Guida TV Sky Cinema e NOW: Volare, Lunedi 14 Ottobre 2024

Lunedi 14 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Stasera, su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, debutta alla regia Margherita Buy con Volare, una commedia in cui interpreta un'attrice che decide di iscriversi a un corso per superare la sua paura di volare, un timore che ha limitato sia la sua carriera sia la vita privata. Durante il corso, interagisce con un gruppo di compagni eccentrici che condividono la sua fobia, dando vita a situazioni comiche e riflessioni sui propri limiti. Su Sky Cinema Due HD, sempre alle 21:15, non perdere Striptease, il film iconico degli anni '90 con Demi Moore. La trama segue una spogliarellista che, entrata nel mirino di un politico corrotto interpretato da Burt Reynolds, si ritrova coinvolta in un intrigo pericoloso, lottando per la sua vita e quella del suo bambino. In onda su Sky Cinema Collection HD alle 21:15, si chiude la trilogia cult con Ritorno al futuro - Parte III. In questo capitolo finale, Marty McFly, interpretato da Michael J. Fox, viaggia nel 1885 per salvare il suo amico Doc Brown, affrontando sfide inaspettate nel Far West.

Su Sky Cinema Family HD, alle 21:00, c'è Il giorno più bello del mondo, una commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani. La storia segue un impresario teatrale che deve proteggere un bambino speciale da un gruppo di scienziati, creando una trama divertente e toccante, perfetta per tutte le età. Alle 21:00 su Sky Cinema Action HD, il terzo capitolo della saga di John Wick - Parabellum vede Keanu Reeves tornare nel ruolo del leggendario assassino. Dopo aver ucciso un gangster, John ha solo un’ora per fuggire da New York e salvare la sua vita, promettendo azione frenetica e combattimenti spettacolari. Alle 21:00 su Sky Cinema Suspense HD, il thriller Domino, diretto da Brian De Palma e con Nikolaj Coster-Waldau, Carice van Houten e Guy Pearce, racconta di due agenti di Copenaghen che si imbattono in un intrigo internazionale mentre cercano un killer, in un'atmosfera tesa e ricca di sorprese.

Su Sky Cinema Romance HD, alle 21:00, c'è Ricomincio da me, con Jennifer Lopez e Vanessa Hudgens. Questa commedia esplora la storia di una quarantenne insoddisfatta che, dopo aver ottenuto il lavoro dei suoi sogni, deve affrontare i fantasmi del suo passato, dando vita a momenti toccanti e divertenti. In onda su Sky Cinema Drama HD, sempre alle 21:00, il thriller psicologico Return to Sender - Restituire al mittente vede Rosamund Pike nei panni di un'infermiera che, dopo una brutale aggressione, architetta un piano di vendetta, affrontando le dinamiche del dolore e della ricerca di giustizia. Su Sky Cinema Comedy HD, alle 21:00, il sequel 2 Matrimoni alla volta riprende le avventure dell'agenzia di bugie di Greg. Dopo aver liquidato la sua agenzia, Greg chiede a Flo di sposarlo, ma prima dovrà affrontare un ultimo alibi da inscenare, generando situazioni esilaranti e sorprendenti.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, è di nuovo disponibile Acquaman e il regno perduto, in cui Jason Momoa torna a interpretare il signore degli Oceani, alleandosi con forze inaspettate per proteggere Atlantide. Su Sky Cinema Due +24 HD, sempre alle 21:15, puoi gustare nuovamente Another End, il toccante melodramma sci-fi diretto da Piero Messina, con Gael Garcia Bernal, Renate Reinsve e Bérénice Bejo. La storia segue Sal, devastato dalla morte della moglie, mentre esplora un territorio etico complesso, cercando di riportare in vita i ricordi della sua amata.

