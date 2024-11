Guida TV Sky Cinema e NOW: Shoshana, Giovedi 28 Novembre 2024

Giovedi 28 Novembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, canale 301, arriva I Tre Moschettieri - Milady, il secondo capitolo della saga tratta dall’iconico romanzo di Alexandre Dumas. La pellicola, con Eva Green, François Civil e Vincent Cassel, ci trasporta nella Francia del 1627, un periodo segnato dalla guerra tra cattolici e protestanti. Mentre il giovane D'Artagnan cerca di guadagnarsi un posto tra i moschettieri del re, si imbatte nella misteriosa e letale Milady de Winter, una donna dal passato oscuro e dai piani segreti che potrebbero cambiare il destino del regno. Intrighi, duelli spettacolari e passioni si intrecciano in questa coinvolgente avventura. Su Sky Cinema Due HD, sempre alle 21:15 sul canale 302, Shoshana porta sullo schermo un dramma storico dalle tinte thriller diretto da Michael Winterbottom. Ambientato nella Tel Aviv degli anni ’30, sotto il protettorato inglese, il film racconta la storia di una giornalista ebrea (Irina Staršenbaum) che si innamora di un agente britannico (Douglas Booth), parte della squadra antiterrorismo. Tra amori proibiti e tensioni politiche crescenti, il film esplora il conflitto tra desideri personali e il peso delle responsabilità storiche. Su Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 sul canale 303, torna il genio visionario di Tim Burton con Mars Attacks! Questo tributo al cinema di fantascienza anni ’50 è una commedia nera irresistibile che vede Jack Nicholson, in un doppio ruolo, alle prese con un’invasione aliena tanto assurda quanto distruttiva. Gli extraterrestri, dal design grottesco, mettono in ginocchio la Terra con le loro avanzate tecnologie, mentre i terrestri cercano goffamente di difendersi. Una pellicola ironica e surreale con un cast stellare.

Su Sky Cinema Family HD, alle 21:00 sul canale 304, Dora e la città perduta offre un’avventura per tutta la famiglia. Questo live-action basato sulla famosa serie Nickelodeon segue Dora, interpretata da Isabela Moner, in una pericolosa missione nella giungla amazzonica per ritrovare i suoi genitori e scoprire la leggendaria città Inca di Parapata. Tra pericoli, enigmi e amicizie, il film trasmette messaggi positivi di coraggio e intelligenza. Su Sky Cinema Action HD, canale 305, alle 21:00, Steven Seagal è protagonista di Nico, un classico action ricco di adrenalina. Nei panni di un poliziotto di Chicago maestro di arti marziali, Seagal affronta una spietata rete di narcotrafficanti, scoprendo che dietro la criminalità si celano complici insospettabili. Con sequenze di combattimento spettacolari, il film mantiene alta la tensione dall’inizio alla fine. Su Sky Cinema Suspense HD, alle 21:00 sul canale 306, Gasoline Alley è un thriller che intreccia mistero e azione. Un uomo, accusato ingiustamente dell’omicidio di tre giovani star di Hollywood, si allea con due detective (interpretati da Luke Wilson e Bruce Willis) per smascherare i veri colpevoli. Tra colpi di scena e atmosfere noir, il film tiene lo spettatore incollato fino alla verità finale.

Su Sky Cinema Romance HD, canale 307, alle 21:00, Maldamore esplora le dinamiche di coppia con ironia e un cast di talento. Ambra Angiolini e Luisa Ranieri interpretano due mogli che scoprono i tradimenti dei rispettivi mariti, dando il via a una serie di situazioni comiche e riflessioni sull’amore e la fedeltà. Su Sky Cinema Drama HD, alle 21:00 sul canale 308, Cristina Comencini dirige Giovanna Mezzogiorno in Tornare. Questo dramma psicologico racconta il ritorno di Alice in Italia per il funerale del padre, un viaggio che riporta alla luce ricordi sepolti e questioni irrisolte del passato. Tra misteri e introspezione, il film affronta temi di perdita e identità. Su Sky Cinema Comedy HD, canale 309, alle 21:00, la commedia La scuola più bella del mondo vede Christian De Sica e Rocco Papaleo alle prese con un esilarante errore di comunicazione. Un preside, pensando di aver avviato un gemellaggio con una scuola ghanese, si ritrova invece a collaborare con un istituto napoletano, dando vita a un confronto tra culture e situazioni comiche.

Su Sky Cinema Uno +24 HD, canale 310, French Connection porta azione e suspense nella Marsiglia degli anni ’70. Il premio Oscar Jean Dujardin interpreta un giudice determinato a sgominare un potente cartello della droga, in una storia ispirata a fatti realmente accaduti. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sul canale 311, torna Dostoevskij. Questa serie Sky Original dei Fratelli D’Innocenzo segue un tormentato poliziotto (Filippo Timi) alle prese con un’indagine che risveglia i fantasmi del passato. Presentata al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, la serie si distingue per il suo stile noir e la profondità dei personaggi.

I Tre Moschettieri - Milady

Eva Green, Francois Civil e Vincent Cassel nel secondo capitolo della saga tratta dall'opera letteraria di Alexandre Dumas. Francia, 1627: mentre divampa la guerra tra cattolici e ribelli protestanti, il prode spadaccino D'Artagnan si imbatte nell'enigmatica Milady de Winter.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Shoshana

Michael Winterbottom rilegge una pagina di storia nel thriller politico con Irina Staršenbaum e Douglas Booth. Nella Tel Aviv degli anni 30, governata dal protettorato inglese, una giornalista ebrea si innamora di un agente britannico della squadra antiterrorismo.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Mars Attacks!

Tim Burton dirige Jack Nicholson in un omaggio al cinema di fantascienza anni '50. Un esercito di alieni con propositi bellicosi arriva sulla Terra, totalmente impreparata ad affrontarli.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Dora e la città perduta

Fiaba con Isabela Moner, live-action della serie Nickelodeon. La giovane Dora parte con il cugino e la fedele scimmia per ritrovare i genitori nella leggendaria città Inca di Parapata.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Nico

Action con Steven Seagal, Pam Grier e Sharon Stone. Un poliziotto di Chicago, asso delle arti marziali, deve sgominare una gang di narcotrafficanti protetta da insospettabili complici.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Gasoline Alley

Action-thriller con Devon Sawa, Luke Wilson e Bruce Willis. Sospettato dell'omicidio di tre giovani star di Hollywood, un uomo inizia a collaborare con due detective per scoprire la verità.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Maldamore

Divertente commedia con Ambra Angiolini, Luisa Ranieri, Alessio Boni e Luca Zingaretti. Due mogli intercettano una conversazione privata e scoprono i tradimenti dei rispettivi mariti.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Tornare

Cristina Comencini dirige Giovanna Mezzogiorno in un dramma psicologico. Alice torna in Italia per il funerale di suo padre e viene travolta dai ricordi della propria giovinezza.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

La scuola più bella del mondo

Christian De Sica e Rocco Papaleo in una commedia di Luca Miniero. Un preside interessato al gemellaggio con una scuola ghanese invia per errore la proposta a un istituto napoletano.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

French Connection

Pallottole e droga nella Marsiglia degli anni 70 in un action con il premio Oscar Jean Dujardin. Un temerario giudice conduce un'ostinata battaglia contro un padrino della malavita

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Dostoevskij

Serie Sky Original dei Fratelli D’Innocenzo, presentata in anteprima mondiale alla 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Un noir con protagonista Filippo Timi nei panni di un tormentato poliziotto dal passato doloroso. Dal 27 novembre tutti gli episodi subito disponibili in esclusiva su Sky.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)