Guida TV Sky Cinema e NOW: Il gladiatore, Domenica 10 Novembre 2024

Domenica 10 Novembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 (canale 301) viene proposto Il gladiatore, il celebre film di Ridley Scott che ha conquistato 5 Oscar. Ambientato nell'antica Roma, la pellicola narra la storia di Maximus Decimus Meridius (Russell Crowe), un generale romano tradito dall'imperatore Commodo (Joaquin Phoenix), che ordina lo sterminio della sua famiglia. Ridotto in schiavitù e costretto a combattere come gladiatore, Maximus si trasforma in un eroe capace di sfidare l'oppressione e brama vendetta contro chi gli ha tolto tutto. Il film mescola epiche scene d'azione, potenti emozioni e intrighi politici, rendendolo un'esperienza indimenticabile. Alle 21:15 su Sky Cinema Due HD (canale 302) va in onda 3/19 di Silvio Soldini, che vede protagonista Kasia Smutniak nel ruolo di Camilla, un'avvocatessa di successo la cui vita cambia radicalmente quando assiste a un tragico incidente che causa la morte di un giovane immigrato. Il senso di responsabilità e i rimorsi la spingono a intraprendere un percorso interiore per capire il valore della vita, affrontando il dolore e la colpa in una società spesso indifferente. Il film esplora la fragilità umana e le difficoltà di connettersi con l'altro. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 (canale 303) viene proiettato L'uomo che sapeva troppo, un capolavoro di Alfred Hitchcock con James Stewart e Doris Day. Durante una vacanza in Marocco, il dottor Ben McKenna e sua moglie Jo vengono involontariamente coinvolti in un complotto internazionale quando un agente in fin di vita affida loro un segreto scottante. Da quel momento, la coppia si ritrova a dover salvare il proprio figlio rapito, affrontando situazioni di suspense e pericolo. Con il classico stile hitchcockiano, il film mantiene alta la tensione fino alla memorabile scena dell'Albert Hall.

Alle 21:00 su Sky Cinema Family HD (canale 304) troviamo The Twilight Saga: Eclipse, il terzo capitolo della saga che vede protagonisti Bella Swan (Kristen Stewart), Edward Cullen (Robert Pattinson) e Jacob Black (Taylor Lautner). In questo episodio, la giovane Bella si ritrova al centro di un conflitto tra vampiri e licantropi mentre un esercito di "NeoNati" minaccia la sicurezza di Forks. Al contempo, è costretta a prendere una decisione sul suo futuro sentimentale e sulla sua trasformazione. Il film, ricco di azione e romanticismo, esplora il sacrificio e la lealtà. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00, 800 eroi racconta una storia vera ambientata nel 1937 durante l'invasione giapponese di Shanghai. Un piccolo gruppo di soldati cinesi si barrica in un magazzino, lottando eroicamente contro le forze nemiche per difendere la città. Il film, che ha ottenuto il maggiore incasso globale nel 2020, cattura l'intensità e il sacrificio dei protagonisti in una rappresentazione toccante e drammatica di una resistenza coraggiosa contro un nemico soverchiante. Alle 21:00 su Sky Cinema Suspence HD troviamo Little Dixie, un thriller che vede Frank Grillo nei panni di Doc, un ex agente delle forze speciali che deve proteggere la figlia dopo che la fragile tregua tra il governo e un potente cartello della droga viene infranta. La pellicola, carica di tensione e azione, esplora le conseguenze di decisioni pericolose e l'amore di un padre pronto a tutto pur di salvare la sua famiglia.

Sky Cinema Romance HD alle 21:00 presenta Beata te, una commedia Sky Original con Serena Rossi nei panni di Marta, una donna che riceve la visita di un Arcangelo (Fabio Balsamo) con l'annuncio di un figlio in arrivo. Marta ha solo 14 giorni per decidere il proprio destino e affronta questa scelta con umorismo e riflessione, esplorando le sfide e i dubbi che accompagnano il desiderio di maternità. Alle 21:00 su Sky Cinema Drama HD viene trasmesso Captain Fantastic, che racconta la vita di Ben (Viggo Mortensen), un padre anticonformista che ha cresciuto i suoi sei figli in una foresta isolata, educandoli in modo non convenzionale. Tuttavia, la morte della moglie costringe la famiglia a confrontarsi con il mondo moderno e le sue convenzioni, mettendo in discussione le proprie credenze. Il film esplora il significato di famiglia, libertà e i compromessi della società contemporanea. Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 propone La donna esplosiva, una divertente commedia anni '80. Due ragazzi impacciati con le ragazze, interpretati da Anthony Michael Hall e Ilan Mitchell-Smith, decidono di creare la donna perfetta (Kelly LeBrock) grazie al computer. Ne nasceranno situazioni rocambolesche e surreali, con momenti esilaranti e una riflessione sull'autostima e il desiderio di essere accettati.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 viene riproposto Gli ultimi saranno ultimi, mentre Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 propone Il gusto delle cose, ambientato nella Francia del 1800 e con Benoit Magimel e Juliette Binoche.

Il gladiatore

Russell Crowe e Joaquin Phoenix nel capolavoro di Ridley Scott vincitore di 5 Oscar. Dopo lo sterminio della sua famiglia, il generale Maximus viene catturato per combattere al Colosseo.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

3/19

Silvio Soldini dirige Kasia Smutniak in una pellicola sulla responsabilità verso il prossimo. La vita di un'avvocatessa viene sconvolta quando assiste alla morte di un giovane immigrato.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

L'uomo che sapeva troppo

Geniale thriller di Alfred Hitchcock con James Stewart e Doris Day. Una coppia in vacanza in Marocco riceve confidenze top secret da un agente colpito a morte. Oscar per la migliore canzone.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

The Twilight Saga: Eclipse

Terzo capitolo con Kirsten Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner. Mentre un esercito di 'NeoNati' costringe vampiri e licantropi all'alleanza, Bella deve scegliere tra Edward e Jacob.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

800 eroi

Il maggiore incasso globale del 2020 è l’action che ricostruisce l'attacco giapponese a Shanghai. 1937: un manipolo di soldati cinesi oppone una strenua resistenza all'invasione nipponica.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Little Dixie

Frank Grillo ed Eric Dane in un thriller adrenalinico. Quando la tregua con il cartello della droga viene meno, un ex agente delle forze speciali è costretto a proteggere la figlia.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Beata te

Serena Rossi e Fabio Balsamo nella commedia Sky Original di Paola Randi. Marta riceve la visita dell'Arcangelo che le annuncia l'arrivo di un figlio. Basteranno 14 giorni per decidere?

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Captain Fantastic

Miglior regia a Cannes (Un Certain Regard) per Matt Ross. Un padre ribelle (Viggo Mortensen) cresce i figli nella foresta; ma è costretto a fare i conti con la società dei consumi.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

La donna esplosiva

Teen-comedy anni 80 con Kelly LeBrock e Robert Downey Jr. Impacciati con le ragazze, due adolescenti creano la donna ideale al computer e vengono coinvolti in una rocambolesca avventura.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Gli ultimi saranno ultimi

Dramma sociale di Massimiliano Bruno con Paola Cortellesi e Alessandro Gassmann. La vita di una donna, licenziata perché incinta, si intreccia con quella di un poliziotto tormentato.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il gusto delle cose

La storia di un sodalizio tra un gastronomo e una cuoca che diventa un'appassionata love story ambientata nella Francia del 1800, con Benoit Magimel e Juliette Binoche. Miglior regia al Festival di Cannes 2023 per Tran Ahn Hung.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)