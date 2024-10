Guida TV Sky Cinema e NOW: Acquaman e il regno perduto, Domenica 13 Ottobre 2024

Domenica 13 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Stasera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, tornano le avventure acquatiche con Aquaman e il regno perduto. Jason Momoa riprende il ruolo dell'eroe di Atlantide, affiancato da Patrick Wilson, Amber Heard e Nicole Kidman. In questo nuovo capitolo, Aquaman è costretto a stringere un'alleanza inaspettata per proteggere il suo regno dalle minacce che incombono sugli oceani, mettendo in gioco il destino di Atlantide e del mondo intero. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, va in onda Another End, un dramma fantascientifico diretto da Piero Messina, con protagonisti Gael Garcia Bernal, Renate Reinsve e Bérénice Bejo. Questo film, premiato con il Nastro d’argento 2024 per il miglior soggetto, racconta la storia di Sal, che dopo la perdita della moglie si affida a una tecnologia avanzata per caricare i ricordi e la personalità della defunta nel corpo di un'altra persona viva. L'opera esplora il dolore del distacco e il desiderio umano di mantenere vivi i propri cari, anche attraverso mezzi innaturali. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD, si prosegue con la trilogia di Robert Zemeckis e il cult Ritorno al Futuro - Parte II. Michael J. Fox e Christopher Lloyd tornano nei panni di Marty McFly e Doc Brown, questa volta in un viaggio nel futuro fino al 2015. Tuttavia, il loro intervento nel futuro scatena una serie di eventi che finiranno per alterare il passato, costringendoli a rimediare ai danni provocati.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00, è la volta di Caterina va in città, una commedia di Paolo Virzì con Margherita Buy e Sergio Castellitto. La trama segue le vicende di Caterina, una tredicenne che si trasferisce a Roma dalla provincia insieme ai genitori. Nella capitale, Caterina si confronta con le contraddizioni e le sfaccettature sociali della città, in un racconto di crescita personale e di scoperta del mondo. Per gli amanti dell'azione, su Sky Cinema Action HD alle 21:00 c'è Attacco al potere 3, con Gerard Butler che torna nei panni dell'agente Mike Banning. In questo terzo capitolo, Banning si trova sotto accusa per un attentato contro il presidente degli Stati Uniti, interpretato da Morgan Freeman. Per dimostrare la sua innocenza, deve affrontare cospirazioni e pericoli, in un thriller ad alta tensione. Alle 21:00 su Sky Cinema Suspense HD, il thriller psicologico Every Breath You Take - Senza respiro vede protagonisti Casey Affleck, Sam Claflin e Michelle Monaghan. La trama si sviluppa intorno a un noto psichiatra la cui vita viene sconvolta dal suicidio di una sua paziente. Questo evento innesca una spirale di tensione e pericolo, portando alla luce segreti nascosti e minacciando la stabilità della sua famiglia.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00, c'è Magic in the Moonlight, una commedia romantica firmata Woody Allen con Colin Firth ed Emma Stone. Ambientato negli anni '20 sulla Costa Azzurra, il film racconta la storia di un mago ingaggiato per smascherare una giovane donna che sostiene di avere poteri paranormali. Tra intrighi e rivelazioni, i due protagonisti si avvicinano, dando vita a un racconto che mescola ironia e mistero. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00, viene proposto il capolavoro di Michael Cimino, Il cacciatore, con un cast stellare composto da Robert De Niro, Christopher Walken, Meryl Streep e John Savage. Il film, vincitore di cinque Oscar, segue tre amici che partono per combattere in Vietnam e devono fare i conti con gli orrori della guerra e le conseguenze che essa avrà sulle loro vite. È un'opera potente e drammatica, capace di toccare profondamente lo spettatore. Alle 21:00 su Sky Cinema Comedy HD, la commedia musicale Ammore e malavita dei Manetti bros. si svolge a Napoli e racconta la storia di un boss che decide di inscenare la propria morte per rifarsi una vita. Tuttavia, i suoi piani vengono stravolti quando una testimone inaspettata rischia di far saltare la copertura, dando il via a una serie di eventi imprevisti e rocamboleschi.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, torna Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio, il dramma che ripercorre gli attacchi terroristici del 2008 a Mumbai, con Armie Hammer e Dev Patel. Questo racconto di tensione e resilienza porta sullo schermo le storie di chi ha vissuto l'orrore di quei giorni, concentrandosi in particolare sull'assedio dell'hotel Taj Mahal, simbolo della resistenza e della lotta per la sopravvivenza. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, va in onda Maria Regina di Scozia, con le interpretazioni intense di Saoirse Ronan e Margot Robbie. Il film ripercorre il dramma della rivalità tra Maria Stuarda ed Elisabetta I d'Inghilterra, due regine dalle personalità opposte, in lotta per il potere e il controllo dei loro rispettivi regni. Un racconto affascinante che esplora le dinamiche politiche e personali di due figure storiche straordinarie.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Acquaman e il regno perduto

Ritornano le avventure del signore degli Oceani interpretato da Jason Momoa, con Patrick Wilson, Amber Heard e Nicole Kidman. Per salvare Atlantide, Aquaman stringe un'improbabile alleanza.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Another End

Piero Messina dirige Gael Garcia Bernal, Renate Reinsve e Bérénice Bejo in un toccante melodramma in chiave sci-fi che ha vinto il Nastro d’argento 2024 per il miglior soggetto con un film sul distacco. Sconvolto dalla morte della moglie, Sal si affida a una tecnologia in grado di caricare nel corpo di un persona viva i ricordi e il carattere di un defunto.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Ritorno al Futuro - Parte II

Secondo capitolo della trilogia di Robert Zemeckis con Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Marty e Doc volano nel 2015, innescando una serie di eventi che cambieranno anche il passato.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Caterina va in città

Commedia di Paolo Virzì con Margherita Buy e Sergio Castellitto. Giunta a Roma dalla provincia con i genitori, una timida tredicenne s'immerge nelle contraddizioni sociali della capitale.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Attacco al potere 3

Gerard Butler per la terza volta nei panni dell'agente anti-terrorismo in un action con Morgan Freeman e Nick Nolte. Mike Banning deve scagionarsi da una grave accusa.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Every Breath You Take - Senza respiro

Thriller Sky Original con Casey Affleck, Sam Claflin e Michelle Monaghan. Il suicidio di una paziente compromette l'equilibrio familiare di uno psichiatra.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Magic in the Moonlight

Colin Firth ed Emma Stone in un’incantevole commedia romantica di Woody Allen. Costa Azzurra, anni '20: un mago vuole smascherare una ragazza che afferma di avere poteri paranormali.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il cacciatore

Cinque Oscar al capolavoro di Michael Cimino con Robert De Niro, Christopher Walken, Meryl Streep e John Savage. L'esperienza infernale di tre amici inviati a combattere in Vietnam.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ammore e malavita

Giampaolo Morelli, Claudia Gerini e Serena Rossi in una black comedy musicale dei Manetti bros. Napoli: un boss si finge morto per cambiare vita, ma una testimone rovina i suoi piani.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio

Armie Hammer e Dev Patel nella ricostruzione dell'attacco terroristico di Mumbai. Novembre 2008: un gruppo di jihadisti colpisce i punti strategici della città, tra cui l'hotel Taj Mahal.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Maria Regina di Scozia

Saoirse Ronan e Margot Robbie in un biopic alla corte d'Inghilterra. Maria Stuarda lascia la corona di Francia e torna in patria per rivendicare il trono su cui siede Elisabetta I.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)