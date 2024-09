Guida TV Sky Cinema e NOW: Vangelo Secondo Maria, Domenica 29 Settembre 2024

Domenica 29 Settembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, Vangelo Secondo Maria segna il debutto di un nuovo film Sky Original. Protagonisti sono Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann, in una storia d'amore universale, antica ma al contempo originale, diretta da Paolo Zucca e ispirata all'omonimo romanzo di Barbara Alberti. La pellicola esplora temi di amore e accettazione in un contesto che promette di toccare il cuore degli spettatori. Su Sky Cinema Due HD alle 21:45, sarà trasmesso lo stesso film, offrendo così a un pubblico più ampio l'opportunità di scoprire questa nuova proposta cinematografica. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15, il divertimento continua con Shrek 2. In questo sequel, Shrek e Fiona devono affrontare le sfide legate all'accettazione da parte dei genitori di Fiona, rendendo la storia sia esilarante che toccante.

Alle 21:00, su Sky Cinema Family HD, Jumanji - The Next Level riporta Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan in un’avventura ricca di azione e humor. Spencer si ritrova nuovamente nel videogioco Jumanji, e i suoi amici devono affrontare pericoli sconosciuti per riportarlo a casa. Su Sky Cinema Action HD, sempre alle 21:00, Denzel Washington è il protagonista di The Equalizer - Il vendicatore, un film d'azione ispirato alla celebre serie degli anni '80. L'ex agente federale si impegna a salvare una giovane prostituta da una vita di sfruttamento, dimostrando che la giustizia può essere ottenuta anche con le proprie mani. Per gli amanti dell'horror, su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 c'è Five Nights at Freddy's, un film inquietante prodotto da Blumhouse, che esplora fantasmi e traumi irrisolti, ispirato alla popolare serie di videogiochi. Il cast include Josh Hutcherson e Matthew Lillard, promettendo brividi e tensione.

Alle 21:00, su Sky Cinema Romance HD, Julia Roberts e Richard Gere tornano a collaborare in Se scappi, ti sposo. Questa commedia romantica segue un giornalista che cerca di catturare un grande scoop mentre indaga su una ragazza che sta per scappare dal suo matrimonio. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00, Million Dollar Baby, un capolavoro di Clint Eastwood, esplora la storia di una giovane pugile con la determinazione di diventare campionessa. Il film, che ha conquistato 4 Oscar, mette in luce i temi della perseveranza e del sacrificio. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00, il cult degli anni '80 Scuola di polizia riporta in scena la commedia demenziale, seguendo le disavventure di improbabili aspiranti agenti di polizia che si ritrovano all'accademia, creando situazioni esilaranti e caotiche.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, si ripropone Mindcage - Mente criminale, dove due detective cercano di catturare un serial killer, consultando un detenuto che ha operato in modo simile. La suspense è garantita. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, Marcello Mio è un omaggio alla vita di Marcello Mastroianni, presentato da Chiara Mastroianni e diretto da Christophe Honoré. Il film, presentato a Cannes, offre uno sguardo affettuoso su uno dei più grandi attori italiani.

Vangelo Secondo Maria

Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann sono i protagonisti di Vangelo Secondo Maria nuovo film Sky Original. Una storia di amore universale, antica e al contempo originalissima diretta da Paolo Zucca e tratta dall’omonimo romanzo di Barbara Alberti.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA DUE HD ore 21.45/canale 302)

Shrek 2

Il divertimento continua in compagnia dell'orco più simpatico del grande schermo. Shrek e Fiona dovranno affrontare i genitori di lei, poco propensi ad accettare un "mostro" come genero.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Jumanji - The Next Level

Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan nel sequel campione d’incassi. Spencer si rituffa dentro Jumanji e i suoi amici sfidano pericoli ignoti per riportarlo indietro.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Equalizer - Il vendicatore

Denzel Washington in un action ispirato alla serie anni '80 "Un giustiziere a New York". Un ex federale torna ad affrontare il crimine per salvare una giovane prostituta.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Five Nights at Freddy's

Fantasmi, traumi irrisolti e misteri angosciosi nel film horror targato Blumhouse, ispirato all'omonima serie di videogiochi. Nel cast Josh Hutcherson (Hunger Games) e Matthew Lillard (Scary Movie).

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Se scappi, ti sposo

Julia Roberts e Richard Gere di nuovo insieme nella commedia romantica dal regista di "Pretty Woman". Un giornalista in cerca di scoop indaga su una ragazza che fugge sull'altare.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Million Dollar Baby

4 Oscar al capolavoro diretto e interpretato da Clint Eastwood con Hilary Swank e Morgan Freeman. Un anziano e burbero allenatore di boxe trasforma una tenace ragazza in una campionessa.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Scuola di polizia

Cult della commedia demenziale anni 80 con Steve Guttenberg e Kim Cattrall. La libera iscrizione richiama all'accademia di polizia una serie di improbabili e catastrofici personaggi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Mindcage - Mente criminale

Impegnati nell'indagine su un serial killer che imita il modus operandi di un suo 'collega' rinchiuso in carcere, due detective si rivolgono proprio a quest'ultimo per raccogliere indizi sufficienti a catturare l'assassino.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Marcello Mio

Chiara Mastroianni, attrice e figlia d'arte di Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve, e il regista Christophe Honore' confezionano un ritratto del grande attore, in concorso a Cannes

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)