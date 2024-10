Guida TV Sky Cinema e NOW: Romeo è Giulietta, Lunedi 7 Ottobre 2024

Lunedì 7 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Stasera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 e su Sky Cinema Romance HD alle 21:45, non perderti Romeo è Giulietta, una commedia degli equivoci diretta da Giovanni Veronesi, con protagonisti Pilar Fogliati e Sergio Castellitto. La trama ruota attorno a una giovane attrice che, scartata per il ruolo di Giulietta, decide di travestirsi da uomo e ottiene la parte di Romeo, creando una serie di situazioni comiche e riflessioni sull'identità e sul ruolo dei generi. Su Sky Cinema Due HD, sempre alle 21:15, va in onda il classico intramontabile Il Padrino, diretto da Francis Ford Coppola. Questo capolavoro cinematografico, vincitore di tre Oscar, racconta la storia della famiglia mafiosa Corleone, con Marlon Brando nel ruolo del patriarca Vito e Al Pacino nel ruolo del figlio Mike, che inizia la sua scalata al potere criminale dopo un attentato contro il padre.

Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD, potrai seguire Star Trek - L'insurrezione, il nono capitolo della celebre saga di fantascienza. In questa avventura, il Capitano Picard, interpretato da Patrick Stewart, si ritrova a fronteggiare un complotto che minaccia la pacifica esistenza del popolo Ba'ku, portando avanti un messaggio etico profondo e rilevante. Se preferisci il fantasy, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 va in onda Animali fantastici e dove trovarli, lo spin-off della saga di Harry Potter. Eddie Redmayne veste i panni del magizoologo Newt Scamander, che si ritrova a New York con una valigia piena di creature magiche, scatenando una serie di avventure straordinarie.

Su Sky Cinema Action HD alle 21:00, Keanu Reeves ritorna nei panni del micidiale sicario in John Wick - Capitolo 2. In questo sequel ricco di azione, John Wick è costretto a tornare nel mondo della criminalità per saldare un debito con un potente boss della camorra, tra spettacolari combattimenti e inseguimenti mozzafiato. Alle 21:00 su Sky Cinema Suspense HD, puoi vedere il western L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford, con Brad Pitt e Casey Affleck. Questo film esplora la relazione tormentata tra il leggendario fuorilegge e l'uomo che lo tradirà, in un dramma psicologico intenso e ricco di suspense.

Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00, non perdere Flight, un dramma diretto da Robert Zemeckis, con Denzel Washington nel ruolo di un pilota che, dopo aver salvato i passeggeri da un disastro aereo, deve affrontare le conseguenze del suo stile di vita autodistruttivo e dei suoi problemi di alcolismo. Alle 21:00 su Sky Cinema Comedy HD, ci sarà la commedia Tropic Thunder - Unisciti a loro, un film esilarante diretto e interpretato da Ben Stiller, con Jack Black e Robert Downey Jr.. Un gruppo di attori che stanno girando un film di guerra si ritrovano, senza rendersene conto, in una vera e propria zona di guerra, dando vita a situazioni surreali e comiche.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, puoi rivedere Dangerous - Pericoloso, un thriller con Scott Eastwood, dove un ex detenuto infrange la sua libertà vigilata per indagare sulla misteriosa morte del fratello, in un racconto ricco di colpi di scena. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, potrai guardare Promises, un film drammatico con Pierfrancesco Favino e Kelly Reilly, tratto dal romanzo di Amanda Sthers. La storia narra di un uomo e una donna che, pur essendo legati ad altre persone, si trovano travolti da un improvviso colpo di fulmine che cambierà le loro vite.

