Guida TV Sky Cinema e NOW: May December, Mercoledi 9 Ottobre 2024

Martedi 8 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Stasera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, potrai vedere May December, un dramma diretto da Todd Haynes e presentato in concorso al Festival di Cannes 2023. Il film vede protagoniste Natalie Portman e Julianne Moore. L’attrice Portman interpreta una donna che si trasferisce a casa di Gracie, un'ex detenuta al centro di uno scandalo per la sua storia d'amore con un tredicenne, in preparazione per il biopic che la coinvolge. La narrazione affronta tematiche complesse legate all'identità e all'interpretazione di ruoli. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, puoi assistere a Casinò, un capolavoro di Martin Scorsese con un cast stellare composto da Robert De Niro, Sharon Stone e Joe Pesci. Ambientato a Las Vegas, il film narra la vita di un direttore di casinò il cui destino cambia drasticamente con l'arrivo di un amico gangster e di una donna fatale, offrendo uno sguardo crudo sul potere e la corruzione. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD, è la volta di Into Darkness - Star Trek, il secondo capitolo del reboot firmato da J.J. Abrams. Qui, il Capitano Kirk deve affrontare il temibile Khan, un superuomo geneticamente modificato, mentre cerca di fermare i folli piani di Marcus. Questo episodio offre azione avvincente e sviluppi significativi nei personaggi amati della saga.

Per una visione adatta a tutta la famiglia, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 c'è Qua la zampa 2 - Un amico è per sempre, un sequel commovente con Dennis Quaid e Kathryn Prescott. La storia segue Bailey, un cane che, costretto a separarsi dalla sua piccola amica umana, decide di proteggerla nelle sue prossime reincarnazioni, un racconto toccante sull’amicizia e la lealtà. Alle 21:00 su Sky Cinema Action HD, non perdere Il Signore degli Anelli - Le due Torri, il secondo capitolo della saga epica diretta da Peter Jackson, che ha vinto due Oscar. La narrazione si concentra su Frodo e Sam, che cercano di raggiungere Mordor con l’aiuto del Gollum, mentre la Compagnia dell'Anello affronta nuove sfide e pericoli. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00, puoi vedere Caccia a Ottobre Rosso, un thriller con Sean Connery e Alec Baldwin. In questo film, il sottomarino atomico Ottobre Rosso diventa un elemento cruciale nella Guerra Fredda, creando tensione e suspense mentre l'agente della CIA Jack Ryan cerca di svelare i misteri attorno a questo potente strumento.

Per una commedia romantica, su Sky Cinema Romance HD alle 21:00, c'è Book of Love, un film Sky Original con Sam Claflin. Ambientato in Messico, la storia segue uno scrittore inglese che scopre che la traduttrice del suo libro lo ha trasformato in un romanzo erotico, creando una serie di situazioni imbarazzanti e divertenti. Alle 21:00 su Sky Cinema Drama HD, Cuore sacro, diretto da Ferzan Ozpetek e interpretato da Barbora Bobulova, racconta di una donna d'affari che eredita un antico palazzo. La sua vita cambia profondamente quando incontra una bambina, portando a una riflessione sulla vita e sulle relazioni. Per una dose di commedia, su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 c'è Pare Parecchio Parigi, una commedia che vede Leonardo Pieraccioni nel ruolo di un uomo che, insieme ai suoi fratelli, cerca di esaudire l'ultimo desiderio del padre malato di visitare Parigi, offrendo momenti di ilarità e tocco emotivo.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 puoi rivedere Hannibal, il thriller con Anthony Hopkins, Julianne Moore e Gary Oldman, mentre su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 c'è Supernova, un road movie struggente con Colin Firth e Stanley Tucci, che esplora i legami dell’amore attraverso la malattia.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

May December

Natalie Portman e Julianne Moore in un dramma diretto da Todd Haynes presentato in concorso al Festival di Cannes 2023. Scritturata per interpretarne il biopic, un'attrice si trasferisce a casa di Gracie, una donna matura finita in carcere e al centro di uno scandalo per la sua storia d'amore con un tredicenne.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Casinò

Capolavoro di Martin Scorsese con Robert De Niro, Sharon Stone e Joe Pesci. Las Vegas: la vita del direttore di un casinò crolla con l'arrivo di un amico gangster e di una donna fatale.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Into Darkness - Star Trek

Secondo capitolo firmato J.J. Abrams della saga reboot. Il Capitano Kirk deve sconfiggere il terribile Khan - un superuomo geneticamente modificato - e fermare i folli piani di Marcus.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Qua la zampa 2 - Un amico è per sempre

Commovente sequel con Dennis Quaid e Kathryn Prescott. Costretto a separarsi dalla sua piccola amica umana, il cane Bailey decide che nelle sue prossime vite la troverà e la proteggerà.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Il Signore degli Anelli - Le due Torri

2 Oscar al secondo capitolo della saga di Peter Jackson, dal romanzo di J.R.R. Tolkien. Dopo la scissione della Compagnia dell'Anello, il Gollum insegue Frodo e Sam, diretti a Mordor.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Caccia a Ottobre Rosso

Sean Connery e Alec Baldwin nel primo film dedicato all'agente della CIA, Jack Ryan. 1984: un sottomarino atomico diventa l'altissima posta in gioco nella Guerra Fredda tra Usa e Urss

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Book of Love

Sam Claflin in una commedia romantica targata Sky Original. In Messico per promuovere il suo libro uno scrittore inglese scopre che la traduttrice lo ha trasformato in un romanzo erotico.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Cuore sacro

Ferzan Ozpetek dirige Barbora Bobulova, premiata con il David di Donatello. Una ricca affarista eredita un antico palazzo; ma l'incontro con una bambina la cambierà nel profondo.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Pare Parecchio Parigi

Commedia di e con Leonardo Pieraccioni e con Giulia Bevilacqua, Chiara Francini e Nino Frassica. Tre fratelli cercano di soddisfare l'ultimo desiderio del padre malato: visitare Parigi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Hannibal

Anthony Hopkins, Julianne Moore e Gary Oldman nel sequel di Ridley Scott. Fuggito dal manicomio, Hannibal Lecter si rifugia a Firenze, ma due vecchie conoscenze lo braccano.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Supernova

Colin Firth e Stanley Tucci in uno struggente road movie. Dopo la diagnosi di demenza precoce, Tusker e Sam intraprendono un viaggio per rivisitare i luoghi che hanno segnato il loro amore.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)