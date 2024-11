Guida TV Sky Cinema e NOW: Drive-Away Dolls, Domenica 3 Novembre 2024

Domenica 3 Dicembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD trasmetterà alle 21:15 (canale 301) Un paese quasi perfetto, una commedia con Fabio Volo, Silvio Orlando e Miriam Leone. Il film racconta la storia di tre amici di un piccolo borgo della Basilicata che cercano di rilanciare l’economia locale aprendo una fabbrica, ma si trovano a dover convincere un medico a trasferirsi per realizzare il loro progetto. Su Sky Cinema Due HD (canale 302) alla stessa ora, va in onda Drive-Away Dolls, il debutto solista alla regia di Ethan Coen. La trama segue due ragazze in viaggio verso la Florida che scoprono un misterioso bottino nascosto nella loro auto, dando il via a una serie di avventure che coinvolgono anche Matt Damon e Pedro Pascal. Alle 21:15, Sky Cinema Collection HD (canale 303) presenta The Fast and the Furious: Tokyo Drift, terzo capitolo della famosa saga, ambientato sulle strade di Tokyo e con nuovi protagonisti che si immergono nel mondo delle corse clandestine e della cultura giapponese.

Sky Cinema Family HD (canale 304) propone, alle 21:00, E.T. - L'Extra terrestre di Steven Spielberg, un classico della fantascienza che racconta la storia di un bambino che scopre e protegge un alieno smarrito, cercando di aiutarlo a tornare a casa. Su Sky Cinema Action HD (canale 305), alle 21:00, troviamo Unknown - Senza identità, un thriller con Liam Neeson e Diane Kruger. Ambientato a Berlino, segue un medico che, dopo un incidente, scopre che la sua identità è stata rubata e lotta per dimostrare chi è veramente. Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00 manda in onda Lady in the Water di M. Night Shyamalan, un fantasy con Paul Giamatti e Bryce Dallas Howard. Il film ruota intorno a una creatura magica emersa dalla piscina di un condominio, portando alla luce un mistero soprannaturale.

Alle 21:00, su Sky Cinema Romance HD (canale 307), va in onda The Words, con Bradley Cooper, Jeremy Irons e Dennis Quaid. Il film esplora i temi di narrazione e plagio, quando un romanziere pubblica il diario di un altro uomo e si trova a fare i conti con le conseguenze del suo successo. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308), alle 21:00, viene trasmesso La chimera, diretto da Alice Rohrwacher. Presentato a Cannes, racconta la storia di un giovane archeologo inglese che si trova coinvolto in un traffico illegale di reperti antichi, con un cast che include Isabella Rossellini. Sky Cinema Comedy HD (canale 309) propone, sempre alle 21:00, Star System - Se non ci sei non esisti, una commedia con Simon Pegg e Kirsten Dunst. Un giornalista, assunto da una prestigiosa rivista di gossip, esplora il lato nascosto della fama e di Hollywood.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15 è previsto The Jackal, ispirato al romanzo di Frederick Forsyth, con Bruce Willis e Richard Gere, un thriller in cui un killer su commissione della mafia russa deve eliminare un’importante figura politica americana, innescando una caccia all’uomo avvincente. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15 andrà in onda The Independent: Complotto per la Casa Bianca, un thriller originale Sky in cui una giovane giornalista svela una cospirazione che coinvolge un candidato alla presidenza americana, con John Cena e Brian Cox.

