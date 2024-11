Guida TV Sky Cinema e NOW: Benvenuto Presidente!, Giovedi 14 Novembre 2024

Giovedi 14 Novembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 (canale 301) andrà in onda Benvenuto Presidente!, una commedia diretta da Riccardo Milani con Claudio Bisio e Kasia Smutniak. La storia ruota attorno a un errore di omonimia che porta un montanaro appassionato di pesca, interpretato da Bisio, a diventare Presidente della Repubblica Italiana. La sua spontaneità, il linguaggio schietto e l'inesperienza generano una serie di situazioni comiche e offrono uno spunto di riflessione sulla politica italiana attraverso una satira pungente. Sky Cinema Due HD, sempre alle 21:15, propone Zero Dark Thirty, un thriller premiato agli Oscar, diretto da Kathryn Bigelow e con protagonisti Jessica Chastain e Joel Edgerton. Il film segue la complessa e lunga caccia al leader di al-Qaeda, Osama Bin Laden, culminata nel raid del 2011. Attraverso gli occhi di Maya, una determinata agente della CIA interpretata da Chastain, lo spettatore vive la tensione, i sacrifici e i dilemmi etici di questa delicata operazione. Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21:15 trasmette La donna che visse due volte, capolavoro di Alfred Hitchcock. Con James Stewart e Kim Novak, il film esplora i temi dell'ossessione e del doppio in un intricato thriller psicologico, che ancora oggi è considerato uno dei vertici della carriera del maestro del brivido.

Sky Cinema Family HD alle 21:00 (canale 304) chiude la trilogia di Robert Zemeckis con Ritorno al Futuro - Parte III. Michael J. Fox torna nei panni di Marty McFly, viaggiando nel Far West del 1885 per salvare il suo amico Doc Brown (Christopher Lloyd). Tra sparatorie e dilemmi temporali, il duo affronta un'epica avventura che fonde azione e umorismo, regalando una conclusione memorabile alla saga. Sky Cinema Action HD alle 21:00 (canale 305) manda in onda il cult Point Break - Punto di rottura, diretto da Kathryn Bigelow con Patrick Swayze e Keanu Reeves. La storia segue un giovane agente dell'FBI che si infiltra in una banda di surfisti fuorilegge, sfidando la linea sottile tra legalità e libertà. Il caso Thomas Crawford su Sky Cinema Suspense HD (ore 21:00, canale 306) è un thriller con Anthony Hopkins e Ryan Gosling. Dopo un omicidio apparentemente risolto, si dipana un gioco mentale che mette in crisi il sistema legale, mantenendo alta la tensione fino all'ultimo. Alle 21:00 su Sky Cinema Romance HD (canale 307) va in onda Qualcosa di speciale con Jennifer Aniston e Aaron Eckhart. Una storia di dolore, guarigione e amore, in cui due anime ferite si trovano e cambiano il corso della loro vita.

Finalmente l'alba, alle 21:00 su Sky Cinema Drama HD (canale 308), rende omaggio alla Cinecittà degli anni '50. Diretto da Saverio Costanzo, il film racconta la vicenda di Mimosa, un'aspirante attrice coinvolta in una notte indimenticabile tra le star del cinema. Per chi ama la black comedy, Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:00 propone Come ammazzare il capo... e vivere felici, con un cast stellare tra cui Jason Bateman e Jennifer Aniston. Tre amici, oppressi dai loro capi, ideano un piano folle che sfocia in situazioni esilaranti. Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 (canale 310) propone Love Again, una commedia romantica con una partecipazione speciale di Celine Dion.

Infine, Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino su Sky Cinema Due +24 HD (alle 21:15, canale 311) porta in scena una rilettura della Seconda Guerra Mondiale con il tipico tocco irriverente del regista, interpretato da un cast d'eccezione guidato da Brad Pitt e Christoph Waltz.

