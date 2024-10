Guida TV Sky Cinema e NOW: Hanno ucciso l'Uomo Ragno - Ep. 3 e 4, Venerdi 18 Ottobre 2024

Venerdi 18 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Stasera, la programmazione di Sky Cinema offre una varietà di emozioni per tutti i gusti. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno HD, i nuovi episodi della serie "Hanno ucciso l'uomo ragno" proseguono il racconto di Max e Mauro. I due ragazzi, mentre si preparano al loro debutto televisivo, devono affrontare una difficile scelta poiché l’esibizione coincide con il giorno prima dell’esame orale di maturità. Questa tensione li porta a un duro confronto, mettendo alla prova la loro amicizia. In parallelo, Max incontra Silvia, intrappolata in una relazione monotona, e decide di escogitare un piano. Le puntate esplorano la difficile conciliazione tra sogni e responsabilità, offrendo un racconto avvincente.Sempre alle 21:15, ma su Sky Cinema Due HD, il film "Changeling" diretto da Clint Eastwood propone un racconto intenso e drammatico. Ambientato nella Los Angeles del 1928, narra la storia di Christine Collins (interpretata da Angelina Jolie), una madre determinata a dimostrare che il bambino restituito dalle autorità dopo un rapimento non è suo figlio. La sua lotta contro il sistema, tra corruzione e diffidenza, si trasforma in una battaglia per la giustizia e la dignità, con una potente interpretazione che mette in luce la forza di una madre disposta a tutto pur di ritrovare la verità. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD, è la volta di un classico senza tempo, "Forrest Gump", diretto da Robert Zemeckis con Tom Hanks. Il film racconta la straordinaria vita di Forrest, un uomo dal cuore d'oro che, nonostante le sue limitazioni intellettive, attraversa trent'anni di storia americana, influenzando eventi e persone con la sua innocenza e bontà. Dalla guerra del Vietnam fino alla sua catena di ristoranti, Forrest vive avventure straordinarie, sempre guidato dal ricordo del suo amore per Jenny.

Per chi cerca un tono più leggero, Sky Cinema Family HD alle 21:00 propone la commedia Un poliziotto alle elementari, con Arnold Schwarzenegger nei panni di un poliziotto sotto copertura, costretto a insegnare a una classe di bambini irrequieti per avvicinarsi alla moglie di un pericoloso criminale. La sua missione si trasforma in un'esperienza inaspettata, fatta di situazioni divertenti e di un nuovo lato di sé che emerge a contatto con i piccoli studenti. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00, gli appassionati di azione potranno seguire Hellboy, interpretato da David Harbour, che torna a confrontarsi con un'antica minaccia: la strega Nimue (interpretata da Milla Jovovich), determinata a scatenare l'apocalisse. Con uno scenario di battaglie epiche e creature mitologiche, Hellboy deve affrontare i demoni del passato per salvare l'umanità. Gli amanti del brivido possono invece sintonizzarsi su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 per "God is a Bullet", un thriller firmato da Nick Cassavetes. Nikolaj Coster-Waldau interpreta un detective che si infiltra in una setta per salvare la figlia rapita, affrontando una spirale di oscurità e violenza.

Per una serata all'insegna delle risate e delle riflessioni, Sky Cinema Romance HD alle 21:00 offre "Il buongiorno del mattino", con Rachel McAdams, Harrison Ford, e Diane Keaton. La storia segue una produttrice televisiva che cerca di risollevare le sorti di un programma mattutino in crisi, gestendo le tensioni tra conduttori di carattere opposto. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00, "L'uomo dal cuore di ferro" ci riporta alla Seconda Guerra Mondiale, raccontando l’attentato contro Reinhard Heydrich, uno dei principali gerarchi nazisti, e le conseguenze di un'azione che ha segnato la resistenza cecoslovacca. Interpretato da Jason Clarke e Rosamund Pike, il film è un racconto di coraggio e sacrificio. Infine, per chi preferisce un tocco di commedia italiana, Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 propone "Se Dio vuole", con Marco Giallini e Alessandro Gassmann. Un padre laico e razionale deve affrontare la scelta del figlio di diventare sacerdote, in una storia che mescola con maestria risate e riflessioni sui valori familiari.

Un’altra opzione di rilievo è su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, con il film "Lucy", dove Scarlett Johansson si ritrova con straordinarie abilità mentali dopo essere stata usata come corriere di una nuova droga. Questo mix di azione e fantascienza tiene alta la tensione mentre la protagonista scopre il potenziale della mente umana. E per chi ama i racconti di sopravvivenza, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 c'è "The Way Back", la storia di una fuga da un campo di lavoro sovietico durante la Seconda Guerra Mondiale, un viaggio estremo attraverso paesaggi ostili alla ricerca della libertà.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Hanno ucciso l'uomo ragno Ep. 3 e 4

Max e Mauro vengono invitati a suonare in televisione ma c’è un problema: l’esibizione è proprio il giorno prima dell’orale della maturità! Max e Mauro hanno idee opposte e litigano, è la fine della loro amicizia? Max ritrova Silvia, intrappolata in una noiosa relazione, e ha un’idea…

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Changeling

Biopic diretto da Clint Eastwood con Angelina Jolie. Los Angeles, 1928: una donna afferma che il bambino che le hanno riportato dopo un rapimento non è suo figlio, ma nessuno le crede.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Forrest Gump

6 Oscar a una commedia cult degli anni 90, con Tom Hanks per la regia di Robert Zemeckis. Le incredibili vicende di un uomo ingenuo ma ottimista sullo sfondo di 30 anni di storia americana.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Un poliziotto alle elementari

Ivan Reitman dirige Arnold Schwarzenegger in una divertente commedia. Per inchiodare un narcotrafficante, un poliziotto deve lavorare sotto copertura in una classe di piccole pesti.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Hellboy

David Harbour e Milla Jovovich nel reboot del personaggio creato da Mike Mignola. Il supereroe demoniaco Hellboy affronta un'antica strega tornata in vita per scatenare l’apocalisse.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

God is a Bullet

Nikolaj Coster-Waldau, Maika Monroe e Jamie Foxx nel film Sky Original di Nick Cassavetes. Per salvare la figlia, il detective Bob Hightower si infiltra in una setta satanica.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Il buongiorno del mattino

Harrison Ford, Diane Keaton e Rachel McAdams in una commedia scatenata. Una produttrice deve risollevare un programma mattutino. Si troverà al centro di una guerra fra veterani della Tv.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

L'uomo dal cuore di ferro

Jason Clarke e Rosamund Pike nell’adattamento del romanzo di Laurent Binet. 1942: due paracadutisti cecoslovacchi sono incaricati di uccidere il turpe ufficiale nazista Reinhard Heydrich.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Se Dio vuole

Marco Giallini e Alessandro Gassmann nella commedia d’esordio di Edoardo Falcone. Un cardiochirurgo ateo entra in crisi quando il figlio annuncia di voler diventare sacerdote.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Lucy

Scarlett Johansson e Morgan Freeman nel fanta-action di Luc Besson. Un criminale inietta una misteriosa sostanza chimica nel corpo di una studentessa che sviluppa poteri sbalorditivi.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

The Way Back

Peter Weir racconta un'impresa disperata in un film con Jim Sturgess, Ed Harris e Colin Farrell. Evasi da un lager siberiano, un gruppo di uomini intraprende una fuga in condizioni estreme.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)