Guida TV Sky Cinema e NOW: Love Again, Mercoledi 13 Novembre 2024

Mercoledi 13 Novembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Love Again è una commedia romantica che andrà in onda su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 (canale 301). La protagonista, Mira, non riesce a superare la morte del suo fidanzato e, per lenire il suo dolore, continua a inviare messaggi al numero del compagno defunto. Quello che non sa è che il numero è stato riassegnato a Rob, un uomo che inizia a rispondere ai messaggi senza rivelare la sua identità. La storia si sviluppa attraverso la curiosa e toccante connessione che nasce tra i due, con il cameo speciale di Celine Dion. Bastardi senza gloria, un capolavoro di Quentin Tarantino, è in programma su Sky Cinema Due HD alle 21:15 (canale 302). Con Brad Pitt e Christoph Waltz (che vince l'Oscar per la sua interpretazione), il film riscrive la storia della Seconda guerra mondiale. Un gruppo di soldati americani, i "Bastardi", è inviato a Parigi con l'obiettivo di uccidere Hitler, ma il piano si complica quando incrociano la strada di una giovane e coraggiosa cineasta francese. La pellicola è un mix di azione, violenza e ironia, tipica dello stile Tarantinesco. Gli uccelli, il leggendario thriller di Alfred Hitchcock, sarà trasmesso su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 (canale 303). Un capolavoro del genere horror, il film vede Tippi Hedren nei panni di una donna che si trasferisce in una tranquilla cittadina costiera, dove iniziano ad accadere strani e inquietanti attacchi da parte degli uccelli. Con una tensione crescente e senza un’apparente spiegazione, Hitchcock esplora le paure umane e la natura imprevedibile degli animali.

Ritorno al Futuro - Parte II è il secondo capitolo della celebre trilogia di Robert Zemeckis, in programma su Sky Cinema Family HD alle 21:00 (canale 304). Michael J. Fox e Christopher Lloyd tornano nei ruoli di Marty McFly e Doc Brown, ma questa volta viaggiano nel futuro, nel 2015, per recuperare un oggetto che potrebbe compromettere l'intero corso della storia. Come nel primo capitolo, la pellicola mescola avventura e umorismo, ma questa volta affronta anche il paradosso temporale in modo ancora più intrigante. Dead Man Down - Il sapore della vendetta è un thriller d'azione con Colin Farrell e Noomi Rapace, in onda su Sky Cinema Action HD alle 21:00 (canale 305). Il film racconta la storia di un uomo coinvolto in affari loschi con un potente gangster di New York. Dopo un tragico incidente che lo lascia segnato, stringe un'alleanza con una donna sfigurata che cerca vendetta. Insieme, i due si confrontano con il crimine e la giustizia, cercando una via di fuga dalla loro ossessione per la vendetta. La Spia - A Most Wanted Man è un avvincente spy-thriller che vede come protagonisti Rachel McAdams e Philip Seymour Hoffman. In programmazione su Sky Cinema Suspence HD alle 21:00 (canale 306), il film racconta la storia di un uomo misterioso che arriva in Germania con l'intento di recuperare il denaro lasciatogli dal padre. Tuttavia, le sue azioni lo pongono nel mirino dei servizi segreti tedeschi e americani, dando il via a un gioco di spionaggio e intrighi internazionali.

Foglie al vento, in onda su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 (canale 307), è un film che affronta la durezza della vita proletaria in Finlandia. Il regista Aki Kaurismaki, vincitore del Premio della Giuria a Cannes, racconta la storia di un operaio alcolizzato e di una cassiera che si incontrano durante una notte di Helsinki. Entrambi segnati dalla vita, i due si troveranno ad affrontare la solitudine e la difficoltà di cambiare, in un film toccante e riflessivo. Non così vicino, in programmazione su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 (canale 308), è una pellicola dolceamara diretta da Marc Forster, con Tom Hanks. Dopo la morte della moglie, Otto è un uomo burbero e solitario, ma la sua vita cambia quando una nuova vicina di casa si trasferisce accanto a lui. Con il suo arrivo, Otto inizia un percorso di riscoperta, di guarigione e di affetto che lo porterà a superare il suo dolore. C'era una truffa a Hollywood, una commedia Sky Original con Robert De Niro, Morgan Freeman e Tommy Lee Jones, sarà trasmessa su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 (canale 309). Per risolvere un grosso debito con la malavita, due produttori cinematografici si lanciano in un'operazione di truffa e inganno. Tra situazioni comiche e imprevisti, il film esplora il mondo di Hollywood in chiave ironica, con un cast stellare che offre uno spettacolo esilarante.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 (canale 310) e su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 (canale 311) andranno in onda rispettivamente Nati stanchi e Penguin Bloom, per un’altra occasione di gustare questi titoli.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Love Again

Commedia romantica con la partecipazione di Celine Dion. Per lenire il dolore, Mira continua a inviare messaggi al fidanzato defunto, ignara che il numero è stato riassegnato

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Bastardi senza gloria

Quentin Tarantino rilegge la Seconda guerra mondiale con Brad Pitt e Christoph Waltz, premiato a Cannes e con l'Oscar. Un gruppo di soldati Usa è inviato a Parigi per uccidere Hitler.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Gli uccelli

Animali in rivolta nell'horror-thriller capolavoro di Alfred Hitchcock con Tippi Hedren, eponimo del sottogenere.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Ritorno al Futuro - Parte II

Secondo capitolo della trilogia di Robert Zemeckis con Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Marty e Doc volano nel 2015, innescando una serie di eventi che cambieranno anche il passato.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Dead Man Down - Il sapore della vendetta

Action-thriller con Colin Farrell e Noomi Rapace. Il braccio destro di un gangster newyorkese si allea con una ragazza sfigurata da un incidente e assetata di vendetta.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

La Spia - A Most Wanted Man

Spy-thriller con Rachel McAdams e Philip Seymour Hoffman. Un uomo misterioso giunge in Germania per recuperare il denaro lasciatogli dal padre finendo nel mirino dei Servizi Segreti.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Foglie al vento

Premio della giuria a Cannes per Aki Kaurismaki che torna a riflettere sul proletariato finlandese. Un operaio alcolizzato e una cassiera si incontrano nella notte di Helsinki

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Non così vicino

Marc Forster dirige Tom Hanks in una pellicola dolceamara. Dopo la morte della moglie, Otto è un uomo rigido e solo. Ma la sua vita sarà sconvolta dall’arrivo di una nuova vicina.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

C'era una truffa a Hollywood

Commedia Sky Original con i premi Oscar Robert De Niro, Morgan Freeman e Tommy Lee Jones. Per sanare un debito con la malavita, due produttori cinematografici organizzano una truffa.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Nati stanchi

Prima commedia da protagonisti per Ficarra e Picone. Due giovani siciliani disoccupati e svogliati partecipano ai concorsi e si presentano ai colloqui facendo in modo di non essere assunti.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Penguin Bloom

Naomi Watts e Andrew Lincoln in un'emozionante storia vera. Paralizzata a causa di un incidente, una donna trova il coraggio di ricominciare prendendosi cura di una gazza ferita.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)