Guida TV Sky Cinema e NOW: La Coda Del Diavolo, Lunedi 25 Novembre 2024

Domenica 24 Novembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301 e su Sky Cinema Action HD alle 21:45 sul canale 305, La coda del diavolo offre un avvincente action-thriller ambientato in una Sardegna fredda e inquietante. La trama segue Luca Argentero nei panni di un personaggio che si muove in un contesto oscuro, dove il brutale delitto di una giovane ragazza sembra essere solo la punta di un iceberg di segreti. Cristiana Dell’Anna e Francesco Acquaroli completano il cast in una narrazione che unisce mistero e adrenalina, mentre si esplorano temi come il potere, la vendetta e le ombre che si celano nelle relazioni umane. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Bombshell - La voce dello scandalo ripercorre il caso che ha scosso il mondo dei media. Charlize Theron interpreta Megyn Kelly, una delle principali anchor di Fox News, che insieme a Gretchen Carlson (Nicole Kidman) e a una giovane stagista (Margot Robbie) decide di sfidare il sistema e smascherare Roger Ailes, il potente capo della rete. Il film esplora il coraggio necessario per affrontare le molestie sessuali sul posto di lavoro e il prezzo da pagare per far emergere la verità, offrendo uno sguardo sul lato oscuro dell’industria televisiva. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Passengers ti porta in un’avventura nello spazio dove nulla è come sembra. Jennifer Lawrence e Chris Pratt interpretano due passeggeri a bordo di una lussuosa nave spaziale, la Avalon, che sta viaggiando verso una colonia distante 120 anni luce dalla Terra. Risvegliatisi misteriosamente 90 anni prima del previsto, i due scoprono di essere gli unici a poter salvare la nave da un grave malfunzionamento, mentre si confrontano con dilemmi morali e una crescente attrazione reciproca.

Per tutta la famiglia, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Wonder racconta una storia toccante basata sull’omonimo bestseller. Auggie Pullman, un bambino affetto da una rara sindrome genetica che causa malformazioni facciali, si prepara a frequentare per la prima volta una scuola pubblica. Tra bullismo, insicurezze e nuovi amici, il film esplora con delicatezza l’impatto che Auggie ha sulle persone intorno a lui, inclusi i suoi genitori, interpretati da Julia Roberts e Owen Wilson, e la sua sorella maggiore, che vive nell’ombra delle attenzioni necessarie ad Auggie. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Un colpo di fortuna segna il ritorno di Woody Allen con una commedia drammatica ambientata a Parigi. Fanny e Jean sembrano vivere un matrimonio perfetto, ma l’incontro casuale con un ex compagno di liceo risveglia in Fanny vecchi sentimenti e nuovi dubbi. Mentre i due si ritrovano, la loro relazione inizia a mettere in discussione tutto ciò che sembrava stabile, esplorando le complicazioni dell’amore, del tradimento e delle scelte che modellano il nostro destino.

Per i romantici, su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, The Wedding Planner - Prima o poi mi sposo vede Jennifer Lopez nei panni di Mary Fiore, una talentuosa organizzatrice di matrimoni. La sua vita sentimentale sembra inesistente finché non incontra Steve Edison (Matthew McConaughey), un affascinante pediatra che però si rivela essere il futuro sposo di una sua importante cliente. Tra equivoci, momenti esilaranti e battiti del cuore, il film esplora i dilemmi tra dovere e amore. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Il professore e il pazzo è basato sulla storia vera della creazione dell’Oxford English Dictionary. Mel Gibson interpreta il professor James Murray, determinato a realizzare un’opera monumentale che definisca ogni parola della lingua inglese. L’aiuto inaspettato arriva da William Minor (Sean Penn), un reduce di guerra affetto da disturbi mentali, che contribuisce con migliaia di definizioni, nonostante sia rinchiuso in un manicomio criminale. Il film è un viaggio nella collaborazione, nella genialità e nella redenzione.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Sei mai stata sulla luna? ti trasporta nella campagna italiana con una commedia romantica che vede Raoul Bova e Liz Solari come improbabili protagonisti di una storia d’amore tra città e provincia. La giovane donna in carriera deve confrontarsi con valori e tradizioni che non conosce, in una vicenda che unisce ironia e dolcezza. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Blood Diamond - Diamanti di sangue mescola azione e dramma per raccontare il conflitto di due uomini, un trafficante di diamanti e un pescatore, uniti nella ricerca di una gemma rara in una Sierra Leone devastata dalla guerra civile. Il film, con Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou e Jennifer Connelly, indaga sull’impatto dell’avidità e del sacrificio in un contesto di corruzione e violenza.

