Guida TV Sky Cinema e NOW: Red Dragon, Martedi 15 Ottobre 2024

Martedi 15 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Stasera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, Red Dragon riporta Anthony Hopkins nei panni di Hannibal Lecter, in un thriller avvincente affiancato da Edward Norton e Ralph Fiennes. La storia segue un detective che si rivolge al temibile psichiatra criminale per aiutarlo a catturare un assassino noto come il Lupo Mannaro, dando vita a un intreccio di tensione e suspense. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, troviamo The Company Men, un dramma sociale che esplora le conseguenze della crisi economica. Con Ben Affleck, Kevin Costner e Tommy Lee Jones, il film racconta la parabola di un dirigente la cui vita viene sconvolta dalla perdita del lavoro, mettendo a nudo la vulnerabilità del sogno americano. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD, Non così vicino vede Tom Hanks nel ruolo di Otto, un uomo rigidamente legato alla memoria della moglie scomparsa. Diretto da Marc Forster, il film si sviluppa in modo dolceamaro quando l'arrivo di una nuova vicina porta una ventata di cambiamento nella sua vita solitaria.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00, c'è Ender's Game, un’avventura spaziale con Harrison Ford al comando. La trama si svolge in un futuro in cui la Terra, minacciata da una possibile invasione aliena, addestra giovani guerrieri con simulazioni ad alta tecnologia per prepararli alla battaglia finale. In onda su Sky Cinema Action HD alle 21:00, Il risolutore - A Man Apart è un film di vendetta con Vin Diesel nei panni di un poliziotto che, dopo la perdita della moglie, inizia una guerra personale contro un potente narcotrafficante, ricorrendo a metodi poco ortodossi per ottenere giustizia. Alle 21:00 su Sky Cinema Suspense HD, Daisy Ridley è la protagonista de La casa del padre, un thriller psicologico diretto da Neil Burger. La trama segue Helena, costretta a confrontarsi con i traumi del passato quando suo padre, un ex-detenuto, torna improvvisamente nella sua vita.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00, Il bacio che aspettavo è una storia romantica che vede Adam Brody, Kristen Stewart e Meg Ryan in un intreccio di emozioni. Dopo una rottura dolorosa, un giovane aspirante scrittore ritrova la speranza nell’amore, dando vita a un viaggio emotivo tra delusioni e nuovi inizi. In onda su Sky Cinema Drama HD alle 21:00, il film Lacci, diretto da Daniele Luchetti, esplora le dinamiche di una coppia in crisi, interpretata da Luigi Lo Cascio e Alba Rohrwacher. La loro separazione è causata dall'infedeltà, ma il legame che li unisce non si spezza del tutto, portandoli a confrontarsi con il loro passato e le loro emozioni irrisolte. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00, torna il divertimento demenziale di Una pallottola spuntata 2 1/2 - L'odore della paura. Leslie Nielsen riprende il ruolo del tenente Frank Drebin, impegnato a sventare un complotto anti-ecologista tra gag esilaranti e situazioni paradossali.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, Margherita Buy debutta alla regia con Volare, una commedia che la vede protagonista accanto ad Anna Bonaiuto. L'attrice interpreta una donna che decide di superare la paura di volare partecipando a un corso speciale, trovandosi a condividere l’esperienza con un gruppo di compagni stravaganti. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, torna Striptease, il celebre film degli anni '90 con Demi Moore, che interpreta una spogliarellista coinvolta in un pericoloso intrigo con un politico corrotto. Le dinamiche oscure e la tensione si mescolano a un ritratto spietato del potere e delle sue manipolazioni.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Red Dragon

Anthony Hopkins nei panni di Hannibal Lecter in un thriller con Edward Norton e Ralph Fiennes. Un detective consulta lo psichiatra criminale per catturare un killer detto Lupo Mannaro.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Company Men

Dramma sociale con Ben Affleck, Kevin Costner e Tommy Lee Jones. La vita di un agiato impiegato americano subisce un netto ridimensionamento quando perde il lavoro a causa della Recessione.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Non così vicino

Marc Forster dirige Tom Hanks in una pellicola dolceamara. Dopo la morte della moglie, Otto è un uomo rigido e solo. Ma la sua vita sarà sconvolta dall’arrivo di una nuova vicina.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Ender's Game

Harrison Ford di nuovo al comando di una nave in un’avventura spaziale. Temendo un attacco alieno, la Terra addestra i suoi piccoli guerrieri con sofisticate simulazioni nello spazio.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Il risolutore - A Man Apart

Revenge movie con Vin Diesel e Timothy Olyphant. Un poliziotto impegnato nella lotta al narcotraffico usa metodi poco ortodossi contro il criminale che gli ha ucciso la moglie.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

La casa del padre

Daisy Ridley in un thriller psicologico diretto da Neil Burger (Divergent). Quando suo padre evade di prigione, Helena e' costretta a confrontarsi con un doloroso passato sepolto.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Il bacio che aspettavo

Intrecci romantici in una pellicola con Adam Brody, Kristen Stewart e Meg Ryan. Depresso dopo la rottura con la fidanzata, un giovane aspirante scrittore ritrova la voglia di innamorarsi.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Lacci

Luigi Lo Cascio, Alba Rohrwacher, Silvio Orlando e Laura Morante nel dramma familiare di Daniele Luchetti. Una coppia si lascia per l’infedeltà dell’uomo, ma il loro legame non si dissolve.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Una pallottola spuntata 2 1/2 - L'odore della paura

Leslie Nielsen torna in una delle saghe comiche piu' demenziali di sempre. Tra mille disavventure e gag, il tenente Frank Drebin deve sventare un losco complotto anti-ecologista

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Volare

Esordio alla regia per Margherita Buy, anche protagonista di una commedia con Anna Bonaiuto. Un'attrice si iscrive a un corso per vincere la paura di volare che da sempre le ha limitato carriera e vita privata, trovandosi insieme a uno strambo gruppo di compagni di fobia.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Striptease

Demi Moore senza veli in un grande successo degli anni 90. Una spogliarellista entra nel mirino di un politico corrotto (Burt Reynolds) e rimane coinvolta in un pericoloso intrigo.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)