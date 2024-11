Guida TV Sky Cinema e NOW: Nati Stanchi, Martedi 12 Novembre 2024

Martedi 12 Novembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 (canale 301) andrà in onda Nati stanchi, la prima commedia che ha portato al successo Ficarra e Picone. La storia segue due giovani siciliani, disoccupati e svogliati, che partecipano a concorsi pubblici e colloqui di lavoro con l'obiettivo preciso di farsi scartare. Attraverso il loro umorismo irresistibile e situazioni paradossali, il film offre uno spaccato ironico e riflessivo su temi come il precariato e l'assurdità del sistema lavorativo. Sky Cinema Due HD (canale 302) alle 21:15 trasmette Penguin Bloom, con Naomi Watts e Andrew Lincoln. Basato su una storia vera, il film narra la vicenda di Sam Bloom, una donna paralizzata in seguito a un incidente, che trova una nuova ragione di vita accudendo una gazza ferita. L'improbabile amicizia tra Sam e l'uccello, soprannominato Penguin, diventa un simbolo di speranza e di rinascita, mostrando come anche dalle situazioni più difficili possa emergere la forza per ricominciare. Il delitto perfetto è la proposta di Sky Cinema Collection HD alle 21:15 (canale 303). Questo raffinato capolavoro di Alfred Hitchcock, con Ray Milland e Grace Kelly, racconta la storia di un uomo che pianifica l'omicidio della sua ricca moglie. Per realizzare il suo piano, ricatta un vecchio conoscente affinché compia l'omicidio. Tuttavia, un imprevisto cambia tutto e inizia una spietata corsa contro il tempo. Hitchcock, con la sua maestria, tiene lo spettatore incollato fino all'ultimo istante.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 (canale 304), Ritorno al Futuro riporta in scena Michael J. Fox nei panni di Marty McFly. In questo primo capitolo della trilogia di Robert Zemeckis, Marty, un adolescente degli anni '80, viaggia accidentalmente nel 1955 grazie alla macchina del tempo costruita dal bizzarro scienziato "Doc" Brown. Qui incontra i suoi futuri genitori, mettendo a rischio il corso della storia e cercando di tornare al presente. Una commedia di fantascienza cult, amata da generazioni. Sky Cinema Action HD propone alle 21:00 (canale 305) L'uomo d'acciaio, con Henry Cavill nel ruolo di Superman. Il film racconta l'origine del supereroe, dalla sua infanzia sul pianeta Krypton al momento in cui assume il mantello di difensore della Terra. Attraverso spettacolari sequenze d'azione, Clark Kent affronta minacce che potrebbero distruggere il nostro mondo, mentre cerca di scoprire la verità sulle sue origini e sul suo ruolo nel destino dell'umanità. Alle 21:00 su Sky Cinema Suspense HD (canale 306), The Secret - Le verità nascoste vede protagonisti Noomi Rapace e Joel Kinnaman in un thriller ambientato negli Stati Uniti degli anni '50. Una donna sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti è convinta di aver ritrovato il suo aguzzino e, accecata dal desiderio di vendetta, lo prende in ostaggio. In un crescendo di tensione, i due si confrontano in un drammatico scontro che mette a nudo segreti, bugie e traumi del passato.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 (canale 307) va in onda A Casa tutti bene, il film corale diretto da Gabriele Muccino, con Pierfrancesco Favino e Stefano Accorsi. Durante una vacanza forzata su un'isola del Mediterraneo, le tensioni familiari latenti e i segreti emergono, mettendo a dura prova gli equilibri tra i vari membri. Tra scontri, riconciliazioni e scoperte inaspettate, Muccino esplora con delicatezza e intensità i legami familiari. I Miserabili di Ladj Ly, vincitore del Premio della giuria a Cannes, è in programmazione su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 (canale 308). Ambientato nella periferia parigina, il film segue tre poliziotti coinvolti in una rivolta scatenata da un furto. Ispirato alle tensioni sociali reali, "I Miserabili" offre uno sguardo potente e senza filtri sulle difficoltà e le lotte di chi vive nelle banlieue. Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 (canale 309) presenta Omicidio a Los Angeles, una commedia originale di Sky con Mel Gibson e Charlie Hunnam. Un ex poliziotto, ormai ritirato nella sua casa nei boschi, è costretto a tornare in azione quando un attore di serie TV viene ingiustamente accusato di omicidio. Insieme, i due cercheranno di scoprire la verità, affrontando situazioni assurde e momenti di puro umorismo.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 (canale 310) troviamo nuovamente The Fall Guy, mentre Inception torna alle 21:15 su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311).

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Nati stanchi

Prima commedia da protagonisti per Ficarra e Picone. Due giovani siciliani disoccupati e svogliati partecipano ai concorsi e si presentano ai colloqui facendo in modo di non essere assunti.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Penguin Bloom

Naomi Watts e Andrew Lincoln in un'emozionante storia vera. Paralizzata a causa di un incidente, una donna trova il coraggio di ricominciare prendendosi cura di una gazza ferita.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il delitto perfetto

Sofisticato capolavoro di Alfred Hitchcock con Ray Milland e Grace Kelly. Per uccidere la ricca moglie, un uomo ricatta un vecchio amico affinché compia l’omicidio. Ma accade un imprevisto.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Ritorno al Futuro

Michael J.Fox nel primo capitolo della trilogia cult di Robert Zemeckis. Anni '80: con una macchina del tempo, l'adolescente Marty McFly finisce nel 1955 e incontra i suoi futuri genitori.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

L'uomo d'acciaio

Il ritorno sullo schermo del leggendario Superman, alias Clark Kent, interpretato da Henry Cavill. Giunto dal pianeta Krypton e dotato di superpoteri, il supereroe indaga sulle sue origini.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Secret - Le verità nascoste

Noomi Rapace e Joel Kinnaman in un thriller sui crimini di guerra. USA, anni '50: convinta di aver trovato il suo carnefice, una donna sopravvissuta ai lager prende in ostaggio un uomo.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

A Casa tutti bene

Piefrancesco Favino e Stefano Accorsi nel film corale di Gabriele Muccino. Gli equilibri di una famiglia si sfaldano durante un soggiorno forzato su un'isola del Mediterraneo.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

I Miserabili

Premio della giuria a Cannes per la potente opera prima di Ladj Ly. Nella banlieu parigina, tre agenti rimangono coinvolti in una sanguinaria rivolta, innescata dal furto di un leone.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Omicidio a Los Angeles

Eccentrica commedia Sky Original con Mel Gibson e Charlie Hunnam. Un ex poliziotto lascia la sua casa nel bosco per indagare su un delitto di cui è stato accusato un divo della tv.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Fall Guy

Reduce da un incidente che ha segnato la sua carriera, uno stuntman di Hollywood indaga sulla misteriosa scomparsa di una star del cinema e rimane coinvolto in un complotto, mentre cerca di riconquistare la sua ex.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Inception

4 Oscar al visionario action di Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio. Un uomo in grado di entrare nei sogni degli altri riceve un delicato incarico da un industriale.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)