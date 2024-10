Guida TV Sky Cinema e NOW: Il Professor Cenerentolo, Mercoledi 2 Ottobre 2024

Mercoledì 2 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Stasera, su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, va in onda "Il professor Cenerentolo", una commedia leggera diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni. Pieraccioni interpreta Umberto, un uomo che, a causa di un tentativo fallito di rapina, finisce in carcere. Durante il giorno, come parte del programma di reinserimento, lavora in una biblioteca dove incontra Morgana, interpretata da Laura Chiatti, che lo scambia per un operatore culturale. Umberto, per mantenere viva questa bugia, si ritrova in una doppia vita, con situazioni comiche e malintesi, dovendo tornare in prigione a mezzanotte, proprio come Cenerentola. Su Sky Cinema Due HD, sempre alle 21:15, sarà trasmesso "Il talento di Mr. Ripley", un thriller psicologico tratto dal romanzo di Patricia Highsmith, con Matt Damon, Jude Law e Gwyneth Paltrow. Tom Ripley (Damon) viene incaricato di riportare a casa Dickie Greenleaf (Law), un giovane ricco e ribelle. La crescente ossessione di Ripley per lo stile di vita di Dickie lo spinge a intraprendere un pericoloso percorso fatto di menzogne e inganni. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD sarà trasmesso "Il gatto con gli stivali", uno spin-off della serie di Shrek, con Antonio Banderas che presta la voce al protagonista. In questa avventura, il Gatto, assieme a Humpty Dumpty e Kitty Zampe di Velluto, parte alla ricerca dei fagioli magici per trovare l’oca dalle uova d’oro.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00, verrà trasmesso "Heidi", una nuova versione del classico personaggio. La vivace Heidi si trasferisce dal nonno in montagna, stringe amicizia con il pastorello Peter, ma viene poi portata a vivere a Francoforte per far compagnia a Clara, una bambina su una sedia a rotelle. Lontana dalle montagne, Heidi dovrà affrontare nuove sfide senza perdere il suo spirito libero. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00, andrà in onda "Il Signore degli Anelli - La compagnia dell'anello", il primo capitolo della celebre trilogia diretta da Peter Jackson. Frodo Baggins, un giovane hobbit, si ritrova custode di un potente anello e, insieme a una compagnia di alleati, intraprende un viaggio epico per distruggerlo e impedire che cada nelle mani del malvagio Sauron. Alle 21:00 su Sky Cinema Suspense HD sarà trasmesso "Home Education - Le regole del male", un inquietante horror d'esordio di Andrea Niada. La giovane Rachel vive isolata con la madre, che è convinta che, grazie a rituali e preghiere, il padre morto possa tornare in vita. Rachel comincia però a mettere in dubbio ciò che le è stato insegnato, dando vita a un'atmosfera cupa e claustrofobica.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00, "Gigolò per caso" è una commedia diretta e interpretata da John Turturro, con Woody Allen. Turturro interpreta un uomo che, per aiutare il suo amico Murray (Allen), diventa gigolò per donne facoltose di New York, ma la situazione presto sfugge di mano. Alle 21:00 su Sky Cinema Drama HD, verrà trasmesso il cult di fantascienza "Blade Runner" di Ridley Scott. Ambientato in una Los Angeles futuristica, segue Rick Deckard (Harrison Ford), incaricato di dare la caccia a quattro replicanti ribelli che cercano di estendere la loro breve vita. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00, andrà in onda "Terapia d'urto", una commedia con Jack Nicholson e Adam Sandler. Sandler interpreta un uomo mite costretto a frequentare un corso di gestione della rabbia, ma il suo terapeuta (Nicholson) ha metodi piuttosto eccentrici, creando situazioni divertenti e imbarazzanti.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, viene trasmesso "Daylight - Trappola nel tunnel", un film catastrofico con Sylvester Stallone, che interpreta Kit Latura, un ex capo dei servizi di emergenza incaricato di salvare un gruppo di persone intrappolate in un tunnel crollato. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, va in onda il dramma "Anna Karenina", con Keira Knightley e Jude Law, che racconta la tragica storia d'amore dell'omonimo romanzo di Lev Tolstoj.

