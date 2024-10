Guida TV Sky Cinema e NOW: Race for Glory - Audi vs Lancia, Lunedi 28 Ottobre 2024

Lunedi 28 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 (canale 301) e su Sky Cinema Drama HD alle 21:45 (canale 308), trovi Race for Glory - Audi vs Lancia, un biopic diretto da Stefano Mordini, che ripercorre la storica rivalità tra due scuderie automobilistiche leggendarie. Protagonisti Riccardo Scamarcio e Daniel Bruhl, il film è ambientato nel 1983, anno in cui Cesare Fiorio, direttore sportivo della Lancia, decide di sfidare l'imbattibile team Audi nel Campionato mondiale di rally. La pellicola cattura l’adrenalina e la competizione senza esclusione di colpi tra due squadre che hanno scritto la storia del motorsport, mostrando non solo le corse, ma anche i retroscena e le dinamiche umane di quel periodo. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 (canale 302), va in onda Irrational Man, un'opera di Woody Allen che unisce elementi di commedia e thriller psicologico. Joaquin Phoenix interpreta Abe Lucas, un docente di filosofia che, dopo aver toccato il fondo emotivo e professionale, trova un inaspettato scopo nella vita compiendo un gesto drammatico e sconvolgente. L’incontro con una studentessa, interpretata da Emma Stone, complica ulteriormente la sua vita, portando a riflessioni sulla moralità e il senso dell'esistenza, in un mix di ironia e profondità tipico dello stile di Allen. Per chi ama il genere horror con un tocco di humor, su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 (canale 303), c’è Renfield, un fanta-horror che vede protagonisti Nicholas Hoult e Nicolas Cage. La storia si concentra su Renfield, lo storico servitore di Dracula, che decide di liberarsi dalla schiavitù del suo padrone per cercare un’esistenza normale. Tuttavia, il leggendario vampiro non è disposto a lasciarlo andare facilmente, e inizia una spietata caccia. Il film gioca con i toni del grottesco e del dark comedy, offrendo un’interpretazione divertente e irriverente del mito del vampiro.

Se preferisci una serata di divertimento leggero, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 (canale 304) viene trasmesso Mean Girls, una commedia che è diventata un cult generazionale. La sedicenne Cady Heron, interpretata da Lindsay Lohan, si ritrova a navigare le dinamiche sociali di un liceo americano dopo essere cresciuta in Africa. Entrata nel gruppo delle "Plastics", le ragazze più popolari della scuola, Cady finisce per innamorarsi di Aaron, l'ex fidanzato della leader Regina George. Questo scatenerà una serie di eventi imprevedibili e di lotte per il potere tra adolescenti, in una storia che riflette con ironia il mondo delle high school americane. Per chi ama l'azione, su Sky Cinema Action HD alle 21:00 (canale 305), è in programma San Andreas, un disaster-movie mozzafiato. Dwayne Johnson interpreta Ray, un esperto pilota di elicotteri che, a seguito di un devastante terremoto in California, parte insieme alla sua ex moglie Emma (Carla Gugino) alla ricerca della loro figlia Blake, intrappolata a San Francisco. Tra edifici che crollano, onde gigantesche e scenari apocalittici, il film mantiene alta la tensione e l'adrenalina, raccontando una storia di sopravvivenza e coraggio familiare. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 (canale 306), c'è Nella valle della violenza, un western in cui la vendetta è protagonista. Ethan Hawke interpreta Paul, un misterioso vagabondo che, dopo aver subito un grave torto, attraversa il deserto per raggiungere una cittadina mineraria e vendicarsi. Ad ostacolarlo trova John Travolta, che interpreta lo sceriffo del luogo, in un film che unisce la tensione del western classico a un'ambientazione cupa e desolata.

Per una serata più romantica, su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 (canale 307), puoi vedere Kate & Leopold, una commedia sentimentale con Hugh Jackman e Meg Ryan. La storia ruota intorno a Leopold, un duca dell’Ottocento che viene catapultato nella moderna New York attraverso un portale temporale. L’incontro con Kate, una brillante donna in carriera, darà vita a una storia d'amore fuori dal tempo, con dialoghi spiritosi e un mix di ironia e dolcezza. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 (canale 309), Marco Giallini ed Elio Germano sono i protagonisti di Io sono Tempesta, diretto da Daniele Luchetti. La storia segue Numa Tempesta, un ricco uomo d'affari condannato ai servizi sociali per frode fiscale. Durante la pena, incontra Bruno, un padre in difficoltà, e un gruppo di senzatetto che mettono alla prova la sua visione cinica della vita. Tra umorismo e riflessione sociale, il film esplora la possibilità di redenzione e i contrasti tra ricchezza e povertà.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 (canale 310), torna Vi presento Joe Black, un dramma romantico con Brad Pitt e Anthony Hopkins. La pellicola racconta di William Parrish, un magnate che vede la propria vita sconvolta dall’arrivo di Joe Black, un misterioso giovane che si rivela essere la Morte incarnata. Joe si innamora della figlia di William, interpretata da Claire Forlani, in una storia che esplora i temi dell'amore, della vita e della morte, avvolta in un'atmosfera sospesa tra il reale e il sovrannaturale. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 (canale 311), Palombella rossa di Nanni Moretti offre una riflessione pungente sulla crisi del comunismo. Il protagonista, Michele Apicella, un dirigente del Partito Comunista Italiano, perde la memoria in seguito a un incidente e cerca di ricostruire il suo passato durante una partita di pallanuoto. Attraverso i dialoghi surreali e i momenti di introspezione, Moretti traccia un ritratto ironico e malinconico dell’Italia degli anni Ottanta.

