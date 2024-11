Guida TV Sky Cinema NOW | Dall'alto di una fredda torre, Mercoledi 6 Novembre 2024

Mercoledi 6 Novembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno HD (canale 301), va in onda Dall'alto di una fredda torre, un dramma intenso con Edoardo Pesce e Vanessa Scalera. Il film esplora la tragedia di una famiglia stravolta dalla scoperta di una grave malattia che colpisce entrambi i genitori, costretti a una scelta impossibile in cui solo uno potrà sopravvivere. Su Sky Cinema Due HD (canale 302), sempre alle 21:15, ti aspetta il celebre Il paziente inglese, vincitore di ben 9 Oscar e 2 Golden Globe. Ambientato in Toscana durante la Seconda Guerra Mondiale, la pellicola racconta la struggente storia di un’infermiera e del suo enigmatico paziente, interpretato da Ralph Fiennes, con Juliette Binoche e Willem Dafoe. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD (canale 303), gli amanti dell'azione potranno gustare Fast & Furious 6, con Vin Diesel, Paul Walker e Dwayne 'The Rock' Johnson. In questa avventura, Dominic e la sua squadra si riuniscono per affrontare un gruppo di piloti criminali in una lotta serrata per proteggere i propri cari.

Sky Cinema Family HD (canale 304), alle 21:00, propone il film d'animazione Tartarughe Ninja - Caos mutante, che racconta le origini delle Teenage Mutant Ninja Turtles in una storia piena di azione, humor e straordinari effetti visivi, ideale per tutta la famiglia. Alle 21:00 su Sky Cinema Action HD (canale 305), va in onda I predatori dell'arca perduta, il primo film della saga di Indiana Jones. Harrison Ford interpreta l'archeologo che affronta mille pericoli nel tentativo di recuperare l’Arca dell’Alleanza, offrendo un mix perfetto di avventura e azione. Su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) e Sky Cinema Romance HD (canale 307), alle 21:00, troviamo la commedia romantica Prima ti sposo poi ti rovino dei fratelli Coen, con George Clooney e Catherine Zeta-Jones. La trama segue la storia di una donna che cerca vendetta sposando proprio l’avvocato che l’ha rovinata.

Alle 21:00 su Sky Cinema Drama HD (canale 308), il film Saint Judy narra la storia vera dell’avvocato Judy Wood, interpretata da Michelle Monaghan, che ha cambiato il diritto d’asilo negli Stati Uniti difendendo una donna afgana in cerca di protezione. Sky Cinema Comedy HD (canale 309), sempre alle 21:00, presenta la commedia di Checco Zalone Tolo Tolo, in cui il protagonista fugge in Africa per sfuggire ai suoi debiti, solo per trovarsi coinvolto in una serie di situazioni comiche e riflessive. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310), viene trasmesso Hulk, diretto da Ang Lee, con Eric Bana nel ruolo di Bruce Banner, un fisico che si trasforma in un mostro verde dopo un incidente scientifico. Questa versione cinematografica racconta le origini del famoso eroe della Marvel.

Infine, su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311), sempre alle 21:15, il film Non odiare offre una storia toccante con Alessandro Gassmann. Diretto da Mauro Mancini, esplora il dilemma morale di un chirurgo ebreo che, scoprendo una svastica sul petto di un paziente in fin di vita, deve affrontare i suoi conflitti interiori e il peso delle sue scelte.



Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Dall'alto di una fredda torre

Edoardo Pesce e Vanessa Scalera in una toccante pellicola. La normalita' di una famiglia viene spezzata quando si scopre che entrambi i genitori sono malati e solo uno puo' essere salvato

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il paziente inglese

9 Oscar e 2 Golden Globe all’intenso dramma con Ralph Fiennes, Juliette Binoche e Willem Dafoe. Toscana, 2a guerra mondiale: un'infermiera accudisce un uomo che nasconde un tragico segreto.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Fast&Furious 6

Sesto capitolo della saga action con Vin Diesel, Paul Walker, 'The Rock' e Michelle Rodriguez. Dominic e Brian riuniscono la vecchia squadra per contrastare una banda di piloti criminali.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Tartarughe Ninja - Caos mutante

Uno strabiliante action d'animazione targato Nickelodeon, che racconta la genesi delle mitiche Teenage Mutant Ninja Turtles.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

I predatori dell'arca perduta

Primo capitolo della saga con Harrison Ford, ideata da George Lucas e diretta da Steven Spielberg. Anni 30: l'archeologo Indiana Jones parte alla ricerca dell'Arca dell'Alleanza.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Hai mai avuto paura?

George Clooney e Catherine Zeta-Jones in un'esplosiva commedia romantica dei fratelli Coen. Una donna, che colleziona mariti per denaro, si vendica sposando l'avvocato che l'ha incastrata.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Prima ti sposo poi ti rovino

George Clooney e Catherine Zeta-Jones in un'esplosiva commedia romantica dei fratelli Coen. Una donna, che colleziona mariti per denaro, si vendica sposando l'avvocato che l'ha incastrata.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Saint Judy

Michelle Monaghan nella vera storia di Judy Wood, l'avvocato che ha cambiato la legge sul diritto d'asilo negli Usa. Assunta in uno studio di Los Angeles, si batte per una donna afgana.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Tolo Tolo

Checco Zalone dirige e interpreta la commedia campione d'incassi scritta con Paolo Virzi. Inseguito dai creditori, Checco fugge in Africa, ma una guerra ne scombina i programmi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Hulk

Ang Lee dirige Eric Bana e Jennifer Connelly nel film sul personaggio della Marvel. Dopo un incidente in laboratorio, un fisico si trasforma in un enorme mostro verde dalla forza sovrumana.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Non odiare

Alessandro Gassmann, premiato a Venezia, nell'opera prima di Mauro Mancini. Un chirurgo ebreo lascia morire un uomo per una svastica tatuata sul petto, ma viene travolto dai sensi di colpa.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)