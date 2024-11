Guida TV Sky Cinema e NOW: IF - Gli amici immaginari, Lunedi 18 Novembre 2024

Lunedfi 18 Novembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

IF - Gli amici immaginari

Ryan Reynolds in una delicata pellicola fantastica di John Krasinski. Quando Bea scopre di poter vedere gli "If", amici immaginari abbandonati, decide di ricongiungerli ai loro vecchi amici.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.45/canale 303)

Il buono, il brutto e il cattivo

Versione restaurata del celebre western di Sergio Leone, con Clint Eastwood, Lee Van Cleef ed Eli Wallach. Guerra di secessione americana: tre pistoleri inseguono un carico d'oro.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Heidi

L'amato personaggio dei cartoon rivive in un'emozionante avventura con Bruno Ganz. L'infanzia dell'allegra Heidi sui monti della Svizzera viene stravolta dal trasferimento a Francoforte.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Killer Elite

Nel segno dell'action con Jason Statham, Robert De Niro e Clive Owen. Un sicario, ritiratosi a vita privata, torna alla ribalta per liberare il suo mentore, prigioniero di un sultano.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Maigret

Gérard Depardieu nei panni del celebre personaggio nato dalla penna di Georges Simenon. Quando una ragazza di provincia viene uccisa, il commissario Maigret inizia a indagare.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Cafè Society

Commedia di Woody Allen con Jesse Eisenberg, Kristen Stewart e Steve Carell. Anni '30: il giovane Bobby parte per Los Angeles in cerca di fortuna nel cinema e si innamora di Vonnie.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Molly's Game

Biopic di Aaron Sorkin con Jessica Chastain, Idris Elba e Kevin Costner. Dopo un infortunio, la sciatrice olimpionica Molly Bloom cambia vita e diventa la regina del poker clandestino.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Qualunquemente

Antonio Albanese nei panni dello spassoso Cetto La Qualunque. Tornato in Italia dopo un periodo di latitanza, Cetto si candida a sindaco per difendere le sue proprietà dalla... legalità.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Romeo è Giulietta

Giovanni Veronesi dirige una commedia degli equivoci sul mondo del teatro e sul tema dell'identità con Pilar Fogliati e Sergio Castellitto. Scartata da un burbero regista per il ruolo di Giulietta, una giovane attrice si traveste da uomo e ottiene la parte di Romeo.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

The Untouchables - Gli intoccabili

Oscar e Golden Globe a Sean Connery, nel capolavoro di Brian De Palma con Kevin Costner e Robert De Niro. Chicago, 1930: una squadra speciale viene incaricata di incastrare Al Capone.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)