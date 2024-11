Guida TV Sky Cinema e NOW: La Coda Del Diavolo, Sabato 30 Novembre 2024

Sabato 30 Novembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, La coda del diavolo è un avvincente action-thriller ambientato in una Sardegna cupa e inquietante. Luca Argentero interpreta un personaggio enigmatico che indaga sull’omicidio di una giovane ragazza, un crimine legato a segreti sepolti e una rete di corruzione e violenza. Cristiana Dell’Anna e Francesco Acquaroli completano il cast in una storia ricca di mistero e suspense, ispirata al romanzo di Maurizio Maggi. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Unbroken è un war movie biografico diretto da Angelina Jolie e scritto dai Fratelli Coen. Racconta la straordinaria vita di Louis Zamperini, atleta olimpico e aviatore durante la Seconda Guerra Mondiale, sopravvissuto a un naufragio e alla prigionia giapponese. Una storia intensa che celebra la resilienza e il potere dello spirito umano. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Blade Runner 2049, diretto da Denis Villeneuve, esplora identità e memoria in un sequel visivamente spettacolare. Con Ryan Gosling nei panni dell’agente K e Harrison Ford che torna come Rick Deckard, il film ha vinto due Oscar e si conferma un capolavoro della fantascienza.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi è una divertente avventura per tutte le età. Il giovane Tom, con l’aiuto del fantasmino Hugo e di una stravagante investigatrice, affronta momenti di paura e risate per riportare Hugo a casa, in una narrazione ricca di fantasia. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, The Flash porta sullo schermo una spettacolare avventura DC. Ezra Miller interpreta Barry Allen, che altera la linea temporale per salvare sua madre, generando un universo alternativo. Con il ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman, il film mescola azione ed emozioni. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Oldboy, capolavoro di Park Chan-Wook, segue un uomo che, dopo quindici anni di prigionia senza spiegazioni, intraprende una vendetta intricata e mozzafiato. Un film pulp che rimane un’esperienza unica e indimenticabile.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Una sirena a Parigi è una favola moderna in cui l’amore e la magia si intrecciano. Marilyn Lima e Nicolas Duvauchelle danno vita a una storia delicata e poetica nella città dell’amore. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Alexander di Oliver Stone racconta la vita epica di Alessandro Magno. Con Colin Farrell nel ruolo principale, il film esplora le sue conquiste, i conflitti personali e l’ambizione che ha segnato la sua esistenza. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Yes Man con Jim Carrey è una commedia esilarante. Il protagonista, spinto a dire sempre "sì", affronta situazioni divertenti e assurde, scoprendo il potere del cambiamento.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Sei fratelli, diretto da Simone Godano, narra una storia corale fatta di segreti e riconciliazioni familiari, scaturiti dalla lettura del testamento del padre. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Il grande Lebowski dei Fratelli Coen regala ironia e momenti surreali con Jeff Bridges nei panni di Drugo, un cult intramontabile che mescola humor e personaggi memorabili.

