Guida TV Sky Cinema e NOW: Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio, Sabato 12 Ottobre 2024

Sabato 12 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Stasera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 va in onda Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio, un intenso dramma d'azione ispirato a eventi reali. Armie Hammer e Dev Patel interpretano due dei protagonisti coinvolti negli attacchi terroristici che colpirono Mumbai nel novembre del 2008. La storia si concentra principalmente sull'assalto all'iconico hotel Taj Mahal, uno dei punti strategici presi di mira dai jihadisti. In questo contesto di terrore e caos, emergono storie di coraggio e umanità, con ospiti e staff dell'hotel che lottano per la sopravvivenza. Il film mette in risalto l'orrore dell'attacco ma anche la resilienza di coloro che, nonostante il pericolo, decisero di rischiare tutto per salvare vite. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, viene trasmesso Maria Regina di Scozia, un biopic che vede protagoniste Saoirse Ronan e Margot Robbie. Ambientato nel XVI secolo, il film racconta la vita tumultuosa di Maria Stuarda, che, dopo la morte del marito, lascia la corona di Francia per tornare in Scozia. Qui, cerca di rivendicare il trono d'Inghilterra, occupato dalla cugina Elisabetta I. Le tensioni politiche e religiose tra le due regine culminano in una lotta di potere che cambierà il corso della storia. Le interpretazioni magistrali delle due attrici e la sontuosa ricostruzione storica rendono questo film un racconto avvincente di rivalità e tradimenti alla corte inglese. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD puoi riscoprire un classico senza tempo: Ritorno al futuro, il primo capitolo della trilogia cult diretta da Robert Zemeckis. La storia segue le avventure di Marty McFly (Michael J. Fox), un adolescente degli anni '80 che, grazie all'aiuto del suo amico scienziato Doc Brown, viaggia indietro nel tempo fino al 1955. Qui, incontra i suoi futuri genitori e si rende conto che ogni sua azione può influenzare il corso degli eventi. Questo film ha segnato un'intera generazione e continua a essere un riferimento fondamentale nella cultura popolare.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00, il film La volpe e la bambina, diretto da Luc Jacquet, ci regala una fiaba sulla meraviglia della natura e sull'amicizia. La storia segue una bambina che vive una vita serena e semplice tra le montagne, finché un giorno non incontra una volpe. Nonostante la diffidenza iniziale dell'animale, la bambina intraprende una lunga e paziente avventura per guadagnare la sua fiducia. Con una splendida fotografia e la voce narrante di Ambra Angiolini, il film è un delicato inno alla bellezza della natura e alla connessione profonda che possiamo avere con essa. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00, The Bourne Legacy espande l'universo della saga di Jason Bourne, portando un nuovo protagonista: l'agente Aaron Cross, interpretato da Jeremy Renner. Dopo che il programma segreto Outcome viene smantellato, tutti i suoi membri vengono eliminati, ma Cross riesce a fuggire e deve lottare per la sua sopravvivenza. Con l'aiuto della scienziata Marta Shearing (Rachel Weisz), Cross cerca di scoprire la verità dietro l'organizzazione che vuole eliminarlo. L'adrenalina e l'azione frenetica tipica della serie Bourne sono al centro di questo spin-off. Alle 21:00 su Sky Cinema Suspense HD va in onda They Talk, un horror soprannaturale diretto da Giorgio Bruno. La trama segue Alex, un tecnico del suono impegnato nella realizzazione di un documentario, che inizia a sentire voci provenienti dall'aldilà nelle sue registrazioni. Da quel momento, eventi macabri iniziano a perseguitarlo, mettendo in pericolo la sua vita e quella delle persone che lo circondano. Con una regia tesa e un'atmosfera inquietante, il film esplora il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00, il dramma coniugale By the Sea vede Angelina Jolie e Brad Pitt nei panni di una coppia americana in crisi che decide di trascorrere del tempo in una tranquilla località balneare francese. Il film, diretto da Jolie, è una riflessione intima e tormentata sulla fragilità dei legami sentimentali, con paesaggi mozzafiato che fanno da cornice alla loro sofferenza interiore. Alle 21:00 su Sky Cinema Drama HD, Guida romantica a posti perduti è un road movie insolito diretto da Giorgia Farina, che vede protagonisti Clive Owen e Jasmine Trinca. Un giornalista inglese alcolizzato e una blogger italiana affetta da fobie intraprendono un viaggio per l'Europa alla ricerca di luoghi dimenticati e abbandonati. Attraverso questa avventura, i due trovano conforto nelle rispettive fragilità e affrontano i loro demoni personali. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00, la commedia di Carlo Vanzina Non si ruba a casa dei ladri riunisce un cast italiano di tutto rispetto con Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Stefania Rocca e Manuela Arcuri. La trama segue Antonio, un uomo caduto in rovina a causa della corruzione di un imprenditore. Per vendicarsi, Antonio e la moglie organizzano una truffa ai danni di quest'ultimo, ma le cose non vanno come previsto, dando vita a una serie di equivoci e situazioni comiche.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, la serie Hanno ucciso l'Uomo Ragno - Ep. 1 e 2 racconta la storia di Max, un giovane bocciato a scuola che si prepara a vivere un'estate noiosa, finché Silvia non lo invita a uscire. La loro amicizia si complica quando Max promette di aiutare Mauro Repetto, un compagno di scuola, a consegnare il suo mixtape a un famoso dj, ma la strada per il successo sarà piena di ostacoli e imprevisti. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, Era mio figlio racconta la vera storia del paracadutista William Pitsenbarger, che salvò numerose vite durante la guerra del Vietnam prima di perdere la sua. Trent'anni dopo, i suoi genitori combattono per far sì che al loro figlio venga assegnata postuma la Medaglia d'Onore, il più alto riconoscimento militare americano. Il film è interpretato da un cast eccezionale, tra cui Sebastian Stan, Christopher Plummer e Samuel L. Jackson, e offre una toccante riflessione sul sacrificio e il valore dell'eroismo.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio

