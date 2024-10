Guida TV Sky Cinema e NOW: I tre moschettieri - Milady, Lunedi 21 Ottobre 2024

Lunedi 21 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, andrà in onda I tre moschettieri - Milady, il secondo capitolo della saga ispirata all'opera di Alexandre Dumas. La trama è ambientata in Francia nel 1627, nel contesto di una guerra accesa tra cattolici e ribelli protestanti. Il giovane D'Artagnan, interpretato da Francois Civil, si trova coinvolto in intrighi e avventure quando incontra la misteriosa Milady de Winter, interpretata da Eva Green. Questa avvincente storia di spade e tradimenti si intreccia con le tensioni politiche dell'epoca, offrendo un mix di azione e dramma. Il film sarà disponibile anche su Sky Cinema Collection HD alle 21:45. Alle 21:15 su Sky Cinema Due HD, è il turno di Pulp Fiction, il celebre film di Quentin Tarantino che ha segnato un'epoca del cinema moderno. Con un cast che include John Travolta, Uma Thurman e Bruce Willis, il film è un intreccio di storie avvincenti e dialoghi memorabili, esplorando la vita criminale a Los Angeles attraverso una serie di eventi che si incrociano. Riconosciuto con un Oscar, un Golden Globe e la Palma d'oro a Cannes, "Pulp Fiction" è considerato un capolavoro e un punto di riferimento per i cinefili.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00, verrà trasmesso Alla fine ci sei tu, un film che narra la storia di un ragazzo ipocondriaco, interpretato da Asa Butterfield, che si confronta con le proprie paure mentre cerca di esaudire gli ultimi desideri di una coetanea malata, interpretata da Maisie Williams. La pellicola affronta tematiche profonde legate alla crescita personale e all'accettazione della vita. In onda alle 21:00 su Sky Cinema Action HD, troviamo Wanted - Scegli il tuo destino, un action movie con James McAvoy, Morgan Freeman e Angelina Jolie. La trama segue un giovane impiegato, che viene reclutato in una società segreta di giustizieri dopo aver incontrato una donna misteriosa. Questo film, ispirato all'omonima graphic novel, è caratterizzato da sequenze d'azione mozzafiato e colpi di scena inaspettati. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00, è in programmazione Blowback - Vendetta incrociata, un action-thriller con Randy Couture e Cam Gigandet. La trama ruota attorno a un rapinatore che, dopo essere stato tradito dai suoi complici, trama una vendetta per riprendersi ciò che gli spetta.

Sky Cinema Romance HD propone alle 21:00 I ponti di Madison County, una storia d'amore diretta e interpretata da Clint Eastwood, con Meryl Streep nel ruolo di una casalinga dell'Iowa che vive un intenso e inaspettato amore con un fotografo itinerante, sullo sfondo dell'estate del 1965. Questo film è una celebrazione della bellezza e della complessità delle relazioni umane. Alle 21:00, su Sky Cinema Drama HD, si può vedere Il grande salto, esordio alla regia di Giorgio Tirabassi. Il film narra le avventure di due cinquantenni, interpretati da Tirabassi e Ricky Memphis, che, dopo essere usciti di prigione, decidono di organizzare un altro colpo, affrontando le sfide della vita nella periferia romana. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00, va in onda Un boss sotto stress, una commedia di Harold Ramis con Robert De Niro e Billy Crystal. La storia segue un mafioso che, dopo un periodo in prigione, manifesta strani comportamenti e viene affidato alle cure di uno psicanalista, dando vita a situazioni esilaranti.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, sarà riproposto Run, un thriller psicologico con Sarah Paulson e Keira Allen. La giovane Chloe, costretta su una sedia a rotelle, scopre che le cure amorevoli della madre nascondono una verità inquietante. Questo film tiene gli spettatori col fiato sospeso con i suoi colpi di scena e la suspense avvincente. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, verrà trasmesso C'è ancora domani, il film d’esordio alla regia di Paola Cortellesi. Ambientato a Roma nel 1946, racconta la storia di Delia, una madre che ha accettato la sua vita ma spera in un futuro migliore per la figlia, affrontando temi di speranza e resilienza.

