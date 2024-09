Guida TV Sky Cinema e NOW: Zamora, Lunedi 30 Settembre 2024

Lunedi 30 Settembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, il film Zamora segna il debutto alla regia di Neri Marcorè, che figura anche nel cast insieme a Giovanni Storti. La storia segue un giovane contabile che si ritrova invischiato in una situazione assurda: il suo capo, grande appassionato di calcio, gli chiede di giocare come portiere per la squadra aziendale. Pur non avendo alcuna abilità sportiva, il protagonista accetta per timore di deludere il superiore. Le sue disavventure in campo porteranno a una serie di esilaranti malintesi e scoperte che cambieranno il suo approccio alla vita. La commedia si concentra su temi come l'autoaccettazione, il desiderio di approvazione e le difficoltà di affrontare situazioni impreviste. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, Steven Spielberg dirige Leonardo DiCaprio e Tom Hanks nel biopic Prova a prendermi, ispirato alla vera storia di Frank Abagnale, un giovane truffatore che riesce a ingannare banche, compagnie aeree e istituzioni finanziarie, passando per pilota, medico e avvocato, tutto prima dei suoi 21 anni. La genialità di Frank risiede nella sua capacità di assumere identità e ruoli sempre diversi, sfruttando lacune nei sistemi di sicurezza e la fiducia delle persone. Sulle sue tracce si mette Carl Hanratty, un agente dell'FBI ostinato e scrupoloso. Il film non è solo un racconto di truffe e inseguimenti, ma esplora anche il rapporto tra Frank e il padre, e la solitudine nascosta dietro la vita di un uomo che cambia costantemente identità.

Per chi cerca qualcosa di più leggero, Sky Cinema Collection HD propone alle 21:15 Shrek Terzo, terzo capitolo della saga animata con il simpatico orco verde. Dopo aver sposato Fiona e vissuto felici lontano dal trambusto di Duloc, Shrek viene chiamato a ereditare il trono del suocero, Re Harold, ormai prossimo alla morte. Tuttavia, la vita di corte non fa per lui e Shrek, sempre accompagnato dai suoi fidati amici Ciuchino e il Gatto con gli stivali, parte alla ricerca di un sostituto: il giovane Artie, un parente lontano. Nel frattempo, il Principe Azzurro, assetato di vendetta, tenta di rovesciare il regno. Tra avventure rocambolesche e battute esilaranti, Shrek dovrà fare i conti con la sua riluttanza a cambiare e accettare le responsabilità. Alle 21:00 su Sky Cinema Family HD, potrai vedere Barbie, il primo film live action sulla famosa bambola, con Margot Robbie e Ryan Gosling. La pellicola, diretta da Greta Gerwig, racconta la storia di Barbie, che vive in una perfetta e sfavillante Barbieland, un mondo senza preoccupazioni. Tuttavia, comincia a essere afflitta da pensieri profondi e difetti umani, come la paura della morte. Decisa a scoprire la verità e risolvere il mistero di queste emozioni, Barbie lascia il suo mondo perfetto per avventurarsi nel mondo reale, alla ricerca della bambina che gioca con lei. Qui, la protagonista dovrà fare i conti con la complessità della vita umana e imparare ad accettare le imperfezioni e la bellezza della realtà.

Su Sky Cinema Action HD alle 21:00, The Accountant con Ben Affleck racconta la storia di Chris Wolff, un contabile forense affetto dalla sindrome di Asperger, che nasconde una doppia vita. Mentre per il pubblico lavora su complesse dichiarazioni fiscali e risoluzione di contenziosi, segretamente cura le finanze di alcune delle organizzazioni criminali più pericolose del mondo. La sua incredibile capacità matematica lo rende un asset insostituibile, ma lo mette anche in una posizione di grande pericolo quando il Dipartimento del Tesoro comincia a indagare sui suoi clienti. Nel corso della trama, Chris si ritrova coinvolto in un complotto mortale, dove dovrà mettere in gioco non solo la sua abilità contabile, ma anche le sue doti di combattente. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00, Giochi di potere è un thriller coinvolgente con Harrison Ford, tratto dal romanzo di Tom Clancy. L'agente della CIA Jack Ryan si trova in vacanza a Londra con la famiglia, quando casualmente sventa un attentato terroristico organizzato dall'IRA, uccidendo uno dei terroristi. Tuttavia, questo lo rende bersaglio dell'IRA e, in particolare, del fratello del terrorista morto, che giura vendetta contro Ryan e la sua famiglia. Mentre cerca di proteggere i suoi cari, Ryan si ritrova coinvolto in un gioco politico e di spionaggio internazionale, in cui dovrà mettere alla prova le sue capacità investigative e di combattimento.

Alle 21:00 su Sky Cinema Romance HD, la commedia Ti presento i suoceri con Emma Roberts e Luke Bracey offre una trama leggera e divertente, dove due giovani innamorati decidono di far incontrare per la prima volta le loro famiglie. Tuttavia, l'incontro tra i futuri consuoceri si rivela disastroso: vecchi rancori, segreti esplosivi e personalità completamente diverse creano una serie di situazioni imbarazzanti e comiche. La presenza di un cast stellare, tra cui Susan Sarandon, Richard Gere e Diane Keaton, arricchisce la trama di momenti esilaranti e sentimentali, offrendo un mix perfetto di romanticismo e risate. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00, L'ordine del tempo diretto da Liliana Cavani, vede Edoardo Leo e Claudia Gerini insieme a un grande cast italiano. La trama segue un gruppo di amici che si ritrovano in una villa sul mare per trascorrere le vacanze estive. Tuttavia, la loro serenità viene sconvolta dalla notizia che un asteroide potrebbe colpire la Terra entro poche ore. Di fronte a una possibile fine del mondo, i personaggi devono confrontarsi con le loro paure più profonde, i rimpianti, i segreti taciuti e le questioni irrisolte. Il film esplora i legami umani e il modo in cui ciascuno affronta la fine imminente, con intensità emotiva e riflessioni filosofiche. Alle 21:00 su Sky Cinema Comedy HD, Jon Hamm e Tina Fey sono i protagonisti della commedia gialla Maggie Moore(s) - Un omicidio di troppo, ambientata in una polverosa cittadina dell'Arizona. Il capo della polizia, interpretato da Hamm, si trova alle prese con un caso bizzarro: due donne con lo stesso nome vengono trovate uccise in circostanze misteriose. Mentre indaga su questi delitti, scopre una rete di inganni e segreti che lo portano a sospettare che i due omicidi siano collegati. La pellicola mescola sapientemente momenti di suspense con ironia, creando un mix perfetto di mistero e risate.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, rispettivamente alle 21:15 e 21:45, torna Vangelo Secondo Maria, il film Sky Original con Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann. La pellicola, diretta da Paolo Zucca, è una storia d’amore universale che intreccia elementi sacri e profani, antichi e contemporanei. Il film, tratto dall'omonimo romanzo di Barbara Alberti, esplora il mistero della fede e dell'amore, ponendo domande esistenziali attraverso una narrazione intensa e visivamente suggestiva.

