Guida TV Sky Cinema e NOW: Hanno ucciso l'Uomo Ragno - Ep. 5 e 6, Venerdi 25 Ottobre 2024

Venerdi 25 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15, andranno in onda gli episodi 5 e 6 di Hanno ucciso l'Uomo Ragno, dove Max e Mauro si trovano a Milano per realizzare un album degli 883. Il rischio di un ritorno senza successo a Pavia incombe, ma proprio la vita in provincia ispira una canzone che potrebbe segnare la loro carriera, raccontando in modo nostalgico la nascita di un progetto musicale iconico. Su Sky Cinema Due HD, sempre alle 21:15, puoi vedere Spencer, con Kristen Stewart nei panni della Principessa Diana. Ambientato nel Natale del 1991, il biopic esplora la difficile decisione di Lady Diana di porre fine al suo matrimonio con il principe Carlo, offrendo un ritratto intimo e profondo del suo tormento interiore e delle pressioni della vita reale. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD, viene proposta una rivisitazione moderna della leggenda con The Legend of Tarzan, interpretato da Alexander Skarsgard, Margot Robbie e Samuel L. Jackson. Tarzan, dopo anni a Londra, torna in Congo, dove si ritrova coinvolto in una cospirazione che mette alla prova il suo legame con la natura selvaggia.

Per una serata in famiglia, Sky Cinema Family HD propone Show Dogs - Entriamo in scena alle 21:00. Segui le avventure di un cane poliziotto impegnato a risolvere un caso infiltrandosi in un esclusivo concorso canino, offrendo risate e azione per grandi e piccoli. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00, va in onda Run All Night - Una notte per sopravvivere, con Liam Neeson e Ed Harris. Il thriller diretto da Jaume Collet-Serra racconta la storia di un ex sicario che deve proteggere suo figlio da una minaccia criminale, mantenendo alta la tensione fino all'ultimo istante. Gli amanti del suspense potranno invece sintonizzarsi su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00, dove va in onda Training Day, con Denzel Washington nel ruolo che gli valse l'Oscar. Diretto da Antoine Fuqua, il film narra le 24 ore di un giovane agente sotto la guida di un veterano dai metodi discutibili nei quartieri più duri di Los Angeles.

La serata si fa romantica su Sky Cinema Romance HD alle 21:00, con Come farsi lasciare in 10 giorni, una commedia con Kate Hudson e Matthew McConaughey che mescola amore e umorismo, mentre una giornalista tenta di farsi lasciare dal suo partner per un articolo, ma le cose prendono una piega inaspettata. Per chi cerca storie drammatiche e di grande impatto, Sky Cinema Drama HD offre alle 21:00 November - I cinque giorni dopo il Bataclan, con Jean Dujardin. Un film che rivisita le indagini seguite agli attentati di Parigi del 2015, raccontando la determinazione e la frenesia dei poliziotti nel loro tentativo di trovare i responsabili. La commedia italiana arriva su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00, con Il tuttofare, di Valerio Attanasio. Protagonista è un giovane praticante di legge, che si ritrova a destreggiarsi tra richieste bizzarre e situazioni al limite, in una satira sul mondo degli studi legali.

Alle 21:15, su Sky Cinema Uno +24 HD, trovi Blackhat, un thriller tecnologico diretto da Michael Mann e con Chris Hemsworth. Il film segue un ex hacker reclutato dall'FBI per sventare una minaccia globale, in una trama che intreccia cyber-crime e azione. Infine, Sky Cinema Due +24 HD presenta Vangelo Secondo Maria alle 21:15, un film Sky Original diretto da Paolo Zucca e tratto dal romanzo di Barbara Alberti. Con Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann, la pellicola intreccia una storia di amore e redenzione tra passato e presente, esplorando temi di grande attualità con uno sguardo poetico

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Hanno ucciso l'Uomo Ragno - Ep. 5 e 6

Un importante produttore vuole fare un album degli 883! Max e Mauro hanno pochi giorni a Milano per scrivere e registrare l'album, basteranno? Ep6 di 8 - Il ritorno a Pavia potrebbe essere un fallimento ma la vita di provincia ispirerà Max e Mauro a scrivere una canzone che potrebbe cambiare tutto.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Spencer

Biopic con Kristen Stewart nei panni della Principessa Diana. Natale 1991: nella tenuta reale di Sandringham, Lady D. matura la decisione di interrompere il matrimonio con Carlo

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

The Legend of Tarzan

L'intramontabile storia del Re della giungla con Alexander Skarsgard, Margot Robbie e Samuel L. Jackson. Dopo tanti anni a Londra, Tarzan torna in Congo ma viene coinvolto in un complotto.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Show Dogs - Entriamo in scena

Spy-comedy nel mondo dei concorsi di bellezza per cani. Max, un rottweiler addestratissimo, partecipa sotto copertura a una mostra canina per salvare un cucciolo di panda rapito

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Run All Night - Una notte per sopravvivere

Liam Neeson in un action di Jaume Collet-Serra con Ed Harris. Un ex killer alcolizzato sfida il crimine organizzato irlandese per salvare il figlio, scomodo testimone di un omicidio.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Training Day

Oscar a Denzel Washington nell'action di Antoine Fuqua con Ethan Hawke. Un giovane agente deve affiancare per 24 ore un collega veterano nei quartieri piu' violenti di Los Angeles.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Come farsi lasciare in 10 giorni

Kate Hudson e Matthew McConaughey in una commedia romantica. Una giornalista seduce un pubblicitario con l'intenzione di farsi lasciare, ma la magia dell'amore cambiera' le carte in tavola.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

November - I cinque giorni dopo il Bataclan

Jean Dujardin nella pellicola che ricostruisce le indagini sugli attentati del 2015. Fred, un poliziotto dell'antiterrorismo, deve trovare i fuggitivi piu' ricercati di Francia

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il tuttofare

Sergio Castellitto e' il principe del foro nella commedia di Valerio Attanasio. Un giovane praticante in legge sogna un contratto in un prestigioso studio ma finira' in un mare di guai

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Blackhat

Michael Mann dirige Chris Hemsworth in un thriller 'digitale'. Gli attacchi di un misterioso hacker convincono l’Fbi a servirsi di Nick Hathaway, pirata informatico rinchiuso in prigione.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Vangelo Secondo Maria

Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann sono i protagonisti di Vangelo Secondo Maria nuovo film Sky Original. Una storia di amore universale, antica e al contempo originalissima diretta da Paolo Zucca e tratta dall’omonimo romanzo di Barbara Alberti.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)