Guida TV Sky Cinema e NOW: The Jackal, Sabato 2 Novembre 2024

Sabato 2 Dicembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 (canale 301) va in onda The Jackal, thriller ispirato al romanzo di Frederick Forsyth, con Bruce Willis e Richard Gere. La storia ruota attorno a un assassino professionista, assoldato dalla mafia russa per eliminare un'importante figura politica americana, che conduce a un confronto ad alta tensione tra cacciatore e preda. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 (canale 302) troviamo The Independent: Complotto per la Casa Bianca, un film targato Sky Original con John Cena e Brian Cox. In un intricato intreccio politico, una giovane giornalista scopre una cospirazione che minaccia di influenzare le elezioni presidenziali, costringendola a confrontarsi con le forze potenti e oscure che operano dietro le quinte. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD (canale 303) va in onda 2 Fast 2 Furious, primo sequel della saga diretto da John Singleton, in cui Paul Walker, ex poliziotto, si infiltra in una gang di narcotrafficanti, vivendo ad alta velocità e sotto falsa identità per incastrare il boss.

In prima serata su Sky Cinema Family HD alle 21:00 (canale 304) è in programma The Family Holiday, una commedia natalizia in cui Donald, in debito con la malavita, deve dimostrare di essere un padre amorevole per ereditare l'immensa fortuna di famiglia, regalando momenti di riflessione e risate. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 (canale 305) c’è The Misfits, action movie con Pierce Brosnan e Tim Roth, dove un famoso ladro, evaso di prigione, si unisce a una banda di rapinatori per vendicarsi dell’uomo che lo ha incastrato, promettendo colpi di scena e avventure adrenaliniche. Sky Cinema Suspense HD propone alle 21:00 (canale 306) Nine Bullets: Fuga per la libertà, con Lena Headey e Sam Worthington. Un'ex ballerina di burlesque si ritrova in un pericoloso viaggio on the road per aiutare un ragazzino in fuga da un boss, con documenti che potrebbero cambiarne la vita per sempre.

Alle 21:00 su Sky Cinema Romance HD (canale 307) va in onda L'ora più bella, con Gemma Arterton e Bill Nighy, che ci porta nella Londra della Seconda Guerra Mondiale, dove una sceneggiatrice viene incaricata di realizzare un film di propaganda per sostenere il morale della popolazione sotto i bombardamenti nazisti. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 (canale 308) troviamo Eravamo bambini, un racconto di vendetta e innocenza perduta. Lorenzo Richelmy e Alessio Lapice interpretano quattro amici che si rincontrano vent’anni dopo aver assistito a un crimine, le cui vite si intrecciano nuovamente in modo intenso e drammatico. Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 (canale 309) propone Lockdown all'italiana, una commedia diretta da Enrico Vanzina, in cui Ezio Greggio e Paola Minaccioni interpretano due coppie in crisi costrette alla convivenza forzata durante il lockdown, offrendo uno spaccato ironico e riflessivo sul periodo della pandemia.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 (canale 310) torna Hanno Ucciso l'Uomo Ragno - Finale di Stagione, che racconta l’ascesa degli 883 e il dietro le quinte del successo di Max e Mauro, dalla hit dell’estate all'atteso concerto all’Aquafan di Riccione.

Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 (canale 311) troviamo Atlas, diretto da Niccolò Castelli, con Matilda De Angelis, nel ruolo di una donna che deve affrontare il dolore dopo un attentato che ha cambiato la sua vita, in un racconto di resistenza e rinascita sullo sfondo dei monti del Marocco.

