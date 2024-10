Guida TV Sky Cinema e NOW: Qualunquemente, Giovedi 10 Ottobre 2024

Giovedi 10 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Stasera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 puoi divertirti con Qualunquemente, una commedia che vede Antonio Albanese nei panni di Cetto La Qualunque. Tornato in Italia dopo un periodo di latitanza, Cetto decide di candidarsi a sindaco con l’obiettivo di difendere le sue proprietà dalla minaccia della legalità, offrendo una satira tagliente e ironica sul potere politico. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, invece, va in onda Il miglio verde, un dramma intenso tratto dal romanzo di Stephen King con Tom Hanks. Ambientato nel 1935, il film racconta la storia di un uomo di colore dotato di poteri curativi che viene condannato a morte per omicidio, suscitando domande profonde sulla giustizia e la redenzione. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD, Star Trek Beyond continua la saga reboot con il terzo capitolo diretto da Justin Lin. L’equipaggio dell’Enterprise si trova ad affrontare un nuovo nemico in una zona remota dello spazio, promettendo azione e avventura tra le stelle.

Per una serata all’insegna del fantasy, sintonizzati su Sky Cinema Family HD alle 21:00 per vedere Beautiful Creatures - La sedicesima luna, un film romantico che mescola il bene e il male con un oscuro segreto che lega il destino di due adolescenti innamorati, con un cast che include Emma Thompson e Jeremy Irons. Se preferisci i supereroi, su Sky Cinema Action HD alle 21:00 puoi rivedere il classico Superman, vincitore di un Oscar. Christopher Reeve interpreta l’iconico eroe DC Comics che, giunto sulla Terra dal pianeta Krypton, assume l’identità segreta del timido giornalista Clark Kent. Per gli amanti del thriller, su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00, La ragazza del treno con Emily Blunt ti terrà con il fiato sospeso. Tratto dal bestseller di Paula Hawkins, il film segue la vita di una donna che sviluppa un’ossessione per il suo ex e viene coinvolta in un misterioso caso di sparizione.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00, puoi guardare Il padre della sposa - Matrimonio a Miami, una commedia romantica che vede Andy Garcia e Gloria Estefan alle prese con la preparazione del matrimonio della figlia, mentre cercano di nascondere la loro intenzione di divorziare. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00, Stanlio & Ollio ripercorre la storia del leggendario duo comico con Steve Coogan e John C. Reilly nei ruoli principali. Il film è ambientato nel 1953 e racconta il loro ultimo tour teatrale in Gran Bretagna, che rafforza il legame tra i due amici. Per una commedia nera, su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00, The Palace di Roman Polanski offre uno sguardo sui preparativi per il Capodanno del 2000 al Palace Hotel di Gstaad, dove si intrecciano le vite dei facoltosi ospiti, creando una serie di situazioni esilaranti e surreali.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 torna May December, il dramma diretto da Todd Haynes con Natalie Portman e Julianne Moore, mentre su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 potrai rivedere Casinò, il capolavoro di Martin Scorsese con Robert De Niro, Sharon Stone e Joe Pesci, ambientato nella Las Vegas degli anni d’oro del gioco d’azzardo.

