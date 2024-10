Guida TV Sky Cinema e NOW: Lucy, Giovedi 17 Ottobre 2024

Giovedi 17 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Stasera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 andrà in onda Lucy, un fanta-action diretto da Luc Besson, con Scarlett Johansson e Morgan Freeman. La trama segue la giovane Lucy, una studentessa che si ritrova coinvolta in un traffico di droga a Taiwan e diventa una cavia involontaria per una sostanza chimica sperimentale. Quando questa si disperde nel suo corpo, Lucy acquisisce abilità straordinarie, come la telecinesi e la capacità di alterare lo spazio e il tempo. In cerca di risposte, si rivolge a un esperto di neuroscienze (Morgan Freeman), mentre sfugge ai criminali che l'hanno presa di mira. Su Sky Cinema Due HD, sempre alle 21:15, troviamo The Way Back, un dramma di sopravvivenza diretto da Peter Weir. La storia, basata su eventi reali, vede protagonisti Jim Sturgess, Ed Harris e Colin Farrell nei panni di prigionieri fuggiti da un campo di lavoro sovietico in Siberia durante la Seconda Guerra Mondiale. Il loro viaggio li porterà attraverso migliaia di chilometri di territori inospitali, fino a raggiungere l'India. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD, verrà trasmesso Sully, diretto da Clint Eastwood e con Tom Hanks nel ruolo del capitano Chesley "Sully" Sullenberger. Il film narra la storia del volo US Airways 1549 e dell'ammaraggio sul fiume Hudson che salvò 155 persone, ma anche le sfide legali e personali che il pilota dovette affrontare dopo l'impresa.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 torna il mondo fiabesco con Il cacciatore e la regina di ghiaccio, il prequel di Biancaneve e il cacciatore. Charlize Theron e Emily Blunt interpretano le due sorelle rivali, la regina Ravenna e Freya, mentre Chris Hemsworth e Jessica Chastain cercano di fermarle per salvare il loro regno. Per chi ama il thriller, Sky Cinema Action HD propone The Town alle 21:00, diretto e interpretato da Ben Affleck. Ambientato nei quartieri difficili di Charlestown, Boston, racconta la storia di Doug MacRay, un rapinatore di banche che si innamora della direttrice di una delle sue vittime. Tra desiderio di redenzione e pressioni criminali, Doug cerca una via d'uscita dal suo passato. Alle 21:00 su Sky Cinema Suspense HD, Cocainorso diretto da Elizabeth Banks si ispira a un evento insolito del 1985, quando un orso ingerì per errore una grossa quantità di cocaina, diventando una minaccia per i turisti nei boschi della Georgia. Il film mescola tensione e humour nero, con personaggi in lotta per la sopravvivenza.

Per chi cerca un tocco di romanticismo, Sky Cinema Romance HD propone Serendipity - Quando l'amore è magia alle 21:00. Ambientato a New York, il film racconta di Jonathan e Sara, due sconosciuti che si incontrano casualmente e affidano al destino la possibilità di ritrovarsi in futuro, nonostante siano impegnati in altre relazioni. Sul fronte del cinema italiano, alle 21:00 su Sky Cinema Drama HD, va in onda La paranza dei bambini, film tratto dal romanzo di Roberto Saviano. Diretto da Claudio Giovannesi, esplora la vita di un gruppo di ragazzi di Napoli che si addentrano nel mondo della criminalità, cercando di affermarsi in un contesto dove violenza e ambizione si intrecciano. Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 trasmette Io c'è, una commedia con Edoardo Leo. La storia ruota intorno a Massimo, un albergatore in crisi economica che decide di fondare una nuova religione per trasformare il suo hotel in un luogo di culto e sfuggire alle tasse, ma si troverà ad affrontare imprevisti e riflessioni sulla fede.

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno +24 HD, The Independent: Complotto per la Casa Bianca porta sullo schermo un thriller politico che coinvolge una giovane giornalista, alle prese con una cospirazione legata alla corsa alla presidenza degli Stati Uniti, mentre su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, va in onda Priscilla, un film diretto da Sofia Coppola che racconta la relazione complessa tra Priscilla Beaulieu ed Elvis Presley, rivelando gli alti e bassi della loro vita insieme.

Lucy

Scarlett Johansson e Morgan Freeman nel fanta-action di Luc Besson. Un criminale inietta una misteriosa sostanza chimica nel corpo di una studentessa che sviluppa poteri sbalorditivi.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Way Back

Peter Weir racconta un'impresa disperata in un film con Jim Sturgess, Ed Harris e Colin Farrell. Evasi da un lager siberiano, un gruppo di uomini intraprende una fuga in condizioni estreme.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Sully

Clint Eastwood dirige un intenso biopic con Tom Hanks. Dopo aver salvato i passeggeri del suo aereo con una coraggiosa manovra, nel 2009 il capitano Sullenberger fu messo sotto accusa.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il cacciatore e la regina di ghiaccio

Prequel di "Biancaneve e il cacciatore" con Charlize Theron, Chris Hemsworth e Jessica Chastain. Un cacciatore e una guerriera difendono la Terra incantata da due streghe maligne.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Town

Ben Affleck scrive, dirige e interpreta un thriller con Rebecca Hall, Jon Hamm, Jeremy Renner e Blake Lively. Un abile rapinatore s'innamora della direttrice della banca che ha svaligiato.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Cocainorso

Ispirato a una storia vera, survival movie di Elizabeth Banks con Keri Russell e Ray Liotta. 1985, Georgia: un orso ingerisce la cocaina abbandonata nei boschi da un corriere...

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Serendipity - Quando l'amore è magia

Commedia romantica con Kate Beckinsale e John Cusack. Un uomo e una donna si innamorano a New York alla vigilia di Natale, ma affidano il loro prossimo incontro al destino.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La paranza dei bambini

Miglior sceneggiatura a Berlino 2019 per il film di Claudio Giovannesi tratto dal bestseller di Roberto Saviano. Napoli: l'ascesa di un gruppo di giovanissimi nel mondo della criminalità.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Io c'è

Edoardo Leo, Margherita Buy e Giuseppe Battiston in una commedia ‘di culto’. Per risollevare le sorti della sua attivita', un albergatore fonda una nuova religione.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Independent: Complotto per la Casa Bianca

John Cena e Brian Cox nella pellicola targata Sky Original. Una giovane giornalista scopre una cospirazione che coinvolge un candidato alla Presidenza degli Stati Uniti.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Priscilla

Il film Priscilla, diretto da Sofia Coppola, racconta il grande e turbolento amore tra Priscilla Beaulieu e il re del rock and roll Elvis Presley.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)