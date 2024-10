Guida TV Sky Cinema e NOW: Il gusto delle cose, Venerdi 4 Ottobre 2024

Venerdi 4 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Stasera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, viene trasmesso Il gusto delle cose, una storia d’amore ambientata nella Francia del 1800, che segue il legame tra un gastronomo e una cuoca. La passione per la cucina si trasforma in una relazione intensa e profonda, interpretata magistralmente da Benoit Magimel e Juliette Binoche. Il film ha vinto il premio per la miglior regia al Festival di Cannes 2023, diretto da Tran Ahn Hung. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, potrai vedere Cast Away, un avvincente film con Tom Hanks, che interpreta un manager costretto a sopravvivere su un'isola deserta dopo un disastro aereo. Diretto da Robert Zemeckis, il film esplora la solitudine e l'adattamento alla vita primitiva, con una memorabile interpretazione premiata con il Golden Globe. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD, c'è Star Trek III - Alla ricerca di Spock, diretto da Leonard Nimoy. Questo capitolo della saga segue l’Ammiraglio Kirk e il suo equipaggio in una missione per ritrovare Spock, mentre il Dottor McCoy mostra segni di squilibrio mentale, in un'avventura spaziale che approfondisce le dinamiche tra i protagonisti.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00, torna l'idraulico più amato del mondo con Super Mario Bros - Il film. Mario e Luigi si trovano in un mondo parallelo dove devono affrontare il malvagio Bowser per salvare il Regno dei Funghi, in un’avventura animata ispirata al celebre videogioco. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00, La rapina perfetta ricostruisce la storica rapina del 1972 alla Baker Street Bank di Londra. Jason Statham interpreta un uomo coinvolto in un colpo audace che svela legami con la mafia, il governo britannico e la monarchia, in un action pieno di colpi di scena. Alle 21:00 su Sky Cinema Suspense HD, il thriller Kimi - Qualcuno in ascolto diretto da Steven Soderbergh, vede Zoe Kravitz nei panni di una ragazza agorafobica incaricata di ascoltare le registrazioni di uno smart speaker. Scopre un file compromettente che registra un crimine, ma la sua condizione la rende vulnerabile nel cercare di risolvere il mistero.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00, va in onda la commedia italiana Nessuno mi può giudicare, con Paola Cortellesi nei panni di una donna che, rimasta vedova e piena di debiti, decide di diventare una escort per risolvere i suoi problemi economici. Un film brillante e divertente, con Raoul Bova e Rocco Papaleo. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00, puoi vedere A Good Person, con Florence Pugh e Morgan Freeman. Diretto da Zach Braff, questo film Sky Original racconta la storia di una giovane donna che cerca di ricostruire la sua vita dopo un terribile incidente, con l'aiuto del suo futuro suocero, in una storia toccante di perdono e resilienza. Alle 21:00 su Sky Cinema Comedy HD, Checco Zalone torna in Tolo Tolo, una commedia che segue le disavventure di Checco, in fuga dai creditori che lo inseguono fino in Africa. Ma i suoi piani vengono sconvolti dallo scoppio di una guerra, in un film che mescola satira e risate.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, torna Vangelo secondo Maria, che racconta la vita di Maria, una ragazzina di Nazareth che sogna la libertà in un mondo dove tutto le è proibito. Trova conforto nelle storie della Bibbia e nell’audacia dei profeti, e si lega a Giuseppe, che diventa il suo maestro e complice nel desiderio di scoprire il mondo. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, va in onda Free State of Jones, un dramma storico che vede Matthew McConaughey nei panni di un contadino che si ribella contro l'esercito confederato durante la Guerra Civile Americana, creando uno stato indipendente in una lotta per la giustizia e l'uguaglianza.

