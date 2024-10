Guida TV Sky Cinema e NOW: Pompei, Sabato 5 Ottobre 2024

Venerdi 4 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Pompei

Kit Harington in un action storico dal regista di "Resident Evil". Mentre la lava del Vesuvio sommerge la città, un eroico gladiatore deve salvare la sua amata da un senatore romano.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

La sala professori

In una scuola di Amburgo, un'insegnante idealista indaga su alcuni furti sperando di fare giustizia ma la sua iniziativa provoca una reazione incontrollabile.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Star Trek V - L'ultima frontiera

William Shatner debutta alla regia nella quinta avventura della saga. L'Enteprise approda sul pianeta Nimbus III per liberare gli ostaggi catturati dal fratellastro del dottor Spock.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Dragon Trainer 2

Sequel del capolavoro d'animazione Dreamworks. Il giovane vichingo Hiccup e il suo fedele amico Sdentato difendono il loro villaggio da un temibile drago rinnegato.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

12 Soldiers

Chris Hemsworth e Michael Shannon in un war-movie tratto da una storia vera. Dopo l'11 settembre, una squadra speciale Usa sbarca in Afghanistan per organizzare la guerra contro Al Qaeda.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

State a casa

Dark comedy di Roan Johnson con Dario Aita e Tommaso Ragno. Roma: costretti in casa dall'epidemia da Covid-19, quattro giovani coinquilini saranno travolti da una nefasta spirale di eventi.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Via col vento

8 Oscar al kolossal di Victor Fleming con Clark Gable e Vivian Leigh. Le tormentate vicende di un affascinante avventuriero e di una fiera ereditiera nell'America della Guerra Civile.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Un mondo perfetto

Road movie di e con Clint Eastwood, Kevin Costner e Laura Dern. America, anni 60: un detenuto evade di prigione e si dà alla fuga prendendo in ostaggio un bambino. Uno sceriffo lo bracca.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Lasciati andare

Francesco Amato dirige Toni Servillo in una commedia sul corpo e la mente. Un disincantato psicanalista, costretto a mettersi a dieta, si affida a una svampita personal trainer.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Il gusto delle cose

La storia di un sodalizio tra un gastronomo e una cuoca che diventa un'appassionata love story ambientata nella Francia del 1800, con Benoit Magimel e Juliette Binoche. Miglior regia al Festival di Cannes 2023 per Tran Ahn Hung.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Cast Away

Golden Globe a Tom Hanks, in un'avventura diretta da Robert Zemeckis. In seguito a un disastro aereo, un manager naufraga su un'isola deserta dove inizia una vita solitaria e primitiva.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)