Guida TV Sky Cinema e NOW: Synchronic, Sabato 23 Novembre 2024

Sabato 23 Novembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, va in onda Synchronic, un fanta-thriller intenso e innovativo con Jamie Dornan e Anthony Mackie. La storia segue due paramedici di New Orleans che si trovano a fronteggiare gli effetti devastanti di una nuova droga sintetica, capace di alterare la percezione del tempo. Quando la figlia di uno dei due scompare misteriosamente, i protagonisti si trovano costretti a indagare su questa sostanza, affrontando scoperte inquietanti che metteranno a dura prova le loro vite e il loro rapporto con la realtà. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, viene proposto La verità secondo Maureen K., un thriller biografico con Isabelle Huppert. Il film racconta il caso di Maureen Kernay, una sindacalista dal carattere indomito, coinvolta in uno scandalo che minaccia di distruggere la sua reputazione e carriera. La pellicola mescola suspense e dramma, mostrando una donna che lotta con tenacia per affermare la sua verità in un mondo ostile e complesso. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, torna un classico intramontabile, Il Signore degli Anelli - Le due Torri, il secondo capitolo della saga diretta da Peter Jackson. Dopo la separazione della Compagnia dell'Anello, Frodo e Sam, guidati dal misterioso Gollum, si dirigono verso Mordor per distruggere l'Unico Anello, mentre Aragorn, Legolas e Gimli si uniscono alla lotta per difendere Rohan. Con scene epiche e una narrazione mozzafiato, il film ha vinto due Oscar ed è uno dei capitoli più amati della trilogia.

Per una serata leggera e divertente, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304 trovi Piovono polpette 2 - La rivincita degli avanzi. Flint, l'eccentrico inventore, torna nella sua città natale, Swallow Marinata, per fermare la sua macchina, che ora produce pericolosi ibridi di cibo e animali. Un'avventura colorata e spassosa, perfetta per tutta la famiglia. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, va in onda Soldado, il sequel del pluripremiato "Sicario", diretto da Stefano Sollima. Benicio Del Toro e Josh Brolin tornano in un thriller denso di tensione, in cui la guerra al narcotraffico tra Messico e Stati Uniti raggiunge nuovi livelli di brutalità e complessità morale. Il film esplora i confini sottili tra giustizia e vendetta in un mondo dove non esistono eroi. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, trovi Shut In, un thriller carico di tensione con Naomi Watts. Una psicologa infantile si trova intrappolata nella sua casa isolata durante una tempesta di neve. Oltre a occuparsi del figliastro paralizzato, deve affrontare la sparizione di un bambino, scoprendo segreti sempre più inquietanti in una corsa contro il tempo.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, si celebra il mito di una delle icone più grandi di Hollywood con Marilyn. Michelle Williams offre un'interpretazione straordinaria nei panni di Marilyn Monroe, raccontando il tumultuoso periodo delle riprese de "Il principe e la ballerina". Tra vulnerabilità e fascino, il film esplora l'umanità nascosta dietro la leggenda. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, viene trasmesso Saturno contro, un dramma corale di Ferzan Ozpetek. Con un cast d'eccezione tra cui Stefano Accorsi, Margherita Buy e Pierfrancesco Favino, il film esplora le dinamiche di un gruppo di amici la cui serenità viene messa alla prova da una perdita improvvisa. Una storia di amicizia, amore e resilienza, tipica dello stile intenso e toccante di Ozpetek. Per una serata all'insegna della risata, su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309 trovi Ghostbusters, il reboot al femminile del cult anni '80. Melissa McCarthy, Kristen Wiig e Chris Hemsworth guidano un team di acchiappafantasmi alle prese con apparizioni paranormali che minacciano la città, offrendo un mix di umorismo e azione.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, trovi il dramma intenso Una storia nera, tratto dal romanzo di Antonella Lattanzi. Il film affronta temi delicati come la violenza domestica e i segreti inconfessabili che emergono dopo la scomparsa di un uomo, offrendo un ritratto crudo e realistico di una relazione tossica. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, c’è il raffinato Lost in Translation - L’amore tradotto, scritto e diretto da Sofia Coppola. Ambientato a Tokyo, il film racconta l’incontro tra un attore in declino, interpretato da Bill Murray, e una giovane donna in crisi, interpretata da Scarlett Johansson. Tra ironia e malinconia, nasce un legame speciale che cambierà entrambi.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Synchronic

Fanta-thriller con Jamie Dornan e Anthony Mackie. La scomparsa della figlia costringe un paramedico a indagare su una nuova droga sintetica in grado di alterare la percezione del tempo.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

La verità secondo Maureen K.

Un thriller biografico con Isabelle Huppert sullo scottante caso di cronaca che coinvolse la tenace sindacalista Maureen Kernay.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il Signore degli Anelli - Le due Torri

2 Oscar al secondo capitolo della saga di Peter Jackson, dal romanzo di J.R.R. Tolkien. Dopo la scissione della Compagnia dell'Anello, il Gollum insegue Frodo e Sam, diretti a Mordor.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Piovono polpette 2 - La rinvincita degli avanzi

Tornano le pirotecniche avventure dell'eccentrico Flint. A bordo della sua macchina, il giovane inventore torna a Swallow Marinata per salvare il mondo dall'invasione di creature mutanti.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Soldado

Stefano Sollima dirige Benicio Del Toro e Josh Brolin nel sequel di "Sicario". Ingaggiato dall'FBI, un uomo misterioso intensifica la guerra al narcotraffico fra Messico e Stati Uniti.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Shut In

Naomi Watts in un thriller carico di suspense. Una psicologa infantile, vedova e con un figliastro paralizzato da accudire, affronta il caso della misteriosa sparizione di un bambino.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Marilyn

Golden Globe per Michelle Williams sul cui volto rivive il mito di Marilyn Monroe. Sul set de "Il principe e la ballerina", un assistente alla regia diventa il confidente della diva.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Saturno contro

Ferzan Ozpetek dirige un dramma corale con Stefano Accorsi, Margherita Buy e Pierfrancesco Favino. La serenità di un gruppo di amici viene sconvolta quando uno di loro viene a mancare.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ghostbusters

Reboot al femminile del cult anni 80 con Melissa McCarthy, Kristen Wiig e Chris Hemsworth. Sfidando lo scetticismo degli accademici, quattro donne formano un team di acchiappafantasmi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Una storia nera

I segreti e gli abusi di un rapporto tossico fra una donna e un marito violento vengono a galla dopo la misteriosa scomparsa dell'uomo. Tratto dal romanzo di Antonella Lattanzi.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Lost in Translation - L'amore tradotto

Oscar e Golden Globe a Sofia Coppola per una raffinata commedia romantica con Bill Murray e Scarlett Johansson. A Tokyo per uno spot, un divo americano in declino farà un incontro speciale.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)