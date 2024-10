Guida TV Sky Cinema e NOW: La guerra del Tiburtino III, Sabato 26 Ottobre 2024

Sabato 26 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, Ben Affleck è protagonista e regista di La legge della notte, un noir che ci porta negli anni del proibizionismo. La storia segue un veterano della Prima guerra mondiale che, ribellandosi agli insegnamenti paterni, intraprende la strada del crimine. Con una sceneggiatura che esplora il lato oscuro dell’America di quegli anni, il film si caratterizza per un’atmosfera intensa e ricca di tensione. Alle 21:15 su Sky Cinema Due HD, è in onda Gloria!, il primo lungometraggio di Margherita Vicario, artista poliedrica che qui veste i panni di regista. Ambientato a Venezia alla fine del 1700, racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento unico e visionario, capace di creare una musica destinata a superare le barriere del tempo. Un racconto affascinante che unisce storia e melodia, per un film che promette emozioni e riflessioni. Sky Cinema Collection HD alle 21:15 propone La guerra del Tiburtino III, una commedia originale diretta da Luna Gualano, disponibile dal 26 ottobre. Quando un piccolo asteroide precipita in una periferia romana, i comportamenti degli abitanti cambiano in modo bizzarro, dando vita a una serie di situazioni inaspettate e surreali, tra fantascienza e comicità.

Alle 21:00 su Sky Cinema Family HD, si può seguire Il richiamo della foresta, un'avventura tratta dal celebre romanzo di Jack London. Il film racconta la storia di Ryann, una bambina che, durante le vacanze dal nonno nel Montana, si prende cura di un lupo ferito, con il sogno di portarlo a Boston. Con Christopher Lloyd, il film offre un racconto emozionante sull’amicizia e la natura selvaggia. Sky Cinema Action HD alle 21:00 manda in onda Spider-Man: Far from Home, il cinecomic campione di incassi con Tom Holland, Jake Gyllenhaal e Samuel L. Jackson. Dopo gli eventi di Endgame, Peter Parker parte per una vacanza in Europa, ma si trova ad affrontare gli Elementali e a collaborare con un misterioso eroe di una terra parallela. Un’avventura mozzafiato ricca di azione e colpi di scena. Su Sky Cinema Suspense HD, alle 21:00, c'è Ted Bundy - Fascino criminale, un biopic diretto da Joe Berlinger che vede Zac Efron nei panni del famigerato serial killer. La storia è raccontata dal punto di vista della sua fidanzata, interpretata da Lily Collins, che cerca di conciliare l'uomo che ama con le accuse agghiaccianti che lo riguardano. Un film che esplora il lato oscuro della mente umana e la manipolazione psicologica.

Sky Cinema Romance HD alle 21:00 propone Cuori ribelli, un dramma romantico diretto da Ron Howard con Tom Cruise e Nicole Kidman. Ambientato a cavallo tra Irlanda e Stati Uniti, racconta la storia di due giovani irlandesi che, in cerca di una nuova vita a Boston, affrontano difficoltà e sfide, trovando amore e speranza. Un film che mescola storia, passione e avventura.Alle 21:00 su Sky Cinema Drama HD, non perdere L'uomo dei sogni con Kevin Costner. Questo film a tinte fantastiche racconta la storia di un contadino che, ispirato da una voce misteriosa, costruisce un campo da baseball nel suo terreno, dando vita a un luogo dove i campioni del passato possono tornare a giocare. Una storia che parla di sogni, redenzione e del potere della fede. Su Sky Cinema Comedy HD, alle 21:00, va in onda Mai Stati Uniti, una commedia di Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme e Ambra Angiolini. Cinque sconosciuti scoprono di essere figli dello stesso padre e, per ricevere l'eredità, devono esaudire la sua ultima volontà: spargere le sue ceneri in Arizona. Tra equivoci e situazioni divertenti, il film offre uno sguardo ironico sulle relazioni familiari.

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno +24 HD trovi nuovamente Hanno ucciso l'Uomo Ragno, con gli episodi 5 e 6. La serie racconta il tentativo di Max e Mauro di realizzare un album degli 883, affrontando sfide e nostalgia tra Milano e Pavia, in una narrazione che mescola musica e amicizia. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, è in programmazione Spencer, con Kristen Stewart nei panni della Principessa Diana. Ambientato nel Natale del 1991 a Sandringham, il film esplora la decisione di Diana di porre fine al matrimonio con Carlo, offrendo un ritratto intimo e toccante della "principessa del popolo".

