostruzione storica del Medioevo. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00, Sei ancora qui - I Still See You è un thriller soprannaturale con Bella Thorne. Ambientato in un mondo in cui il confine tra i vivi e i morti è stato cancellato a causa di un esperimento, una giovane ragazza si trova perseguitata da un fantasma, in un'atmosfera carica di suspense e mistero.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00, viene proposto La scelta - The Choice, un film romantico tratto dal romanzo di Nicholas Sparks. La storia segue l’intenso amore tra un veterinario e una studentessa, il cui legame viene messo alla prova da un tragico evento che cambierà per sempre le loro vite. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00, Nata per te è un toccante film Sky Original basato su una storia vera. Luca, un uomo single e omosessuale, lotta con tutte le sue forze per ottenere l'affidamento della piccola Alba, dimostrando che l'amore e il desiderio di paternità possono superare ogni ostacolo. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00, Succede anche nelle migliori famiglie è una commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani. Dopo la morte del padre, tre fratelli cercano di sabotare le seconde nozze della madre, scatenando una serie di equivoci e svelando segreti di famiglia nascosti da tempo, in un turbine di situazioni comiche.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, In amore niente regole, con George Clooney e Renée Zellweger, è una commedia brillante ambientata nel mondo del football americano negli anni '20. Tra scontri sul campo e una triangolazione amorosa, il film offre momenti di grande leggerezza e ironia. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, viene riproposto The Son, un dramma familiare toccante che vede Hugh Jackman, Laura Dern e Anthony Hopkins affrontare le difficoltà emotive di un adolescente segnato dal divorzio dei suoi genitori.

