Guida TV Sky Cinema e NOW: Daylight - Trappola nel tunnel, Martedi 1 Ottobre 2024

Martedi 1 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 viene proposto il film Daylight - Trappola nel tunnel, un action catastrofico diretto dal regista di "Fast and Furious", Rob Cohen, con Sylvester Stallone e Viggo Mortensen. La trama si sviluppa attorno a un disastro epico: un'esplosione in un tunnel sottomarino che collega Manhattan al New Jersey scatena il caos, intrappolando i sopravvissuti in un incubo di fuoco, acqua e crolli strutturali. Stallone interpreta Kit Latura, un ex capo dei servizi d'emergenza caduto in disgrazia, che decide di rischiare la propria vita per salvare i prigionieri. Il film combina azione mozzafiato e suspense continua, mentre Kit lotta contro il tempo e le forze della natura per trovare una via di fuga prima che il tunnel collassi del tutto.

Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, l'adattamento cinematografico di Anna Karenina vede Keira Knightley e Jude Law nei panni di Anna e Karenin, i protagonisti del celebre romanzo di Lev Tolstoj. Ambientata nel 1874, la pellicola racconta la drammatica storia d'amore di Anna, una giovane donna sposata con un funzionario dello zar, che si innamora follemente del conte Vronsky, un affascinante ufficiale dell'esercito. Questo amore passionale la porta a infrangere le rigide convenzioni sociali dell'epoca, mettendo a repentaglio il suo matrimonio, la sua posizione e, infine, la sua stessa esistenza. Il film, diretto da Joe Wright, vanta una scenografia teatrale e costumi magnifici che sono valsi un Oscar.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15, il quarto capitolo della saga di Shrek, Shrek e vissero felici e contenti, mostra un orco alle prese con le sfide della paternità. Ora padre di tre vivaci bambini, Shrek sente la nostalgia della sua vita passata, quando era temuto e viveva in solitudine. Stanco della monotonia, accetta un accordo con il malvagio Tremotino per rivivere un giorno come "vero orco". Tuttavia, Shrek cade in una trappola e si ritrova in una versione alternativa del suo mondo, dove nessuno lo riconosce e Tremotino è il re. Per tornare alla sua famiglia, dovrà imparare ad apprezzare ciò che ha perso e trovare una soluzione prima che il tempo scada.

Alle 21:00 su Sky Cinema Family HD, il film Sulle ali dell'avventura è una travolgente storia ecologista ispirata a fatti reali, diretto da Nicolas Vanier, regista di "Belle & Sebastien". La trama segue un adolescente, Thomas, che inizialmente riluttante, si ritrova coinvolto nell'avventura del padre, uno scienziato determinato a salvare una specie di oche nane in via di estinzione. Attraverso un progetto ambizioso, il padre e il figlio cercano di insegnare a un gruppo di oche a migrare verso una nuova rotta più sicura. L'emozionante viaggio in ultraleggero, tra paesaggi mozzafiato e momenti di tensione, rappresenta una lezione di vita e un richiamo alla protezione della natura.

Sky Cinema Action HD propone alle 21:00 il visionario blockbuster Macchine mortali, sceneggiato e prodotto da Peter Jackson. Ambientato in un futuro apocalittico, dove le città sono state trasformate in giganteschi veicoli semoventi che si spostano in un desolato paesaggio post-bellico, la trama segue due giovani, Hester e Tom, che si trovano costretti a unire le forze per sopravvivere. La città di Londra, ora una delle più potenti, cerca di assorbire altre città più piccole per le risorse. Hester, guidata dal desiderio di vendetta contro un potente leader, e Tom, un giovane storico, dovranno combattere contro un complotto che minaccia l'intera umanità.

Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00, c'è Donnie Darko, un cult assoluto del nuovo millennio con Jake Gyllenhaal. Il film, un mix tra dramma psicologico e fantascienza, racconta la storia di Donnie, un adolescente introverso che comincia a ricevere strane visioni da parte di un coniglio parlante di nome Frank, che gli annuncia la fine del mondo. Mentre Donnie cerca di comprendere il significato delle sue visioni, si ritrova coinvolto in una serie di eventi inspiegabili che mettono in discussione la realtà e il tempo stesso. Il film, noto per la sua atmosfera surreale e la colonna sonora iconica, esplora temi complessi come il destino, la follia e il sacrificio.

Sky Cinema Romance HD alle 21:00 propone la commedia romantica La cena di Natale, sequel di "Io che amo solo te", con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti. In questa nuova avventura, la famiglia Scagliusi si riunisce per celebrare il Natale, ma come sempre le cose non vanno come previsto. Tra tradimenti, segreti e tensioni familiari, la cena della vigilia si trasforma in un campo di battaglia sentimentale. Il film, ambientato in una suggestiva Polignano a Mare, mescola momenti di comicità con riflessioni sull'amore, la famiglia e le relazioni umane.

Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00, '71 è un intenso thriller che segue la storia di un giovane soldato britannico, interpretato da Jack O'Connell, che viene abbandonato dalla sua unità durante una sommossa a Belfast nel 1971, nel pieno del conflitto nordirlandese. Rimasto intrappolato dietro le linee nemiche, il protagonista dovrà lottare per la sopravvivenza in una città devastata dalla violenza settaria, mentre viene inseguito da entrambe le fazioni in guerra. Il film esplora la brutalità del conflitto e la solitudine di un uomo in fuga, offrendo una riflessione profonda sulla guerra e la divisione politica.

Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 presenta Papà scatenato, una commedia con Robert De Niro e Sebastian Maniscalco che vede due famiglie completamente diverse a confronto. Il protagonista, interpretato da Maniscalco, porta il padre siciliano e tradizionalista (De Niro) a conoscere i genitori della sua fidanzata, una famiglia americana benestante e moderna. L'incontro tra i due mondi dà vita a una serie di gag esilaranti e situazioni imbarazzanti, in cui le differenze culturali creano un caos esilarante. Tuttavia, il film offre anche momenti toccanti, in cui i personaggi imparano a superare le loro differenze per amore della famiglia.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, puoi rivedere Zamora, il debutto alla regia di Neri Marcorè, che si unisce a Giovanni Storti in una commedia in cui un giovane contabile si finge abile portiere per accontentare il suo capo, un appassionato di calcio. La situazione, però, sfugge di mano, portando a una serie di equivoci divertenti che mettono alla prova il protagonista.

Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, Prova a prendermi, con Leonardo DiCaprio e Tom Hanks, racconta la vera storia di Frank Abagnale, un giovane truffatore capace di assumere diverse identità professionali per frodare milioni di dollari. Sulle sue tracce si mette un tenace agente dell'FBI, dando vita a un'avvincente caccia all'uomo.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Daylight - Trappola nel tunnel

Dal regista di "Fast and Furious", action catastrofico con Sylvester Stallone e Viggo Mortensen. Un incidente scatena l'inferno nel tunnel sottomarino che unisce Manhattan al New Jersey.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Anna Karenina

Keira Knightley e Jude Law nell'adattamento del capolavoro di Lev Tolstoj. 1874: la moglie di un funzionario della Russia zarista si innamora di un giovane ufficiale. Oscar ai costumi.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Shrek e vissero felici e contenuti

Quarto capitolo della saga d'animazione con l'orco più famoso di Hollywood. Diventato padre, Shrek sente la nostalgia dei vecchi tempi e cade nella trappola del malefico Tremotino.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Sulle ali dell'avventura

Dal regista di "Belle & Sebastien", una travolgente avventura ecologista tratta da una storia vera. Un adolescente aiuta il padre scienziato a salvare le oche nane in via di estinzione.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Macchine mortali

Il visionario blockbuster sceneggiato e prodotto da Peter Jackson. In un futuro apocalittico, con le città trasformate in giganteschi veicoli, due ragazzi lottano per la propria vita.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Donnie Darko

Jake Gyllenhaal e Drew Barrymore in un cult assoluto del nuovo millennio. Un teenager introverso riceve la visita di un coniglio parlante che gli annuncia l'imminente fine del mondo.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

La cena di Natale

Sequel di "Io che amo solo te" di Marco Ponti con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti e Michele Placido. Schermaglie e adulteri turbano l’unità della famiglia Scagliusi alla vigilia di Natale.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

'71

La questione irlandese in un thriller con Jack O'Connell. Belfast, 1971: dopo uno scontro fra cattolici e protestanti, un soldato diventa il protagonista di una disperata fuga notturna.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Papà scatenato

Due famiglie diverse a confronto per un mix di gag e risate in una commedia con Robert De Niro e Sebastian Maniscalco. Un uomo si reca insieme al padre, siciliano di vecchio stampo, a casa dei genitori della fidanzata. L'incontro si prometto esplosivo!

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Zamora

Debutto alla regia di Neri Marcorè, anche nel cast con Giovanni Storti. Per accontentare il suo capo, amante del calcio, un giovane contabile si finge abile portiere.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Prova a prendermi

Leonardo DiCaprio e Tom Hanks in un biopic diretto da Steven Spielberg. La vera storia di Frank Abagnale, geniale truffatore sulle cui tracce si mette un caparbio agente dell'FBI

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)