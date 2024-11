Guida TV Sky Cinema e NOW: The Fall Guy, Lunedi 11 Novembre 2024

Lunedi 11 Novembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 (canale 301) e alle 21:45 su Sky Cinema Action HD (canale 305), va in onda The Fall Guy, un thriller che vede protagonista un stuntman di Hollywood che, dopo un incidente che ha segnato la sua carriera, si trova coinvolto in un'intricata indagine. Quando una famosa star del cinema scompare misteriosamente, il nostro protagonista decide di investigare, ma si ritrova intrappolato in un complotto più grande di lui. Nel frattempo, dovrà anche affrontare i suoi demoni interiori e cercare di riconquistare l'amore della sua ex. Alle 21:15 su Sky Cinema Due HD (canale 302) è in programma Inception, un capolavoro di Christopher Nolan che ha conquistato 4 Oscar. Leonardo DiCaprio interpreta Dom Cobb, un ladro professionista che entra nei sogni altrui per rubare segreti. Cobb viene ingaggiato per un compito ancora più complesso: impiantare un'idea nella mente di un obiettivo, in quello che viene chiamato "inception". Ma la sua missione lo porta a confrontarsi con i fantasmi del suo passato, rischiando di perdere la propria sanità mentale. Un film visivamente straordinario, che sfida le leggi della realtà e gioca con i confini tra sogno e coscienza.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 (canale 303), La finestra sul cortile, il celebre thriller di Alfred Hitchcock, vede James Stewart nel ruolo di un fotoreporter costretto all'immobilità a causa di un incidente. Costretto a rimanere nella sua abitazione, spia i suoi vicini di casa e inizia a sospettare che uno di loro abbia commesso un omicidio. Con la magistrale interpretazione di Grace Kelly, il film esplora il voyeurismo e la paranoia, diventando un punto di riferimento per il genere thriller. Sky Cinema Family HD alle 21:00 (canale 304) trasmette Casper, una commedia fantastica che vede protagonisti Christina Ricci e Bill Pullman. Lungo il suo percorso in un castello infestato, un esperto di fantasmi e sua figlia fanno la conoscenza di Casper, il simpatico e tenero spettro di un bambino che, pur cercando di essere amichevole, finisce per creare situazioni esilaranti. Una pellicola che mescola humor e un po' di magia, perfetta per tutta la famiglia. Su Sky Cinema Suspence HD alle 21:00 (canale 306) va in onda K9 - Squadra Antidroga, un thriller dove Aaron Eckhart interpreta un agente di polizia che, dopo la morte del suo cane durante una sparatoria, giura vendetta. Con l'aiuto di un nuovo cane poliziotto, Rosser intraprende un'indagine rischiosa per smantellare una rete criminale. Un racconto ad alta tensione che mescola adrenalina e amicizia tra uomo e animale.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 (canale 307) viene trasmesso La donna per me, una commedia romantica che segue un ragazzo, interpretato da Andrea Arcangeli, che, assalito dai dubbi prima del matrimonio, si ritrova per magia in un'altra vita, dove la sua fidanzata non esiste più. Una storia che esplora il concetto di destino e le scelte che facciamo in amore, mescolando romanticismo e un pizzico di magia. Sky Cinema Drama HD offre alle 21:00 (canale 308) Ogni cosa è illuminata, il debutto alla regia di Liev Schreiber. Il film è una storia di crescita e identità, con Elijah Wood nei panni di un giovane americano che, per scoprire la verità sulla donna che salvò suo nonno dai nazisti, intraprende un viaggio in Ucraina. Un'avventura che si trasforma in una riflessione sulla memoria, la famiglia e la ricerca delle radici. Alle 21:00 su Sky Cinema Comedy HD (canale 309), va in onda Il Primo Natale, una commedia natalizia con Ficarra e Picone. I due protagonisti, un sacerdote e un ladro, si ritrovano improvvisamente catapultati nella Palestina del I secolo, proprio nel momento della nascita di Gesù. Un'irriverente avventura che mescola elementi storici e comici, in un racconto che cerca di portare un po' di magia e riflessione nel periodo natalizio.

Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 (canale 310) ripropone Il gladiatore, il capolavoro di Ridley Scott che ha vinto 5 Oscar. Russell Crowe interpreta Maximus, un generale romano che, dopo l'assassinio della sua famiglia, viene ridotto in schiavitù e costretto a combattere come gladiatore. Con il suo spirito di vendetta e il desiderio di giustizia, Maximus cerca di abbattere l'imperatore Commodus, interpretato da Joaquin Phoenix. Un film epico, intenso e ricco di azione. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 (canale 311), va in onda 3/19, un dramma diretto da Silvio Soldini con Kasia Smutniak. La vita di un'avvocatessa viene sconvolta quando assiste alla morte di un giovane immigrato, evento che la costringerà a riflettere sulla propria esistenza e sul suo ruolo nella società. Una pellicola che affronta temi di responsabilità, giustizia sociale e il rapporto con l'altro.

The Fall Guy

Reduce da un incidente che ha segnato la sua carriera, uno stuntman di Hollywood indaga sulla misteriosa scomparsa di una star del cinema e rimane coinvolto in un complotto, mentre cerca di riconquistare la sua ex.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA ACTION HD ore 21.45/canale 305))

Inception

4 Oscar al visionario action di Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio. Un uomo in grado di entrare nei sogni degli altri riceve un delicato incarico da un industriale.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

La finestra sul cortile

James Stewart e Grace Kelly nel thriller voyeuristico di Alfred Hitchcock. Un fotoreporter costretto all’immobilità spia i vicini del palazzo di fronte e diventa il testimone di un delitto.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Casper

Christina Ricci e Bill Pulman in una commedia fantastica. Un esperto di fantasmi e sua figlia, in missione in un castello, fanno la conoscenza di Casper, il tenero spettro di un bambino.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

K9 - Squadra Antidroga

Aaron Eckhart è pronto alla vendetta in un thriller con Stephen Lang. Quando il suo cane resta ucciso in una sparatoria, l'agente Rosser decide di indagare con l'aiuto di un nuovo segugio

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

La donna per me

Commedia con Andrea Arcangeli e Alessandra Mastronardi. Assalito dai dubbi prima delle nozze, un ragazzo si risveglia per magia in un'altra vita in cui la sua fidanzata non è mai esistita.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Ogni cosa è illuminata

Esordio alla regia di Liev Schreiber nel cult on the road con Elijah Wood. Un giovane americano intraprende un viaggio in Ucraina alla ricerca della donna che salvò suo nonno dai nazisti.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il Primo Natale

Ficarra e Picone nella commedia natalizia campione d’incassi. Un sacerdote insegue il ladro che ha rubato una reliquia. Per magia, i due si ritrovano in Palestina alla nascita di Gesu'

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Il gladiatore

Russell Crowe e Joaquin Phoenix nel capolavoro di Ridley Scott vincitore di 5 Oscar. Dopo lo sterminio della sua famiglia, il generale Maximus viene catturato per combattere al Colosseo.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

3/19

Silvio Soldini dirige Kasia Smutniak in una pellicola sulla responsabilità verso il prossimo. La vita di un'avvocatessa viene sconvolta quando assiste alla morte di un giovane immigrato.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)