Armie Hammer e Dev Patel nella ricostruzione dell'attacco terroristico di Mumbai. Novembre 2008: un gruppo di jihadisti colpisce i punti strategici della città, tra cui l'hotel Taj Mahal.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Maria Regina di Scozia

Saoirse Ronan e Margot Robbie in un biopic alla corte d'Inghilterra. Maria Stuarda lascia la corona di Francia e torna in patria per rivendicare il trono su cui siede Elisabetta I.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Ritorno al futuro

Michael J.Fox nel primo capitolo della trilogia cult di Robert Zemeckis. Anni '80: con una macchina del tempo, l'adolescente Marty McFly finisce nel 1955 e incontra i suoi futuri genitori.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

La volpe e la bambina

Dal regista di "La marcia dei pinguini", Luc Jacquet, una fiaba sull'amicizia con la voce narrante di Ambra Angiolini. Una bambina incontra una volpe e si ritrova in una grande avventura.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Bourne Legacy

Jeremy Renner ed Edward Norton nello spin-off della saga tratta dai romanzi di Robert Ludlum. L'agente Cross deve sfuggire all'eliminazione dei membri del programma Outcome.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

They Talk

Horror soprannaturale di Giorgio Bruno. Durante la realizzazione di un documentario, un tecnico del suono registra voci provenienti dall'aldilà, mentre macabri eventi lo perseguitano.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

By the Sea

Angelina Jolie dirige e interpreta con Brad Pitt un torbido dramma coniugale. Un romanziere americano e sua moglie affrontano la crisi di coppia in una baia di pescatori in Francia.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Guida romantica a posti perduti

Clive Owen e Jasmine Trinca nel road movie di Giorgia Farina. Un giornalista inglese dipendente dall'alcol e una fobica blogger di viaggi girano l'Europa alla ricerca di luoghi abbandonati.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Non si ruba a casa dei ladri

Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Stefania Rocca e Manuela Arcuri in una commedia di Carlo Vanzina. Un uomo finito in povertà organizza una truffa per vendicarsi di chi lo ha rovinato.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309(

Hanno ucciso l'Uomo Ragno - Ep. 1 e 2

Quando Max viene bocciato sa che lo aspetta un’estate noiosa, ma tutto cambia quando Silvia lo invita ad uscire e lui le fa una promessa. Mauro Repetto conosce Max tra i banchi di scuola e lo convince ad aiutarlo: devono dare il suo mixtape a un famoso dj, ma non sarà facile come sembra.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Era mio figlio

Un cast eccezionale per la vera storia del paracadutista William Pitsenbarger. A 30 anni dalla guerra in Vietnam, i suoi genitori chiedono al Pentagono di assegnargli la medaglia d’onore.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)