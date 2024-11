Guida TV Sky Cinema e NOW: Race for Glory - Audi vs Lancia, Giovedi 21 Novembre 2024

Giovedi 21 Novembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Alle 21:15, Sky Cinema Uno HD trasmette Race for Glory - Audi vs Lancia, un biopic che ripercorre la storica rivalità tra due grandi scuderie automobilistiche. Il film, diretto da Stefano Mordini, racconta della sfida nel Campionato mondiale di rally del 1983 tra la Lancia, guidata dal direttore sportivo Cesare Fiorio, e l'imbattibile team Audi. Con Riccardo Scamarcio e Daniel Bruhl, la pellicola promette adrenalina e passione per il mondo delle corse. Su Sky Cinema Due HD, sempre alle 21:15, c'è La terra dei figli, diretto da Claudio Cupellini, un dramma distopico ispirato alla graphic novel di Gipi. Ambientato in un'Italia post-apocalittica e violenta, il film racconta la storia di un ragazzo che cerca qualcuno capace di leggere il diario di suo padre in un mondo che sembra aver dimenticato il passato. Per gli amanti dei fantasy, Sky Cinema Collection HD propone Il cacciatore e la regina di ghiaccio, un prequel di "Biancaneve e il cacciatore", con Charlize Theron, Chris Hemsworth e Jessica Chastain. In questo capitolo, un cacciatore e una guerriera lottano per proteggere la Terra incantata da due malvagie streghe, in un racconto ricco di magia e battaglie epiche.

Su Sky Cinema Family HD, alle 21:00, va in onda C'è tempo, una commedia 'on the road' diretta da Walter Veltroni con Stefano Fresi. Il protagonista, un quarantenne che scopre di avere un fratellastro minorenne dopo la morte del padre, intraprende un viaggio che lo porterà a confrontarsi con il suo passato e il suo futuro. Sky Cinema Action HD alle 21:00 presenta John Wick 4, il quarto capitolo della saga action con Keanu Reeves. Il leggendario assassino John Wick intraprende un viaggio in giro per il mondo per sistemare i suoi conti e ottenere finalmente la libertà, affrontando nuovi e vecchi nemici in una corsa contro il tempo. Per chi preferisce l'horror, Sky Cinema Suspence HD propone La maledizione della Queen Mary, un ghost movie diretto dal regista di "Dracula Untold". Alice Eve è protagonista di questo thriller soprannaturale, dove passato e presente si intrecciano a causa di un evento macabro che ha segnato la storia della leggendaria nave.

Sky Cinema Romance HD trasmette alle 21:00 Crazy, Stupid, Love, una commedia romantica con Steve Carell, Ryan Gosling, Emma Stone e Julianne Moore. Un giovane seduttore aiuta un uomo appena lasciato dalla moglie a rimettersi in gioco nel mondo delle relazioni, dando vita a situazioni divertenti e romantiche. Alle 21:00 su Sky Cinema Drama HD, puoi vedere La vita straordinaria di David Copperfield, un adattamento del celebre romanzo di Charles Dickens, con Dev Patel, Hugh Laurie e Tilda Swinton. Il film racconta la crescita di David, un ragazzo che affronta le difficoltà della vita e della società vittoriana, cercando di ribellarsi alle ingiustizie del suo patrigno. Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 propone Come ammazzare il capo 2, il sequel della commedia del 2011. Con un cast stellare, i protagonisti Nick, Dale e Kurt tentano di mettersi in proprio, ma dovranno fare i conti con un cinico investitore che minaccia di rovinare i loro piani.

Per chi ha perso il primo appuntamento, alle 21:15 su Sky Cinema Uno +24 HD torna Duplicity, con Clive Owen e Julia Roberts. La pellicola racconta la storia di due ex spie che, unite dal doppio gioco, tentano di rubare una formula segreta, mettendo in scena una serie di inganni e tensioni romantiche. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, c'è America Latina, il thriller dei fratelli D'Innocenzo con Elio Germano. Un dentista, vivendo una vita apparentemente normale con la sua famiglia, scopre che il suo mondo si sgretola quando si imbatte in un misterioso e inquietante evento nelle cantine della sua villa.

Race for Glory - Audi vs Lancia

Stefano Mordini ripercorre la storica rivalità fra due scuderie automobilistiche in un biopic con Riccardo Scamarcio e Daniel Bruhl. 1983: il direttore sportivo della Lancia, Cesare Fiorio, sfida gli imbattibili rivali del team Audi nel Campionato mondiale di rally.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

La terra dei figli

Claudio Cupellini adatta la graphic novel di Gipi. In un'Italia post-apocalittica e violenta, un ragazzo analfabeta è alla ricerca di qualcuno in grado di leggergli il diario di suo padre.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il cacciatore e la regina di ghiaccio

Prequel di "Biancaneve e il cacciatore" con Charlize Theron, Chris Hemsworth e Jessica Chastain. Un cacciatore e una guerriera difendono la Terra incantata da due streghe maligne.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

C'è tempo

Stefano Fresi in una commedia 'on the road' di Walter Veltroni. Alla morte del padre, un quarantenne 'osservatore di arcobaleni' scopre di avere un fratellastro minorenne.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

John Wick 4

Keanu Reeves nel quarto capitolo della saga action. Per chiudere i conti e conquistare la libertà, John Wick affronta un ultimo viaggio in giro per il mondo tra vecchi amici e nuovi nemici.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

La maledizione della Queen Mary

Ghost-movie con Alice Eve, dal regista di "Dracula Untold". La maledizione della Queen Mary è un horror truculento dove passato e presente sono uniti da un macabro evento.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Crazy, Stupid, Love

Steve Carell, Ryan Gosling, Emma Stone e Julianne Moore in una commedia romantica. Un giovane seduttore aiuta un marito tradito e lasciato dalla moglie a rimettersi in gioco.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La vita straordinaria di David Copperfield

Dev Patel, Hugh Laurie e Tilda Swinton nell'adattamento del romanzo di Dickens. Nell'Inghilterra vittoriana, il giovane David si ribella ai soprusi del crudele patrigno

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Come ammazzare il capo 2

Sequel di "Come ammazzare il capo... e vivere felici" con un cast di star hollywoodiane. Nick, Dale e Kurt decidono di mettersi in proprio, ma dovranno vedersela con un cinico investitore

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Duplicity

Clive Owen e Julia Roberts in una commedia intessuta di doppio gioco. Due spie industriali, ex agenti segreti ed ex amanti, uniscono i loro intenti per impadronirsi di una formula segreta.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

America Latina

Elio Germano nello spiazzante thriller dei fratelli D’Innocenzo. Latina: un dentista vive in una villa con la sua famiglia. Un giorno, scendendo nelle cantine, incontra l'assurdo.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)