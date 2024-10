Guida TV Sky Cinema e NOW: A.C.A.B.: All Cops Are Bastards, Giovedi 31 Ottobre 2024

Giovedi 31 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 (canale 301), andrà in onda A.C.A.B.: All Cops Are Bastards, diretto da Stefano Sollima. Il film vede protagonisti Pierfrancesco Favino, Marco Giallini e Filippo Nigro nel ruolo di tre celerini italiani, reduci dal G8 di Genova, e racconta le complesse dinamiche tra polizia e cittadini. Su Sky Cinema Due HD (canale 302), sempre alle 21:15, potrai seguire Il piacere è tutto mio, una commedia romantica dove Emma Thompson interpreta Nancy, una vedova che esplora la propria sessualità con il giovane gigolò interpretato da Daryl McCormack.

Per chi ama l’horror, su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 (canale 303) sarà trasmesso Five Nights at Freddy's, ispirato all'omonima serie di videogiochi e caratterizzato da un intreccio di misteri e suspense. Nel cast Josh Hutcherson e Matthew Lillard affrontano enigmi inquietanti, in una storia ricca di colpi di scena. Se cerchi invece un’avventura per tutta la famiglia, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 (canale 304) troverai Jumanji - The Next Level, con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan in un’entusiasmante sequenza di pericoli fantastici.

Per gli appassionati d’azione, Sky Cinema Action HD alle 21:00 (canale 305) propone I mercenari - The Expendables, diretto da Sylvester Stallone e con un cast stellare che include Jason Statham, Dolph Lundgren, Mickey Rourke e Bruce Willis, impegnati in una missione per rovesciare una dittatura in Centro America. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 (canale 306), invece, verrà trasmesso Black Mass - L'ultimo gangster, con Johnny Depp nella parte del famigerato gangster Whitey Bulger.

Se preferisci una commedia romantica, sintonizzati su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 (canale 307) per Divorzio a Las Vegas, dove Andrea Delogu e Giampaolo Morelli interpretano due vecchi amici costretti a rivedersi per annullare un matrimonio impulsivo celebrato a Las Vegas. Per chi invece cerca un racconto profondo e delicato, su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 (canale 308) andrà in onda I limoni d'inverno, diretto da Caterina Carone con Christian De Sica e Teresa Saponangelo, una storia di reciproco supporto e comprensione tra due vicini di casa.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) e Sky Cinema Due +24 HD (canale 311), entrambi alle 21:15, saranno disponibili rispettivamente School of Mafia, una commedia con Nino Frassica e Paola Minaccioni, e Il tenente ottomano, un dramma storico con Ben Kingsley e Josh Hartnett ambientato alla vigilia della Grande Guerra.

A.C.A.B.: All Cops Are Bastards

Pierfrancesco Favino, Marco Giallini e Filippo Nigro nella pellicola di Stefano Sollima. Reduci dal G8 di Genova, 3 celerini affrontano l'odio dei cittadini e una vita privata allo sbando.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il piacere è tutto mio

Una brillante Emma Thompson divide la scena con Daryl McCormack in una commedia romantica sulla “sex positivity". Nancy, vedova matura e insoddisfatta, ingaggia un giovane gigolo' per vivere la sua prima esperienza appagante.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Five Nights at Freddy's

Fantasmi, traumi irrisolti e misteri angosciosi nel film horror targato Blumhouse, ispirato all'omonima serie di videogiochi. Nel cast Josh Hutcherson (Hunger Games) e Matthew Lillard (Scary Movie).

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Jumanji - The Next Level

Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan nel sequel campione d’incassi. Spencer si rituffa dentro Jumanji e i suoi amici sfidano pericoli ignoti per riportarlo indietro.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

I mercenari - The Expendables

Action esplosivo di e con Sylvester Stallone. Un manipolo di mercenari deve rovesciare una dittatura in Centro America. Nel cast Mickey Rourke, Jason Statham, Dolph Lundgren e Bruce Willis.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Black Mass - L'ultimo gangster

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Divorzio a Las Vegas

Andrea Delogu, Giampaolo Morelli, Ricky Memphis e Gianmarco Tognazzi in una commedia on the road. Elena e Lorenzo tornano in Nevada per cancellare le nozze siglate in vacanza a 18 anni.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

I limoni d'inverno

Delicata pellicola di Caterina Carone con Christian De Sica e Teresa Saponangelo. Tra due vicini di casa nasce un dialogo profondo che permetterà loro di aiutarsi l'un l'altra.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il tenente ottomano

L'amore in tempo di guerra in un dramma con Ben Kingsley e Josh Hartnett. Alla vigilia della Grande Guerra, un'infermiera lascia l'America per una missione medica nell'Impero turco

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

School of Mafia

Nino Frassica, Paola Minaccioni ed Emilio Solfrizzi nella commedia di Alessandro Pondi. Tre rampolli della malavita newyorkese vengono spediti in Sicilia per ricevere 'lezioni di mafia'.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

