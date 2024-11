Guida TV Sky Cinema e NOW: Tutte lo vogliono, Martedi 26 Novembre 2024

Martedi 26 Novembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Tutte lo vogliono è una commedia degli equivoci diretta da Alessio Maria Federici. Enrico Brignano veste i panni di uno shampista per cani impacciato che, per un malinteso, viene scambiato per un celebre gigolò. Al suo fianco, Ilaria Spada e Vanessa Incontrada danno vita a una serie di situazioni comiche e fraintendimenti che garantiscono risate e momenti di tenerezza. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Midsommar - Il villaggio dei dannati è un horror innovativo diretto da Ari Aster, già noto per "Hereditary". Florence Pugh e Jack Reynor interpretano una coppia che, durante un viaggio in Svezia, si ritrova coinvolta in inquietanti riti pagani di una comunità isolata. L'ambientazione luminosa e l'atmosfera surreale creano un'esperienza cinematografica unica e disturbante. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Jupiter - Il destino dell'universo, diretto dalle sorelle Wachowski, offre un'avventura sci-fi mozzafiato. Channing Tatum e Mila Kunis sono i protagonisti di una lotta intergalattica per il destino dell'universo, dove il DNA di una giovane immigrata russa rivela un ruolo cruciale in un futuro distopico.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Nonno questa volta è guerra è una commedia Sky Original con Robert De Niro, Uma Thurman e Christopher Walken. Il film racconta le divertenti battaglie domestiche tra un nonno che si appropria della stanza del nipote e un giovane deciso a riprendersi il proprio spazio. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, The Equalizer - Il vendicatore vede Denzel Washington nei panni di un ex agente federale che torna in azione per difendere una giovane donna dalle grinfie della criminalità organizzata. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Blow racconta la vera storia di George Jung, interpretato da Johnny Depp, un uomo che diventa un intermediario chiave nel traffico di cocaina negli Stati Uniti negli anni '70, collaborando con il cartello di Pablo Escobar.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, New in Town - Una single in carriera è una commedia sentimentale con Renée Zellweger. Nei panni di Lucy, una donna d'affari si trasferisce in una cittadina del Minnesota, dove scoprirà il valore dell'amicizia e dell'amore. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, The Fabelmans è un film autobiografico di Steven Spielberg. Con Michelle Williams e Paul Dano, narra la storia di un giovane che trova rifugio nel cinema mentre la sua famiglia affronta difficoltà crescenti, celebrando il potere dell'immaginazione e dei sogni. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Hazzard porta sul grande schermo le avventure dei cugini Bo e Luke Duke, interpretati da Johnny Knoxville e Seann William Scott, in una rivisitazione comica della serie cult degli anni '80.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, La coda del diavolo, con Luca Argentero, è un action-thriller tratto dal libro di Maurizio Maggi. Ambientato in una Sardegna cupa, esplora i misteri attorno all'omicidio di una giovane ragazza, svelando una verità sconvolgente. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Bombshell - La voce dello scandalo ricostruisce il caso Roger Ailes. Con Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie, il biopic racconta il coraggio delle donne di Fox News che hanno denunciato le molestie, scatenando uno scandalo che ha segnato una svolta storica.

