Guida TV Sky Cinema e NOW: Hypnotic, Lunedi 23 Settembre 2024

Lunedi 23 Settembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, Hypnotic con Ben Affleck e Alice Braga offre un avvincente thriller diretto da Robert Rodriguez. La trama segue un detective che, con l'aiuto di una sensitiva, indaga sulla scomparsa di sua figlia. Scoprirà che la sua sparizione è legata a una serie di rapine e all'esistenza di persone con poteri speciali, creando un intreccio labirintico e pieno di suspense. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, viene proposto La verità secondo Maureen K., un thriller biografico con Isabelle Huppert che racconta la controversa storia della sindacalista Maureen Kernay. Questo film analizza un noto caso di cronaca che coinvolge temi di potere e corruzione, mettendo in risalto la lotta di una donna determinata a far emergere la verità. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15, Una notte da leoni 3 riporta il celebre quartetto di amici, capeggiato da Bradley Cooper, in una nuova avventura. Dopo una serie di incredibili imprevisti e un sequestro inatteso, la gang si ritrova nuovamente a fronteggiare situazioni esilaranti e fuori controllo, nel terzo capitolo della famosa saga.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00, Nanny McPhee - Tata Matilda con Emma Thompson e Colin Firth combina magia e umorismo britannico. In questa pellicola, un padre vedovo, oppresso dalla gestione di sette figli irrequieti, si affida a una tata dai poteri speciali che con la sua saggezza e magia porta armonia in famiglia. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00, Transformers - Il risveglio continua l'epica saga dei robot alieni. Ambientato negli anni '90, il film vede Noah Diaz, ex militare, unirsi all'autobot Mirage e a un'archeologa per difendere la Terra dai Terrorcon, in una battaglia spettacolare che mescola azione e effetti speciali. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00, Cena con delitto - Knives Out è un intrigante commedia-thriller con Daniel Craig nei panni di un investigatore che indaga su un omicidio all'interno di una ricca famiglia. Un cast stellare e una trama ricca di colpi di scena fanno di questo film un gioco di inganni e rivelazioni.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00, Ti odio, ti lascio, ti... è una commedia romantica con Vince Vaughn e Jennifer Aniston. Dopo una serie di discussioni, Gary e Brooke decidono di separarsi, ma nessuno dei due vuole lasciare la casa comune, dando vita a un'esilarante battaglia per la sopravvivenza sotto lo stesso tetto. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00, Voglia di tenerezza, premiato con 5 Oscar, racconta la complessa relazione tra una madre e sua figlia, interpretate da Shirley MacLaine e Debra Winger. Un ritratto profondo delle dinamiche familiari che attraversa diverse fasi della vita, arricchito dalla presenza di Jack Nicholson. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00, Ma cosa ci dice il cervello vede Paola Cortellesi protagonista in una commedia diretta da Riccardo Milani. Giovanna, agente segreto, usa le sue capacità per aiutare gli amici a vendicarsi di torti subiti, in un film che combina azione e momenti comici.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, torna The Kill Team, con Nat Wolff e Alexander Skarsgard. Basato su una storia vera, il film ambientato in Afghanistan segue le vicende di un soldato che si scontra con il suo superiore durante una missione di guerra. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, è in programma Nureyev - The White Crow, diretto da Ralph Fiennes. La pellicola narra la straordinaria vita del ballerino Rudolf Nureyev, dalla sua infanzia in Unione Sovietica fino alla celebre richiesta di asilo politico a Parigi nel 1961, in una storia di arte e libertà.

