Guida TV Sky Cinema e NOW: Empire State, Giovedi 26 Settembre 2024

Giovedi 26 Settembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Empire State

Liam Hemsworth e Dwayne Johnson in un action senza respiro, tratto da una storia vera. Due giovani immigrati greci mettono a segno un colpo milionario, ma un detective è sulle loro tracce.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Past Lives

Due nomination agli Oscar per un raffinato film sentimentale. Due amici d’infanzia si separano quando la famiglia di lei emigra dalla Corea del Sud. Dopo 2 decenni si ritrovano a New York.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

On the Line

Thriller Sky Original al cardiopalma con Mel Gibson. Un conduttore radiofonico riceve in diretta la chiamata di un ascoltatore anonimo che minaccia di uccidere lui e la sua famiglia.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

La bussola d'oro

Un Oscar al fantasy con Daniel Craig e Nicole Kidman, dal romanzo di Philip Pullman. Una bambina e il suo 'daimon' devono sfidare una strega in un luogo popolato da strane creature.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Immortals

Action sulla lotta tra umani e divinità con Henry Cavill e Stephen Dorff. Il giovane Teseo è scelto da Zeus per fermare il piano di Iperione: scatenare i titani contro gli dèi.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

L'esorcista - Il credente

David Gordon Green firma il sesto film della saga, sequel diretto dell'horror del 1973. La tredicenne Angela si inoltra nel bosco insieme a un'amica per comunicare con la madre defunta attraverso un rito magico, ma le due ragazze entrano in contatto con un'entità maligna.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Love Actually

Prestigioso cast britannico per una romantica commedia corale di Richard Curtis. Dieci storie d’amore si intrecciano nella splendida cornice londinese durante il periodo di Natale.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Caracas

Marco D'Amore torna alla regia ed è anche protagonista con Toni Servillo. In una Napoli che terrorizza e affascina allo stesso tempo, tre personaggi cercano una via di salvezza.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Una commedia pericolosa

Il mistero ha i giorni contati con il goffo e infallibile Agente Mao, nella brillante commedia gialla interpretata da Enrico Brignano.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Veloce come il vento

Matteo Rovere dirige Stefano Accorsi e Matilda De Angelis. Dopo la morte del padre, una ragazza appassionata di motori ritrova suo fratello, pilota provetto diventato tossicodipendente.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310

The Untouchables - Gli intoccabili

Oscar e Golden Globe a Sean Connery, nel capolavoro di Brian De Palma con Kevin Costner e Robert De Niro. Chicago, 1930: una squadra speciale viene incaricata di incastrare Al Capone.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)