Guida TV Sky Cinema e NOW: 65 - Fuga dalla Terra, Venerdi 8 Novembre 2024

Venerdi 8 Novembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 (canale 301) Adam Driver è il protagonista di "65 - Fuga dalla Terra", un fanta-action prodotto da Sam Raimi. La trama segue due superstiti di un'astronave che si trovano catapultati sulla Terra di 65 milioni di anni fa, in un'epica lotta per la sopravvivenza. Su Sky Cinema Due HD sempre alle 21:15 (canale 302), andrà in onda "The Tree of Life", diretto da Terrence Malick e vincitore della Palma d'Oro a Cannes nel 2011. Con un cast che include Brad Pitt, Sean Penn e Jessica Chastain, il film è un poetico viaggio che esplora i misteri della vita e le complesse dinamiche familiari. Gli appassionati di azione possono sintonizzarsi su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 (canale 303) per "Fast X", l'ultimo capitolo della saga Fast and Furious. Dominic Toretto (Vin Diesel) e la sua "famiglia" affrontano un nemico assetato di vendetta che minaccia tutto ciò che hanno di più caro.

Alle 21:00 su Sky Cinema Family HD (canale 304), "Paddington 2" accompagna l'adorabile orsetto in un'avventura rocambolesca: dovrà inseguire un misterioso ladro che ha rubato un prezioso libro destinato alla sua amata zia Lucy. Hugh Grant aggiunge un tocco di stile e divertimento al cast. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 (canale 305), Steve McQueen brilla in "Bullitt", un poliziesco leggendario vincitore dell'Oscar per il miglior montaggio. La storia segue il tenente Frank Bullitt nella sua missione di proteggere un testimone chiave. "Diabolik chi sei?" va in onda su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 (canale 306). Il capitolo conclusivo della trilogia dei Manetti Bros. vede Giacomo Gianniotti, Miriam Leone e Monica Bellucci in un intreccio con Diabolik e l'ispettore Ginko contro una banda di criminali.

Alle 21:00 su Sky Cinema Romance HD (canale 307) troviamo "Il truffacuori", con Romain Duris e Vanessa Paradis. Un playboy professionista, incaricato di sabotare relazioni sentimentali, affronta una sfida che potrebbe cambiare la sua vita. Per chi cerca emozioni profonde, "Cento Domeniche" di e con Antonio Albanese sarà trasmesso su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 (canale 308), raccontando le vicende di piccoli risparmiatori vittime di un crack bancario. "Un fantastico via vai", con Leonardo Pieraccioni, è la proposta di Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 (canale 309). La storia segue un quarantenne che, dopo una crisi coniugale, si trova a convivere con quattro studenti, riscoprendo la giovinezza.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 (canale 310) torna "Rapina a Stoccolma", con Ethan Hawke e Noomi Rapace, ispirato al caso che ha dato origine alla Sindrome di Stoccolma. Infine, Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 (canale 311) propone "Nuovomondo" di Emanuele Crialese, con Charlotte Gainsbourg, che racconta il viaggio di una famiglia siciliana degli inizi del '900 verso l'America, tra sogni e difficoltà.

