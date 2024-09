Guida TV Sky Cinema e NOW: Marcello Mio, Sabato 28 Settembre 2024

Sabato 28 Settembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 trasmette Midway, un war movie diretto da Roland Emmerich, che racconta la storica battaglia di Midway del 1942. Con un cast stellare che include Woody Harrelson e Dennis Quaid, il film narra uno degli scontri cruciali della Seconda Guerra Mondiale, esaltando il coraggio della Marina statunitense in spettacolari sequenze d'azione aerea e navale. Su Sky Cinema Due HD, sempre alle 21:15, andrà in onda La terra promessa, un dramma storico diretto da Nikolaj Arcel, ambientato nel 1755. Mads Mikkelsen interpreta Ludvig von Kahlen, un uomo che tenta di coltivare la brughiera danese, affrontando la feroce resistenza di un potente latifondista. Il film offre una riflessione profonda sulle difficoltà della vita rurale nel XVIII secolo. Per una serata più leggera, su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 va in onda Due nel mirino, un’action-comedy con Mel Gibson e Goldie Hawn. Questa avventura coinvolge un ex narcotrafficante pentito che deve fuggire da sicari, coinvolgendo la sua ex fidanzata in una serie di eventi caotici e divertenti.

I fan del fantasy possono invece sintonizzarsi su Sky Cinema Family HD alle 21:00 per vedere Twilight, il primo capitolo della famosa saga romantica con Kristen Stewart e Robert Pattinson, che racconta la storia d’amore tra Bella e il misterioso Edward, un vampiro che nasconde un oscuro segreto. Su Sky Cinema Action HD, alle 21:00, Nicolas Cage è il protagonista di Primal, un film d'azione ambientato su una nave piena di animali selvaggi. Quando un pericoloso killer libera le creature feroci, la situazione si trasforma in una lotta per la sopravvivenza. Se preferisci un thriller, su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00, Vince Vaughn e Hailee Steinfeld sono i protagonisti di Tempo limite, un film pieno di tensione dove Vaughn interpreta un truffatore che cerca di proteggere sua figlia da un boss criminale.

Gli amanti del romanticismo potranno sintonizzarsi su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 per vedere Gioco d'amore, con Kevin Costner, in cui un campione di baseball riflette sulla sua carriera e su una storia d’amore passata, in un film che mescola sport e sentimento. Per un dramma più intimo, su Sky Cinema Drama HD alle 21:00, Dieci minuti racconta la storia di Bianca, interpretata da Barbara Ronchi, che cerca di superare una crisi personale attraverso nuove esperienze quotidiane in un viaggio di riscoperta e rinascita. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00, andrà in onda Lo stagista inaspettato, una commedia leggera con Robert De Niro e Anne Hathaway. De Niro interpreta un pensionato che, annoiato dalla vita da pensionato, decide di ritornare al lavoro come stagista in una giovane azienda di moda. Qui diventa l'assistente personale di una manager stressata, interpretata da Hathaway. Il film affronta con ironia e delicatezza temi come l’età, il cambiamento e la capacità di adattarsi alle nuove sfide, mescolando umorismo e tenerezza.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, il film Empire State racconta una storia di rapina ispirata a fatti reali. Protagonisti sono Liam Hemsworth e Dwayne Johnson, che interpretano due giovani immigrati greci che riescono a mettere a segno un colpo milionario. Tuttavia, devono sfuggire a un detective determinato a catturarli. Il film è un action ricco di colpi di scena e tensione, che tiene lo spettatore incollato fino all'ultimo minuto. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, verrà trasmesso Past Lives, un dramma sentimentale raffinato che segue la storia di due amici d'infanzia separati quando la famiglia di lei emigra dalla Corea del Sud. Dopo vent’anni, i due si ritrovano a New York, e il film esplora con grande sensibilità le emozioni complesse e le scelte che hanno segnato le loro vite. Con una regia delicata e intensa, Past Lives ha ottenuto due nomination agli Oscar, ed è considerato uno dei migliori drammi sentimentali degli ultimi anni.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Mindcage - Mente criminale

Impegnati nell'indagine su un serial killer che imita il modus operandi di un suo 'collega' rinchiuso in carcere, due detective si rivolgono proprio a quest'ultimo per raccogliere indizi sufficienti a catturare l'assassino.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Marcello Mio

Chiara Mastroianni, attrice e figlia d'arte di Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve, e il regista Christophe Honore' confezionano un ritratto del grande attore, in concorso a Cannes

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Shrek

Oscar 2002 all'animazione che ha rivoluzionato il mondo delle favole. Un orco verde, scorbutico ma dal cuore buono, deve liberare una principessa che nasconde un segreto.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Jumanji: Benvenuti nella giungla

Dwayne Johnson, Karen Gillan e Jack Black nel sequel campione d’incassi del film con Robin Williams. Quattro liceali trovano una console e vengono catapultati all'interno di un videogame.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Rambo - Last Blood

Quinto capitolo della saga con Sylvester Stallone. In Messico per salvare la nipote rapita, Rambo sfida una banda di criminali implicati nel commercio sessuale di ragazze.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Billionaire Boys Club

Taron Egerton, Ansel Elgort e Kevin Spacey nella storia di una truffa finanziaria. Anni '80: Joe Hunt escogita un modello economico che garantisce soldi facili; ma la situazione precipita.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

20 anni di meno

Romantica commedia nella Parigi glamour dell'alta moda. Per mostrare uno spirito giovanile e ottenere una promozione, una giornalista di 38 anni finge di avere una storia con un ventenne.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Ben-Hur

11 Oscar per il leggendario kolossal di William Wyler, con Charlton Heston. Il principe Ben Hur, caduto prigioniero per colpa di Messala, cerca vendetta nei confronti del suo nemico.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Senza arte nè parte

Vincenzo Salemme e Giuseppe Battiston in una commedia sull'arte di arrangiarsi. Rimasti disoccupati, tre operai accettano di fare da custodi a una collezione di opere d'arte...

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Midway

War movie di Roland Emmerich con Woody Harrelson e Dennis Quaid. Giugno, 1942: nell'atollo di Midway la Marina degli Stati Uniti reagisce all'attacco della flotta imperiale giapponese

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

La terra promessa

Basato su una storia vera, Nikolaj Arcel torna a dirigere Mads Mikkelsen. 1755: Ludvig von Kahlen vuole rendere coltivabile la brughiera ma deve vedersela con uno spietato latifondista.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)