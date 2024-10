Guida TV Sky Cinema e NOW: Vangelo Secondo Maria, Giovedi 3 Ottobre 2024

Giovedi 3 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Stasera, su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, va in onda "Vangelo secondo Maria", un film che racconta la storia di Maria, una giovane ragazza di Nazareth che vive in una società dove alle donne è vietato quasi tutto, incluso imparare a leggere e scrivere. Maria, affascinata dalle storie bibliche, sogna di viaggiare e conoscere il mondo, trovando in Giuseppe un complice nei suoi desideri di ribellione e scoperta. Il film è un'intensa riflessione sul coraggio e la determinazione di una donna che sfida i limiti imposti dalla sua epoca. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, viene trasmesso "Free State of Jones", un dramma storico con Matthew McConaughey che interpreta Newton Knight, un contadino del Mississippi che si ribella contro l’esercito confederato durante la Guerra Civile Americana. Knight guida un gruppo di contadini, schiavi fuggiti e disertori nella formazione del "Free State of Jones", una comunità indipendente che sfida le ingiustizie del suo tempo, portando sullo schermo una storia di resistenza e coraggio. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD sarà trasmesso "Star Trek", il primo film basato sull'omonima serie di fantascienza. Diretto da Robert Wise, il film segue l'equipaggio dell'Enterprise, guidato dal Capitano Kirk e dal Signor Spock, che devono affrontare una misteriosa minaccia aliena diretta verso la Terra. Un classico della fantascienza che ha definito il franchise di "Star Trek", portando sul grande schermo il senso di esplorazione spaziale e diplomazia intergalattica.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00, torna un classico dell’avventura con "Jumanji", in cui Robin Williams interpreta Alan Parrish, un uomo intrappolato in un gioco magico da tavolo. Due ragazzi, Judy e Peter, trovano il gioco e liberano Alan, ma devono affrontare una serie di pericolose sfide per poter concludere la partita e liberarsi delle sue conseguenze. Un film che unisce suspense, umorismo e un tocco di magia. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00, "Shoot 'Em Up - Spara o muori!" è un film d'azione adrenalinico con Clive Owen, Paul Giamatti e Monica Bellucci. La trama segue Smith, interpretato da Owen, che si trova a dover proteggere un neonato da una banda di assassini spietati. Con l’aiuto di una prostituta, Smith si scontra con i sicari in una serie di sequenze d’azione mozzafiato. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00, sarà trasmesso il classico di Alfred Hitchcock "Psyco". La storia, centrata su Marion Crane e il misterioso gestore di un motel, Norman Bates, esplora i lati oscuri della mente umana, con un crescendo di tensione che ha reso questo film un capolavoro del genere thriller psicologico.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00, viene proposto "La bella estate" di Laura Luchetti, tratto dall'omonima novella di Cesare Pavese. Il film racconta la storia di Ginia, una giovane ragazza alle prese con le scoperte dell’amore e della vita adulta, tra speranze e tormenti giovanili. Alle 21:00 su Sky Cinema Drama HD sarà trasmesso "Capone", un biopic con Tom Hardy nei panni del famoso gangster Al Capone, ormai in declino fisico e mentale dopo anni di prigionia. Il film esplora i ricordi del suo passato criminale mentre lotta contro la demenza senile, offrendo uno sguardo inedito sulla fragilità di una figura così temuta. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00, verrà trasmesso "Una spia e mezzo", una divertente action-comedy con Dwayne Johnson e Kevin Hart. La trama segue Calvin, un contabile che viene trascinato in un'avventura di spionaggio internazionale dal suo ex compagno di scuola, Bob, ora agente della CIA, dando vita a una serie di situazioni comiche e di azione.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, torna la commedia di Leonardo Pieraccioni "Il professor Cenerentolo", in cui Umberto, un detenuto, fa credere a una ragazza di essere un operatore culturale, ma deve tornare in prigione ogni sera a mezzanotte, generando situazioni comiche e romantiche. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, viene trasmesso "Il talento di Mr. Ripley" con Matt Damon, Jude Law e Gwyneth Paltrow. Tom Ripley si infiltra nella vita di Dickie Greenleaf, ma la sua ossessione lo trascina in un oscuro e tragico intreccio di menzogne e inganni.

Vangelo secondo Maria

Maria è una ragazzina di Nazareth. Come donna tutto le è proibito, anche imparare a leggere e scrivere. Ma lei sogna libertà e sapienza. Alla sinagoga si entusiasma per le storie della Bibbia, come don Chisciotte coi romanzi d'avventura. Dall'audacia dei profeti ha imparato la disobbedienza, sogna di scappare su un asino e scoprire il mondo, andare lontano. Trova in Giuseppe un maestro e un complice.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Free State of Jones

Matthew McConaughey e Gugu Mbatha-Raw in un dramma storico. Guerra civile americana: un contadino si ribella ai soprusi dell'esercito confederato e crea uno stato indipendente.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Star Trek

Robert Wise dirige il primo film tratto dalla serie di fantascienza con William Shatner e Leonard Nimoy. L'equipaggio dell'Enterprise difende la Terra da una temibile forza aliena.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Jumanji

Avventure fantasy per Robin Williams. Due ragazzi rimangono intrappolati nei pericolosi labirinti di un gioco da tavolo e affrontano ogni tipo di insidia per liberarsi.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Shoot 'Em Up - Spara o muori!

Un action forsennato con Clive Owen, Paul Giamatti e Monica Bellucci. Il misterioso Smith salva un neonato e lo affida a una prostituta. Ma una banda di killer vuole uccidere il bebè.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Psyco

Lezione di suspense e paura per la regia di Alfred Hitchcock, con Anthony Perkins, Vera Miles e Janet Leigh. Una donna in fuga arriva nel tetro motel gestito dall’inquietante Norman Bates.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

La bella estate

Dalla novella di Cesare Pavese, il film La bella estate di Laura Luchetti mette a nudo con eleganza le brame della giovinezza.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Capone

Biopic sul famoso gangster con Tom Hardy, Linda Cardellini, Matt Dillon e Kyle MacLachlan. Uscito dal carcere, Al Capone ripercorre il suo passato mentre lotta contro la demenza senile.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Una spia e mezzo

Action-comedy con Dwayne Johnson e Kevin Hart. Un agente della Cia trascina un ex compagno di scuola nell'avventuroso e pericoloso mondo dello spionaggio internazionale.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Il professor Cenerentolo

Commedia con Leonardo Pieraccioni e Laura Chiatti. Una ragazza scambia un detenuto per un operatore culturale. Lui ne approfitta per frequentarla, ma deve rientrare in carcere a mezzanotte.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il talento di Mr. Ripley

Matt Damon, Jude Law e Gwyneth Paltrow nel thriller dal romanzo di Patricia Highsmith. Incaricato di riportare a casa il figlio di un magnate, un uomo e' coinvolto in un tragico intrigo

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)